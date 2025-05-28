Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян - 28.05.2025 Украина.ру
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Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян - 28.05.2025 Украина.ру
Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян проанализировал, как разрушается общество на Украине и насколько ему нужна... Украина.ру, 28.05.2025
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян проанализировал, как разрушается общество на Украине и насколько ему нужна психиатрическая помощь. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян

15:59 28.05.2025
 
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян проанализировал, как разрушается общество на Украине и насколько ему нужна психиатрическая помощь.

ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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