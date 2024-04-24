То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан - 24.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240424/1054686591.html
То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан
То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан - 24.04.2024 Украина.ру
То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан
В МИД Бразилии считают погибшими или пропавшими без вести четырех граждан, которые отправились воевать на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя бразильского министерства
2024-04-24T11:33
2024-04-24T11:33
новости
бразилия
украина
россия
мид
иностранные наемники
всу
война
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/18/1054686463_41:0:1207:656_1920x0_80_0_0_97e1b4f9380cb40941ce6ff8d8140f38.jpg
Точное количество бразильцев, которые вызвались воевать на стороне Украины, властям Бразилии неизвестно. Однако там подчеркнули, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать консульскую помощь.Согласно действующему законодательству, власти Бразилии не могут оплачивать репатриацию останков ликвидированных граждан, поэтому решение остается за родственниками.Среди уничтоженных в зоне спецоперации бразильских наёмников была женщина – Талита ду Валле, ей было 39 лет. Она пробыла на фронте три недели. Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Родственники подозревают, что прах, который был доставлен на родину спустя несколько месяцев, не её. А также семья Талиты обвиняет её сослуживцев в краже имущества на сумму больше 13 тысяч долларов."К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", — рассказал брат наёмницы, Теу Родригу Виейра.Газета "Взгляд" опубликовала информацию о том, что Талита была ликвидирована в Харькове в результате ракетного удара. Со ссылкой на Daily Mail издание уточнило, что она была снайпером. Это был не первый опыт участия бразильянки в военных действиях за рубежом.Самым молодым ликвидированным бразильским наёмником стал Антониу Аситианы, на момент смерти ему было 25 лет. Антониу учился на медицинском факультете, однако бросил учебу, чтобы "заниматься гуманитарными проектами".Ещё один наёмник из Бразилии Макс Панаву вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года. В СМИ утверждали, что он пропал без вести. Военный корреспондент Евгений Поддубный 22 февраля сообщил об уничтожении Панаво. Поддубный подчеркнул, что Панаво является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале - убил своего родного брата.В июле 2022 года в Харькове был ликвидирован Дуглас Родригес Буригу. Его родственники рассказали, что он планировал заниматься гуманитарной работой, но оказался на фронте.В июне 2022 года умер 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев.Правительство не предоставило списка погибших, но, согласно данным в местных СМИ, все добровольцы не прослужили и трёх месяцев на фронте.В Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 13 387 иностранных наёмников. В середине марта МО РФ сообщило об уничтожении 5 962 иностранных боевиков.
https://ukraina.ru/20240423/1054664677.html
бразилия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/18/1054686463_186:0:1061:656_1920x0_80_0_0_08d26c81c2a7cc31683b2366810ddb49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бразилия, украина, россия, мид, иностранные наемники, всу, война, фронт
Новости, Бразилия, Украина, Россия, МИД, иностранные наемники, ВСУ, война, фронт

То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан

11:33 24.04.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
В МИД Бразилии считают погибшими или пропавшими без вести четырех граждан, которые отправились воевать на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя бразильского министерства
"МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте", - сообщил источник.
Точное количество бразильцев, которые вызвались воевать на стороне Украины, властям Бразилии неизвестно. Однако там подчеркнули, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать консульскую помощь.
Согласно действующему законодательству, власти Бразилии не могут оплачивать репатриацию останков ликвидированных граждан, поэтому решение остается за родственниками.
Среди уничтоженных в зоне спецоперации бразильских наёмников была женщина – Талита ду Валле, ей было 39 лет. Она пробыла на фронте три недели. Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.
Родственники подозревают, что прах, который был доставлен на родину спустя несколько месяцев, не её. А также семья Талиты обвиняет её сослуживцев в краже имущества на сумму больше 13 тысяч долларов.
"К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей", — рассказал брат наёмницы, Теу Родригу Виейра.
Газета "Взгляд" опубликовала информацию о том, что Талита была ликвидирована в Харькове в результате ракетного удара. Со ссылкой на Daily Mail издание уточнило, что она была снайпером. Это был не первый опыт участия бразильянки в военных действиях за рубежом.
Самым молодым ликвидированным бразильским наёмником стал Антониу Аситианы, на момент смерти ему было 25 лет. Антониу учился на медицинском факультете, однако бросил учебу, чтобы "заниматься гуманитарными проектами".
Ещё один наёмник из Бразилии Макс Панаву вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года. В СМИ утверждали, что он пропал без вести.
Военный корреспондент Евгений Поддубный 22 февраля сообщил об уничтожении Панаво. Поддубный подчеркнул, что Панаво является наемником “из категории авантюристов и преступников”, так как до прибытия в зону СВО он был замешан в криминале - убил своего родного брата.
В июле 2022 года в Харькове был ликвидирован Дуглас Родригес Буригу. Его родственники рассказали, что он планировал заниматься гуманитарной работой, но оказался на фронте.
В июне 2022 года умер 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев.
Правительство не предоставило списка погибших, но, согласно данным в местных СМИ, все добровольцы не прослужили и трёх месяцев на фронте.
В Минобороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 13 387 иностранных наёмников. В середине марта МО РФ сообщило об уничтожении 5 962 иностранных боевиков.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 10:06
"Это уже как какая-то битва": семьи колумбийских наёмников не могут вернуть тела с УкраиныИностранные наёмники воют за Вооруженные силы Украины и надеются на большие деньги, а их семьи потом не могут вернуть тела. Об этом рассказали родственники погибших из Колумбии журналистам РИА Новости
 
НовостиБразилияУкраинаРоссияМИДиностранные наемникиВСУвойнафронт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13 Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда
11:55Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца
11:41Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном
11:33То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан
10:48Американцы заходят на Украину на тысячу лет. Украинские эксперты о новой зависимости
10:35Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"
10:17"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине
10:00Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи Байдена
09:00Многоходовка США, провалы ВСУ, подробности покушения на Прозорова. Главное на Украине на утро 24 апреля
08:49Риши Сунак идёт на войну. За 75 миллиардов фунтов стерлингов
08:26Запорожский фронт. ВСУ пытаются уничтожать российские танки немецкими электромагнитными минами
08:25Владимир Джаралла: Если Великобритания заиграется с Россией у Крыма, придется наносить удары по Польше
08:20Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу"
08:17Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потери
08:15Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденым
08:03Главное за ночь 24 апреля
05:20Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
05:10"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
05:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
04:50ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
Лента новостейМолния