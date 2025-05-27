https://ukraina.ru/20250527/fotoalbom-pobedy-brigada-bratev-zaytsevykh-v-odesse-remontiruet-tanki-bt-ukhodyaschie-na-front-1063338025.html

Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт

Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт - 27.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-27T03:18

2025-05-27T03:18

2025-05-27T03:18

80 лет победы

великая отечественная война

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/16/1063338232_0:195:2947:1852_1920x0_80_0_0_f5de2bb2a74ca5be9dbd8bee72c3336f.jpg

На главном фото изображена бригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26. Производство нового танка, получившего обозначение БТ-2, было организовано в Харькове на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) в начале 1932 года. В тот период СССР только начинал активно развивать тяжелую промышленность, и для создания передового на тот момент танка не хватало практически всего: современного оборудования, квалифицированных кадров и качественных материалов. Несмотря на все эти сложности, благодаря усилиям советских конструкторов и инженеров, танк стал серийным легким танком БТ-2, первым в знаменитой линейке танков БТ.

https://ukraina.ru/20250408/1062364300.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история