https://ukraina.ru/20240424/1054686591.html

То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан

То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан - 24.04.2024 Украина.ру

То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан

В МИД Бразилии считают погибшими или пропавшими без вести четырех граждан, которые отправились воевать на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя бразильского министерства

2024-04-24T11:33

2024-04-24T11:33

2024-04-24T11:33

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Точное количество бразильцев, которые вызвались воевать на стороне Украины, властям Бразилии неизвестно. Однако там подчеркнули, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать консульскую помощь.Согласно действующему законодательству, власти Бразилии не могут оплачивать репатриацию останков ликвидированных граждан, поэтому решение остается за родственниками.Среди уничтоженных в зоне спецоперации бразильских наёмников была женщина – Талита ду Валле, ей было 39 лет. Она пробыла на фронте три недели. Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Родственники подозревают, что прах, который был доставлен на родину спустя несколько месяцев, не её. А также семья Талиты обвиняет её сослуживцев в краже имущества на сумму больше 13 тысяч долларов."К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", — рассказал брат наёмницы, Теу Родригу Виейра.Газета "Взгляд" опубликовала информацию о том, что Талита была ликвидирована в Харькове в результате ракетного удара. Со ссылкой на Daily Mail издание уточнило, что она была снайпером. Это был не первый опыт участия бразильянки в военных действиях за рубежом.Самым молодым ликвидированным бразильским наёмником стал Антониу Аситианы, на момент смерти ему было 25 лет. Антониу учился на медицинском факультете, однако бросил учебу, чтобы "заниматься гуманитарными проектами".Ещё один наёмник из Бразилии Макс Панаву вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года. В СМИ утверждали, что он пропал без вести. Военный корреспондент Евгений Поддубный 22 февраля сообщил об уничтожении Панаво. Поддубный подчеркнул, что Панаво является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале - убил своего родного брата.В июле 2022 года в Харькове был ликвидирован Дуглас Родригес Буригу. Его родственники рассказали, что он планировал заниматься гуманитарной работой, но оказался на фронте.В июне 2022 года умер 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев.Правительство не предоставило списка погибших, но, согласно данным в местных СМИ, все добровольцы не прослужили и трёх месяцев на фронте.В Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 13 387 иностранных наёмников. В середине марта МО РФ сообщило об уничтожении 5 962 иностранных боевиков.

https://ukraina.ru/20240423/1054664677.html

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новости, бразилия, украина, россия, мид, иностранные наемники, всу, война, фронт