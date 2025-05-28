https://ukraina.ru/20250528/khvatit-li-v-rossii-psikhiatrov-chtoby-vylechit-obschestvo-na-ukraine-i-v-chm-ego-problema--gasparyan-1063466079.html

Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян

Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян - 28.05.2025 Украина.ру

Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян проанализировал, как разрушается общество на Украине и насколько ему нужна... Украина.ру, 28.05.2025

2025-05-28T15:59

2025-05-28T15:59

2025-05-28T15:59

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян проанализировал, как разрушается общество на Украине и насколько ему нужна психиатрическая помощь. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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2025

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