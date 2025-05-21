https://ukraina.ru/20250521/chelovek-kotoryy-slishkom-mnogo-znal-kto-i-pochemu-ubil-ukrainskogo-yurista-portnova-1063309769.html

Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова

Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова - 21.05.2025 Украина.ру

Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова

В среду, 21 мая, в Испании был застрелен украинских юрист, бывший депутат Верховной Рады Андрей Портнов. Издание Украина.ру рассказывает, чем был известен погибший и кто может стоять за его убийством

2025-05-21T16:47

2025-05-21T16:47

2025-05-21T16:51

эксклюзив

украина

россия

андрей портнов

владимир зеленский

офис президента

убийство

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Обстоятельства убийстваПортнов был застрелен в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. Это произошло близ американской школы, куда он привез своих детей. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Портнов собирался сесть в свой "Мерседес".По данным разных испанских СМИ, киллер работал в одиночку, либо же убийц было двое. В 51-летнего украинского юриста было сделано четыре выстрела в грудь и один в голову.Полиция ведет расследование произошедшего. К настоящему моменту виновные в убийстве Портнова не установлены."Убийство - дело рук профессиональных киллеров. Продолжаются поиски стрелка, мужчины, одетого в синий спортивный костюм и поясную сумку, который сбежал через Каса-де-Кампо, и в настоящее время полицейские прочесывают эту часть столицы", - сообщает Los Replicantes.По данным РИА Новости, киллеров все же было несколько. Отец одного из учеников школы, возле которой произошло убийство, рассказал агентству, что видел двух вооруженных мужчин и еще одного в отдалении. Кто такой ПортновПортнов – один из самых загадочных персонажей украинской политики. Перечисление всех его должностей ровным счетом ничего о нем не скажет.В свое время он поработал в блоке Юлии Тимошенко, от которого избирался в Верховную Раду, был замруководителя фракции. После 2010 года перешел в команду Виктора Януковича, который сделал его своим советником и устроил руководителем управления в Администрации президента.В разгар Евромайдана он вошел в состав рабочей группы по урегулированию кризиса и поддержал т.н. законы 16 января, которые призваны были ужесточить меры против участников массовых беспорядков. Портнов был одним из тех, кто вел переговоры с лидерами оппозиции. В конце января Янукович назначил Портнова первым замглавы своей Администрации. Весной 2014 года он переехал в Россию, где, по некоторым данным, участвовал в разработке заявления Верховного совета Крыма во время событий по присоединению полуострова к РФ.Практически все время правления Петра Порошенко* Портнов провел за границей, вернувшись на родину в 2019 году. Отношения с пятым президентом Украины у него испортились еще в 2005-м, когда он в суде в качестве адвоката представлял интересы госсекретаря (так тогда назывался руководитель президентской администрации) Александра Зинченко, который обвинил Порошенко (тогда секретаря Совета национальной безопасности и обороны) в коррупции.Работу с Януковичем и деятельность против Майдана Порошенко Портнову так и не простил. Аналогичным образом поступила и Европа, включив его в свой санкционный список. Считается, что Портнов выступал против американских и европейских структур на Украине, которые были связаны с Демократической партией.Юрист из-за рубежа регулярно подавал иски против украинских органов госвласти, требуя от них опровергнуть утверждения против него, часть из них он выиграл. Поговаривали также, что Портнов связан с олигархом Игорем Коломойским**, а через него и с Зеленским, который в 2019 году стал президентом.Как бы то ни было, именно после прихода к власти нового руководства страны Портнов вернулся на Украину, где пообещал привлечь Порошенко и его команду к ответственности. Утверждалось, что адвокат работал на команду Зеленского, он вел собственные передачи на ТВ и критиковал Россию, где какое-то время до этого жил. Так или иначе, он спокойно проживал на Украине и не подвергался давлению со стороны националистов. По его словам, он якобы всегда называл Крым и Донбасс "оккупированной" территорий и всегда поддерживал Украину. В новую эмиграцию Портнов уехал вскоре после начала СВО, при том, что тогда уже был закрыт свободный выезд из страны для мужчин из-за военного положения и мобилизации. Причины, которые позволили ему покинуть Украину журналистам так и не раскрыли. Компромат на ЗеленскогоНесмотря на то, что Портнов был медийной личностью, большая часть его дел и связей покрыта мраком. Работа в высших эшелонах власти при Тимошенко, Януковиче, его непонятный статус при Зеленском делали его носителем многих секретов и тайн, которые заказчики его убийства наверняка хотели, чтобы он унес с собой в могилу.На это, в частности, прямым текстом указывает блогер Анатолий Шарий.Отношения Портнова и Шария – это вообще отдельная история. В 2021 году блогер выпустил несколько видеороликов с разоблачениями Портнова, с которым он раньше был дружен.