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Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы

Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы - 28.05.2025 Украина.ру

Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы

Рядом с одним из тел ликвидированных в зоне СВО боевиков ВСУ был найден обгоревший жетон с именем и личными данными польской наемницы Дороты Кветневской. Об этом сообщил телеграм-канал Fiftnmls

2025-05-28T14:53

2025-05-28T14:53

2025-05-28T14:53

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Уточняется, что 45-летняя Кветневская родом из польского города Гдыня. В зону СВО она прибыла в феврале 2022 года, где изначально должна была "оказывать гуманитарную помощь мирному населению", однако позже неоднократно появлялись свидетельства ее непосредственного участия в боевых действиях.И это не первая женщина-наемник, уничтоженная в зоне спецоперации. Так, в апреле прошлого года в МИД Бразилии объявили, что считают погибшими или пропавшими без вести четырех своих граждан, которые отправились воевать на сторону ВСУ. Среди них была и представительница слабого пола - 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели, а потом задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Семья Талиты обвинила ее сослуживцев в краже имущества "дикой гусыни" на сумму больше 13 тысяч долларов. "К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", отметил брат наемницы, Теу Родригу Виейра: То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан.На прошлой неделе мы сообщали, что российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart: Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart, а чуть раньше писали о том, что было обнаружено Скопление "диких гусей" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3-7 тысяч ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.

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новости, россия, бразилия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, чвк, иностранные наемники