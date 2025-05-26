"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны - 26.05.2025 Украина.ру
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"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны
"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны - 26.05.2025 Украина.ру
"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны
В украинском экспертном сообществе гадают, чего потребует Россия для продолжения переговоров и не слишком ли жесткими окажутся (или покажутся) эти требования. Говорят и о первопричинах конфликта.
2025-05-26T05:46
2025-05-26T05:46
россия
украина
киев
евгений мураев
владимир мединский
андрей ермолаев
ес
верховная рада
нато
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова передать Киеву проект такого документа после завершения обмена пленными "тысячу на тысячу".По словам министра, меморандум является второй частью достигнутых в Стамбуле договоренностей, предусматривающей "подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".Кажется, Киеву российские предложения заранее не нравятся. В ожидании получения проекта меморандума от России деятели киевского режима делятся впечатлениями от стамбульской встречи. Впечатления, разумеется, негативные. Так, замглавы МИД Украины Кислица заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно требовала отдать РФ четыре области и обещали в противном случае "завтра забрать шесть или восемь".На украинского чиновника произвело впечатление и то, что глава делегации РФ Владимир Мединский назвал конфликт "противостоянием русских с русскими с определёнными нюансами"."И в чём Мединский не прав? Кстати, у главы делегации Умерова сразу после переговоров не было таких оценок", - отметил в связи с этим экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик и публицист Олег Царёв. По его мнению, именно в преддверии получения проекта меморандума от России Киев "начал нагнетать негатив вокруг предложений нашей стороны".Вообще в успех переговоров и в скорое завершение конфликта верят далеко не все. Покинувший страну украинский политик Евгений Мураев в своем видеоблоге подчеркнул, что любая военная кампания связана с определенными мерами в экономике (перевод промышленности на военные рельсы и т. д.) и потому имеет свою инерцию.Что касается переговоров, то они идут и будут идти. Политик выразил уверенность в том, что контакты между США и РФ вообще происходят "гораздо чаще, чем мы об этом знаем". Есть что обсуждать.По словам Мураева, вопрос украинского кризиса, безусловно, важен, но сам он является следствием той ситуации, которая сложилась в двусторонних отношениях между РФ и США.До февраля 2022 года была попытка договориться (встреча в Женеве) — но тогда не вышло. Москва была против расширения НАТО и против попыток втянуть в альянс Украину, которая, получая независимость, взяла на себя обязательство быть внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством."Попытка изменить этот баланс и стала основополагающей причиной, которая привела к военным действиям на ее территории", - констатировал политик.Он добавил - сейчас ситуация такова, что США уже не тянут роль мирового гегемона, проект глобалистов подходит к концу. Финансовое бремя всяческих "замирений" американские элиты пытаются переложить на ЕС — и пытаются "закончить уже не нужную им войну" на Украине, рассказал Мураев.Победить Россию на поле боя не получилось, а такая попытка была предпринята на территории Украины и за счет жизней украинцев. Развалить российскую экономику и расшатать политическую ситуацию внутри РФ тоже не удалось.Но ожидать мира в ближайшем будущем все же не стоит, поскольку до сих пор не разрешены основополагающие вопросы, которые и привели к кризису и к военным действиям на Украине. По мнению политика, на их разрешение потребуется потратить еще достаточно долгое время - "никто уже в обещания не поверит, должны будут быть сформированы новые мировые институты, которые будут обеспечивать новый мировой порядок...".А пока сильные игроки будут искать взаимоприемлемые решения и договариваться за счет слабых, в данном случае — за счет Украины и Евросоюза, предположил Мураев.На Украине тем временем рассуждают о том, что позиции сторон на переговорах пока что очень сложносводимы. В частности, сложно будет как-то уладить вопрос территорий, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что позитивен сам факт ведения переговоров и контактов сторон с участием нескольких посредников, переговорный процесс "пока еще не сорван", идет разработка меморандума — и все это "создаёт новые шансы".Однако, по словам эксперта, "если стороны сохранят непримиримые позиции, тогда мы срываемся в ту самую эскалацию, которая, по сути, постепенно уже разворачивается по ходу переговорного процесса".Такой "длинный сценарий" опасен для Украины (для киевского режима — Ред.), поскольку он всё равно приведёт к необходимости новых переговоров, однако до этого он приведет и к новым потерям и разрушениям, "пока ещё нам неизвестным", подчеркнул Ермолаев. По его мнению, в таком случае может оказаться так, что условия для Киева "будут жестче".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира" И в статье Владимира Скачко "Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено"
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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452
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россия, украина, киев, евгений мураев, владимир мединский, андрей ермолаев, ес, верховная рада, нато
Россия, Украина, Киев, Евгений Мураев, Владимир Мединский, Андрей Ермолаев, ЕС, Верховная Рада, НАТО

"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны

05:46 26.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе гадают, чего потребует Россия для продолжения переговоров и не слишком ли жесткими окажутся (или покажутся) эти требования. Говорят и о первопричинах конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова передать Киеву проект такого документа после завершения обмена пленными "тысячу на тысячу".