Так, Шарий обвинил юриста в том, что тот пытался выманить его на Украину, где его планировали убить. Также блогер утверждал, что Портнов намерен идти в политику с проектом, ориентированном на избирателя Юго-Востока и с этой целью тот хочет украсть у него партию.Последней каплей, утверждал Шарий, стало то, что Портнов выложил в своем анонимном канале фото блогера и его малолетнего сына с прикрепленным к кадру логотипом известного порносайта.Издание Украина.ру тогда об этом подробно писало.Теперь Шарий назвал Портнова "многолетним борцом с режимом Зеленского и с диктатурой"."Он всегда выступал в защиту прав человека, вел борьбу с несправедливостью, с ложью и репрессиями не только в Украине, но старался действовать и за ее пределами", - написал он.Убийство Портнова имеет сходства с "внесудебной казнью", полагает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого" способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", - написал он у себя в телеграм-канале.По его словам, в случайных характер убийства с контрольным выстрелом в голову, верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского.Убийство Портнова связано с подготовкой властей Украины к выборам, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович**. Он упомянул об угрозах расправы, которые получил он и Анатолий Шарий от каналов, связанных с властью. По его мнению, это попытка лишить русскоязычный электорат потенциальных лидеров. "Политический террор, который был развязан режимом Зеленского превратился в откровенный международный терроризм, гражданин Украины убит на территории страны НАТО и ЕС. Интересно, как на это отреагируют "…дорогие европейские партнеры Зеленского"?.." - написал он в своем телеграм-канале. Нерешенные вопросы - как причина убийстваЮридическая компания Портнова поучаствовала практически во всех корпоративных войнах на Украине, прокомментировал у себя в соцсетях экс-депутат Рады Олег Царев. "То на одной стороне, то на другой. То в рейдерских, то антирейдерских захватах. Заказчиками были олигархи или политики, первые лица в стране", - заявил он.По его версии, гибель Портнова - последствия одной истории из недавнего прошлого. После возвращение на Украину к юристу обратилась одна влиятельная группа бизнесменов и политиков, которые вели дела с Порошенко. Они попросили Портнова посодействовать тому, чтобы этот бизнес сохранился и при Зеленском. Через тогдашнего главу Администрации президента Андрея Богдана Портнов провел переговоры с новым руководством страны, но они ни к чему не привели. Тогда Портнов пообещал, что будет судиться. "Пришел к заказчику и говорит: они мне сказали так, а я им сказал "да пошли они". Андрей умел "посылать". А заказчик говорит ему: а зачем? я же тебя посылал договориться. Мы сейчас наблюдаем последствия того конфликта", - рассказал Царев. Политик заявил, что Портнов работал на Украине даже после отъезда в 2022 году. Через него просили о помощи в закрытии уголовных дел, чтобы оставили активы, кто-то просил, чтобы его не включали в санкционные списки. "Андрей вопросы решал. Почти все. Я знаю людей, которые платили ему гонорары по 10 млн долларов за вопрос", - заявил Царев. Он отметил, что не все такие вопросы, однако, решались успешно. Какие-то уголовные дела вместо закрытия просто замораживались, а против кого-то закрыли уголовное дело, но ввели санкции. Неизбежно когда решаешь такое огромное количество подобных дел возникают недовольные. По мнению Царева, маловероятно, что Портнова убили по политическим соображениям. Тем не менее, есть версия, что власти Украины не имеют отношения к убийству в Мадриде.Похожей точки зрения придерживается работавший на Украине политтехнолог, колумнист издания Украина.ру Михаил Павлив. У себя в телеграм-канале он заявил, что "заказать" Портнова мог кто угодно."Кинул и обидел в своей жизни он много людей", - написал эксперт.Павлив рассказал, что убитый давно консультировал руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова."Судебные решения в его пользу с исками о защите достоинства к журналистам и медиа сыпались в последнее время как из рога изобилия, что лишний раз подтверждает его статус при нынешней власти. Так что нет, не украинская власть была заказчиком. А, повторюсь, кто угодно", - написал политтехнолог.В качестве потенциальных заказчиков можно назвать десятки имен из украинского бизнеса и криминала, резюмировал он.Тем временем, близкие к украинским властям политики и активисты в соцсетях не скрывают радости от убийства Портнова. Депутат Рады Марьяна Безуглая пожелала ему землю стекловатой, ее коллега по парламенту Алексей Гончаренко** назвал это убийство "ликвидацией", а националист Сергей Стерненко обозвал убитого "предателем Украины". *Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как Портнов пытался добиться приговора для Порошенко - в материале издания Украина.ру Автор в роли жертвы. Почему обличитель Портнов не может посадить экс-президента Порошенко.

https://ukraina.ru/20210616/1031657590.html

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эксклюзив, украина, россия, андрей портнов, владимир зеленский, офис президента, убийство