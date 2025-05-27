Фотоальбом Победы: бригада братьев Зайцевых в Одессе ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкБригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото изображена бригада братьев Зайцевых, которая ремонтирует танки БТ, уходящие на фронт, на заводе имени Январского восстания в Одессе. На переднем плане БТ-2 на дальнем Т-26.
Производство нового танка, получившего обозначение БТ-2, было организовано в Харькове на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ) в начале 1932 года. В тот период СССР только начинал активно развивать тяжелую промышленность, и для создания передового на тот момент танка не хватало практически всего: современного оборудования, квалифицированных кадров и качественных материалов.
Несмотря на все эти сложности, благодаря усилиям советских конструкторов и инженеров, танк стал серийным легким танком БТ-2, первым в знаменитой линейке танков БТ.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанкЮжный фронт. Переправа советских войск в районе Каховки через Днепр
Южный фронт. Переправа советских войск в районе Каховки через Днепр
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкЗащитники Одессы моряки-пехотинцы Черноморского флота, вооруженные пистолетами-пулеметами ППШ, снайперской винтовкой Мосина и ручными гранатами
Защитники Одессы моряки-пехотинцы Черноморского флота, вооруженные пистолетами-пулеметами ППШ, снайперской винтовкой Мосина и ручными гранатами
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкВ боях на подступах к Одессе пал смертью храбрых командир взвода противотанковых пушек лейтенант В. Н. Вербицкий. Командование взводом взял на себя лейтенант В.Г. Кабаненко (слева). Товарищи по оружию отдают последний долг своему командиру у могилы. Дата съемки 28 августа 1941 года
В боях на подступах к Одессе пал смертью храбрых командир взвода противотанковых пушек лейтенант В. Н. Вербицкий. Командование взводом взял на себя лейтенант В.Г. Кабаненко (слева). Товарищи по оружию отдают последний долг своему командиру у могилы. Дата съемки 28 августа 1941 года
© РИА Новости . Федор Левши / Перейти в фотобанк Южный фронт. Новое пополнение красноармейцев отправляется на боевые позиции в районе Днепропетровска. Дата съемки 20 августа 1941 года
Южный фронт. Новое пополнение красноармейцев отправляется на боевые позиции в районе Днепропетровска. Дата съемки 20 августа 1941 года
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