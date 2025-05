https://ukraina.ru/20250528/predvybornye-primety-ukrainy-odni-politiki-nadevayut-kamuflyazh-drugikh---ubivayut-v-madridakh--1063449633.html

Предвыборные приметы Украины. Одни политики надевают камуфляж, других - убивают "в Мадридах"

На Украине есть национальная примета: "Если политики надевают военную форму для фотосессии – жди выборов". То, что рано или поздно придётся переизбирать парламент и президента понимает даже Зеленский, который открыто говорит "попробуйте меня снять".

Этого хочет не столько местная элита, оппозиция (кто ее спрашивает и есть ли она вообще), сколько западные партнёры. Хотя бы для того чтобы, когда придется подписывать любые соглашения с Россией, подпись гаранта Конституции с юридической точки зрения была железобетонной.Так вот, несмотря на то, что украинские власти отвергают любые выборы в условиях военного положения, тем не менее подготовка к ним идёт. Главная битва развернётся за так называемый русскоязычный электорат Украины. За него готовы побороться как ручная оппозиция, так и косвенно Офис президента. Так на днях заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в своих соцсетях выложила просто голливудскую фотосессию, на которой она с автоматом в руках бежит по полигону, пристреливается на стрельбище и всё в таком же духе. На фотографиях Верещук с идеальным макияжем и причёской похожа больше на героиню боевика, чем на политика воюющей страны. Впрочем, не она одна: все публичные персонажи в камуфляже имеют статус скорее героев постановочного фильма, чем героя войны. Но Ирина сопроводила фотосет подписью: "Сегодня провела на курсах по подготовке граждан национального сопротивления. Убедилась еще раз, что такие Центры должны работать в каждом регионе. Это вопрос не только обороноспособности, но и национального единства".Политолог Олег Постернак оценил пиар-кампанию: "Классный кейс, как надо практиковать взрослым политикам своё позиционирование в условиях военного времени. На самом деле, ничего странного, ведь Верещук – старший лейтенант, за плечами имеет 5 лет военной службы на офицерских должностях в ВСУ. Сейчас она занимается от ОП темой подготовки местного населения к национальному сопротивлению".Надо сказать, что Верещук весьма талантливый политик, который не стесняется в пиар-экспериментах. Все помнят её "мэрскую кампанию", где она с зонтом в руках, желтом плаще парила над Киевом, вызывая ассоциации с Мэри Поппинс, а не градоначальником. Но больше всего Ирина прославилась во время Майдана, когда, будучи мэром городка на Западной Украине Рава-Русская (ирония даже в названии), обратилась к Евросоюзу с просьбой отдельно подписать соглашение об ассоциации с ее городом. Это был первый камень сепаратизма, и прилетел он в Киев не с Донбасса, а из Львовской области.И вот сегодня Верещук готовит Украину к столетней войне с Россией. В недавнем интервью телеканалу ТСН пани Ирина заявила: "Все должны понять – война надолго. Будет ли перемирие, или не будет, будут ли мирные соглашения, или не будут – Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия. Мы должны перенастроить своё сознание и общественное сознание для того, чтобы дать отпор каждую минуту. И если, и когда мы будем готовы, война закончится и не будет повторяться. Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что мы все понимаем каждый свою роль и место, что мы готовы дать бой, и будет стрелять каждая хата, и под ними будет гореть земля, они не будут наступать. Вот наша стратегия и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться и должны знать, что такое война, потому что мы все в ней живём".Но хорошо помнящий украинский зритель в соцсетях тут же указал на ещё одно интервью Верещук, где она говорит противоположное: "Наша земля будет всегда наше землёй, мы восстановим границы. Но для этого нужно время. Нет сегодня вооруженного решения конфликта. Те, кто вам про это говорят – гоните их в шею. Пусть пойдут сядут, лягут в окопах и попробуют наступать".Если вернуться к выборам и подготовке к ним, то за публичной глянцевой картинкой идёт и нешуточная подковерная борьба. И в ней, если верить некоторым политикам, уже есть первые жертвы – Андрей Портнов. Так Александр Дубинский предположил, что именно, убитый недавно в Испании юрист готовил политический проект под выборы – условный ОПЗЖ 2.0."Итак, 17-18 мая Портнов приезжал в Киев, говорить о новом проекте типа ОПЗЖ для русскоязычных избирателей юго-востока. То есть, должны были появиться два ОПЗЖ - old, с Бойко и Левочкиным, и new - с Портновым и Бужанским. Курировать old и new ОПЗЖ, а также новый партийный проект Зеленского должен был министр цифровой трансформации Федоров, а вести - политтехнологи Царенко и Березенко, оплаченные Столаром и Криппой (Максим Поляков и Левочкин с Арахамией). То есть, Зеленский пытался повторить трюк, который Левочкин провернул с Порошенко* после майдана 2014-го: тогда на “венской встрече” Порошенко*, Кличко, Фирташ и Левочкин договорились о разделе власти и создании псевдо-оппозиционной партии “Оппоблока”"- считает Дубинский.Также опальный политик считает, что Зеленский торопится подчистить электоральное поле, поскольку понимает, что выборы нужно будет проводить и побеждать в них в первом туре. Или иметь план Б: "Лично мне очевидно, что если уже сам Зеленский запустил предвыборный штаб, а за русскоговорящий электорат убивают в Мадридах, то война на исходе. Иначе бы в ОП не дергались. При этом, у Зеленского понимают, что выборы неизбежны, тем более, если по этому есть скоординированная позиция россиян и американцев. Поэтому в ОП пытаются играть на опережение и создать себе выгодного оппонента во втором туре. Но им уже четко объяснили, что так не будет. И, полагаю, после смерти Портнова желающих уже нет".О других возможных версиях убийства украинского юриста и теневого политика Андрея Портнова - в статье Павла Котова "Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова"*Признан в РФ террористом и экстремистом

