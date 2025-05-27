Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт - 27.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт
Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт - 27.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-27T03:18
2025-05-27T03:18
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото изображена бригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26. Производство нового танка, получившего обозначение БТ-2, было организовано в Харькове на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) в начале 1932 года. В тот период СССР только начинал активно развивать тяжелую промышленность, и для создания передового на тот момент танка не хватало практически всего: современного оборудования, квалифицированных кадров и качественных материалов. Несмотря на все эти сложности, благодаря усилиям советских конструкторов и инженеров, танк стал серийным легким танком БТ-2, первым в знаменитой линейке танков БТ.
https://ukraina.ru/20250408/1062364300.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт

03:18 27.05.2025
 
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкБригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26
Бригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Яков Халип
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото изображена бригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26.
Производство нового танка, получившего обозначение БТ-2, было организовано в Харькове на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) в начале 1932 года. В тот период СССР только начинал активно развивать тяжелую промышленность, и для создания передового на тот момент танка не хватало практически всего: современного оборудования, квалифицированных кадров и качественных материалов.
Несмотря на все эти сложности, благодаря усилиям советских конструкторов и инженеров, танк стал серийным легким танком БТ-2, первым в знаменитой линейке танков БТ.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкЮжный фронт. Переправа советских войск в районе Каховки через Днепр
Южный фронт. Переправа советских войск в районе Каховки через Днепр - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Федор Левшин
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Южный фронт. Переправа советских войск в районе Каховки через Днепр
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкЗащитники Одессы моряки-пехотинцы Черноморского флота, вооруженные пистолетами-пулеметами ППШ, снайперской винтовкой Мосина и ручными гранатами
Защитники Одессы моряки-пехотинцы Черноморского флота, вооруженные пистолетами-пулеметами ППШ, снайперской винтовкой Мосина и ручными гранатами - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Макс Альперт
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Защитники Одессы моряки-пехотинцы Черноморского флота, вооруженные пистолетами-пулеметами ППШ, снайперской винтовкой Мосина и ручными гранатами
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкВ боях на подступах к Одессе пал смертью храбрых командир взвода противотанковых пушек лейтенант В. Н. Вербицкий. Командование взводом взял на себя лейтенант В.Г. Кабаненко (слева). Товарищи по оружию отдают последний долг своему командиру у могилы. Дата съемки 28 августа 1941 года
В боях на подступах к Одессе пал смертью храбрых командир взвода противотанковых пушек лейтенант В. Н. Вербицкий. Командование взводом взял на себя лейтенант В.Г. Кабаненко (слева). Товарищи по оружию отдают последний долг своему командиру у могилы. Дата съемки 28 августа 1941 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
В боях на подступах к Одессе пал смертью храбрых командир взвода противотанковых пушек лейтенант В. Н. Вербицкий. Командование взводом взял на себя лейтенант В.Г. Кабаненко (слева). Товарищи по оружию отдают последний долг своему командиру у могилы. Дата съемки 28 августа 1941 года
© РИА Новости . Федор Левши / Перейти в фотобанк Южный фронт. Новое пополнение красноармейцев отправляется на боевые позиции в районе Днепропетровска. Дата съемки 20 августа 1941 года
 Южный фронт. Новое пополнение красноармейцев отправляется на боевые позиции в районе Днепропетровска. Дата съемки 20 августа 1941 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Федор Левши
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Южный фронт. Новое пополнение красноармейцев отправляется на боевые позиции в районе Днепропетровска. Дата съемки 20 августа 1941 года
Фотоальбом Победы: Советские войска входят в Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Фотоальбом Победы: Наши войска входят в СевастопольВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
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