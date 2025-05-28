Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
© соцсети
© соцсети
Рядом с одним из тел ликвидированных в зоне СВО боевиков ВСУ был найден обгоревший жетон с именем и личными данными польской наемницы Дороты Кветневской. Об этом сообщил телеграм-канал Fiftnmls
Уточняется, что 45-летняя Кветневская родом из польского города Гдыня. В зону СВО она прибыла в феврале 2022 года, где изначально должна была "оказывать гуманитарную помощь мирному населению", однако позже неоднократно появлялись свидетельства ее непосредственного участия в боевых действиях.
И это не первая женщина-наемник, уничтоженная в зоне спецоперации. Так, в апреле прошлого года в МИД Бразилии объявили, что считают погибшими или пропавшими без вести четырех своих граждан, которые отправились воевать на сторону ВСУ. Среди них была и представительница слабого пола - 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели, а потом задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.
Семья Талиты обвинила ее сослуживцев в краже имущества "дикой гусыни" на сумму больше 13 тысяч долларов. "К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", отметил брат наемницы, Теу Родригу Виейра: То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан.
На прошлой неделе мы сообщали, что российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart: Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart, а чуть раньше писали о том, что было обнаружено Скопление "диких гусей" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3-7 тысяч ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
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