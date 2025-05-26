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"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны

"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны - 26.05.2025 Украина.ру

"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войны

В украинском экспертном сообществе гадают, чего потребует Россия для продолжения переговоров и не слишком ли жесткими окажутся (или покажутся) эти требования. Говорят и о первопричинах конфликта.

2025-05-26T05:46

2025-05-26T05:46

2025-05-26T05:46

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украина

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евгений мураев

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова передать Киеву проект такого документа после завершения обмена пленными "тысячу на тысячу".По словам министра, меморандум является второй частью достигнутых в Стамбуле договоренностей, предусматривающей "подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".Кажется, Киеву российские предложения заранее не нравятся. В ожидании получения проекта меморандума от России деятели киевского режима делятся впечатлениями от стамбульской встречи. Впечатления, разумеется, негативные. Так, замглавы МИД Украины Кислица заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно требовала отдать РФ четыре области и обещали в противном случае "завтра забрать шесть или восемь".На украинского чиновника произвело впечатление и то, что глава делегации РФ Владимир Мединский назвал конфликт "противостоянием русских с русскими с определёнными нюансами"."И в чём Мединский не прав? Кстати, у главы делегации Умерова сразу после переговоров не было таких оценок", - отметил в связи с этим экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик и публицист Олег Царёв. По его мнению, именно в преддверии получения проекта меморандума от России Киев "начал нагнетать негатив вокруг предложений нашей стороны".Вообще в успех переговоров и в скорое завершение конфликта верят далеко не все. Покинувший страну украинский политик Евгений Мураев в своем видеоблоге подчеркнул, что любая военная кампания связана с определенными мерами в экономике (перевод промышленности на военные рельсы и т. д.) и потому имеет свою инерцию.Что касается переговоров, то они идут и будут идти. Политик выразил уверенность в том, что контакты между США и РФ вообще происходят "гораздо чаще, чем мы об этом знаем". Есть что обсуждать.По словам Мураева, вопрос украинского кризиса, безусловно, важен, но сам он является следствием той ситуации, которая сложилась в двусторонних отношениях между РФ и США.До февраля 2022 года была попытка договориться (встреча в Женеве) — но тогда не вышло. Москва была против расширения НАТО и против попыток втянуть в альянс Украину, которая, получая независимость, взяла на себя обязательство быть внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством."Попытка изменить этот баланс и стала основополагающей причиной, которая привела к военным действиям на ее территории", - констатировал политик.Он добавил - сейчас ситуация такова, что США уже не тянут роль мирового гегемона, проект глобалистов подходит к концу. Финансовое бремя всяческих "замирений" американские элиты пытаются переложить на ЕС — и пытаются "закончить уже не нужную им войну" на Украине, рассказал Мураев.Победить Россию на поле боя не получилось, а такая попытка была предпринята на территории Украины и за счет жизней украинцев. Развалить российскую экономику и расшатать политическую ситуацию внутри РФ тоже не удалось.Но ожидать мира в ближайшем будущем все же не стоит, поскольку до сих пор не разрешены основополагающие вопросы, которые и привели к кризису и к военным действиям на Украине. По мнению политика, на их разрешение потребуется потратить еще достаточно долгое время - "никто уже в обещания не поверит, должны будут быть сформированы новые мировые институты, которые будут обеспечивать новый мировой порядок...".А пока сильные игроки будут искать взаимоприемлемые решения и договариваться за счет слабых, в данном случае — за счет Украины и Евросоюза, предположил Мураев.На Украине тем временем рассуждают о том, что позиции сторон на переговорах пока что очень сложносводимы. В частности, сложно будет как-то уладить вопрос территорий, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что позитивен сам факт ведения переговоров и контактов сторон с участием нескольких посредников, переговорный процесс "пока еще не сорван", идет разработка меморандума — и все это "создаёт новые шансы".Однако, по словам эксперта, "если стороны сохранят непримиримые позиции, тогда мы срываемся в ту самую эскалацию, которая, по сути, постепенно уже разворачивается по ходу переговорного процесса".Такой "длинный сценарий" опасен для Украины (для киевского режима — Ред.), поскольку он всё равно приведёт к необходимости новых переговоров, однако до этого он приведет и к новым потерям и разрушениям, "пока ещё нам неизвестным", подчеркнул Ермолаев. По его мнению, в таком случае может оказаться так, что условия для Киева "будут жестче".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира" И в статье Владимира Скачко "Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено"

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, евгений мураев, владимир мединский, андрей ермолаев, ес, верховная рада, нато