По словам министра, меморандум является второй частью достигнутых в Стамбуле договоренностей, предусматривающей "подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".
Кажется, Киеву российские предложения заранее не нравятся. В ожидании получения проекта меморандума от России деятели киевского режима делятся впечатлениями от стамбульской встречи. Впечатления, разумеется, негативные. Так, замглавы МИД Украины Кислица заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно требовала отдать РФ четыре области и обещали в противном случае "завтра забрать шесть или восемь".
На украинского чиновника произвело впечатление и то, что глава делегации РФ Владимир Мединский назвал конфликт "противостоянием русских с русскими с определёнными нюансами".
"И в чём Мединский не прав? Кстати, у главы делегации Умерова сразу после переговоров не было таких оценок", - отметил в связи с этим экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик и публицист Олег Царёв. По его мнению, именно в преддверии получения проекта меморандума от России Киев "начал нагнетать негатив вокруг предложений нашей стороны".
Вообще в успех переговоров и в скорое завершение конфликта верят далеко не все. Покинувший страну украинский политик Евгений Мураев в своем видеоблоге подчеркнул, что любая военная кампания связана с определенными мерами в экономике (перевод промышленности на военные рельсы и т. д.) и потому имеет свою инерцию.
Что касается переговоров, то они идут и будут идти. Политик выразил уверенность в том, что контакты между США и РФ вообще происходят "гораздо чаще, чем мы об этом знаем". Есть что обсуждать.
По словам Мураева, вопрос украинского кризиса, безусловно, важен, но сам он является следствием той ситуации, которая сложилась в двусторонних отношениях между РФ и США.
До февраля 2022 года была попытка договориться (встреча в Женеве) — но тогда не вышло. Москва была против расширения НАТО и против попыток втянуть в альянс Украину, которая, получая независимость, взяла на себя обязательство быть внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством.
"Попытка изменить этот баланс и стала основополагающей причиной, которая привела к военным действиям на ее территории", - констатировал политик.
Он добавил - сейчас ситуация такова, что США уже не тянут роль мирового гегемона, проект глобалистов подходит к концу. Финансовое бремя всяческих "замирений" американские элиты пытаются переложить на ЕС — и пытаются "закончить уже не нужную им войну" на Украине, рассказал Мураев.
Победить Россию на поле боя не получилось, а такая попытка была предпринята на территории Украины и за счет жизней украинцев. Развалить российскую экономику и расшатать политическую ситуацию внутри РФ тоже не удалось.
Но ожидать мира в ближайшем будущем все же не стоит, поскольку до сих пор не разрешены основополагающие вопросы, которые и привели к кризису и к военным действиям на Украине. По мнению политика, на их разрешение потребуется потратить еще достаточно долгое время - "никто уже в обещания не поверит, должны будут быть сформированы новые мировые институты, которые будут обеспечивать новый мировой порядок...".
А пока сильные игроки будут искать взаимоприемлемые решения и договариваться за счет слабых, в данном случае — за счет Украины и Евросоюза, предположил Мураев.
На Украине тем временем рассуждают о том, что позиции сторон на переговорах пока что очень сложносводимы. В частности, сложно будет как-то уладить вопрос территорий, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.
Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что позитивен сам факт ведения переговоров и контактов сторон с участием нескольких посредников, переговорный процесс "пока еще не сорван", идет разработка меморандума — и все это "создаёт новые шансы".
Однако, по словам эксперта, "если стороны сохранят непримиримые позиции, тогда мы срываемся в ту самую эскалацию, которая, по сути, постепенно уже разворачивается по ходу переговорного процесса".
Такой "длинный сценарий" опасен для Украины (для киевского режима — Ред.), поскольку он всё равно приведёт к необходимости новых переговоров, однако до этого он приведет и к новым потерям и разрушениям, "пока ещё нам неизвестным", подчеркнул Ермолаев. По его мнению, в таком случае может оказаться так, что условия для Киева "будут жестче".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира"
И в статье Владимира Скачко "Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено"
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