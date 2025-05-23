https://ukraina.ru/20250523/poltava-i-odessa-trebuyut-denatsifikatsii-pamyat-o-rossii-prodolzhayut-zachischat-potomu-chto-proplacheno-1063367787.html
Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено
Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено - 23.05.2025 Украина.ру
Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено
Две новости в украинском информационном пространстве касаются Полтавы, славного областного центра в Украине, где современные укро-неонацисты свои каннибальские нациодебильные фантасмагории внедряют особо люто, жестко и бесцеремонно. Но город их к тому обязывает.
2025-05-23T16:27
2025-05-23T16:27
2025-05-23T16:30
полтава
одесса
украина
петр i
владимир мединский
владимир скачко
вооруженные силы украины
правый сектор
министерство культуры
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063367667_0:43:685:428_1920x0_80_0_0_603adc980df5dc3fcca12adba3cb3d12.png
Короче, группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщило Минобороны России, параллельно размотали три механизированные, штурмовое бригады ВСУ, две бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР. Мощно подчистили "победителей путинских бурят", в драбадан: "Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия".Но Новая Полтавка, связь с Полтавой тут – главное. Потому что в Полтаве, еще оккупированном неонацистами городе, откуда, скорее всего, переселились предки новополтавцев, в тот же день неонацисты снесли-таки монумент, установленный в Полтаве в 1849 году во время царствования императора Николая I в честь 140-летия победы русских войск в Полтавской битве 1709 года.Фактически снесли еще один памятник российскому императору Петру I, потому что поставлен монумент был на месте дома казаков Магденко, в котором останавливался на отдых император на второй день после указанной Полтавской битвы. Хороший был памятник, его автором является архитектор Александр Брюллов, брат известного художника Карла Брюллова. (Об истории с памятником читайте в статье Владимира Скачко "Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России").Как сообщают украинские СМИ, подготовка к демонтажу заняла месяц. Чтобы, походу, соблюсти приличия и наукообразие, демонтаж выполнялся коммунальщиками и сотрудниками музея под наблюдением архитекторов. На первом этапе работ с памятника сняли шлем, щит и меч, а потом зачистили постамент и оставили только фундамент, на котором могут возвести монумент Симону Петлюре, еще одной украинской политической профурсетке по локоть в крови еврейских погромов времен гражданской войны в России в ХХ веке. На фото видно, что на месте памятника осталось только основание, на котором он стоял, и информационная табличка.Все демонтированные части передали музею "Поле Полтавской битвы", уже превращенному в кладбище славной российской истории.Так выглядит бессовестное беспамятствоПодобные истории продолжает переживать Одесса, "Южная Пальмира" и "Жемчужина у моря" – еще один город на Украине, удивительный своей историей, культурой, неповторимой атмосферой свободы и творчества не только в искусстве, но и в жизни. И потому неонацисты ни крови чужой, ни железа и звериной жесткости не жалели, чтобы сделать Одессу украинской, выхолостить ее настрой и кастрировать дух, свезя туда весь нацюковско-жлободромский расово правильный патриотический сброд-актив, состоящий из политических гастарбайтеров-погромщиков, громил и карателей из "Правого сектора"*, "азова-шмазова" и всей прочей нечисти, которая зародилась на майдане в Киеве во время госпереворота 2014 года, а также раньше и позже, когда убийцам начали платить американские деньги за "свободу от России".Всю эту кроваво-политическую уголовную рванину целево направили в Одессу, расселили по пустующим от нищеты пригородным санаториям и домам отдыха и заставили выполнять роль "украиноориентированных одесситов", которые-де требуют украинизировать Одессу и символизируют дичайший оксюморон "Одесса украинская".Именно эти убийцы по найму и устроили "Одесскую Хатынь" 2 мая 2014 года, когда сожгли и убили несколько десятков своих оппонентов в Доме профсоюзов. Все эти годы нарванные и безнаказанные патриоты с задатками садистов кошмарили и кошмарят Одессу и одесситов, переформатируя их в твердокаменных расово правильных идиотов, потомков копателей Черного моря с пением гимна "Щэ нэ вмэрла…".И вот в этой Одессе перед демонтажом полтавского памятника императору тамошние патриотические гоблины вырвали мемориальную плиту с постамента памятника Маршалу и дважды Герою Советского Союза Родиону Малиновскому. Он, как известно, не только был уроженцем Одессы, где провел детство и юность, но и именно он, будучи командующим 3-им Украинским фронтом, освободил Одессу от нацистов в апреле 1944 года.Освободил, а значит, нанес страшное оскорбление и "фюреру немецкого народа" Адольфу Гитлеру, и сегодняшним его укро-последователям, украшенным свастикой и зигующим по любому удобному и неудобному случаю. С этим у них жестко: обидел Гитлера – могут отлучить от соска со вкусняшками. К тому же, это выгодно нынешним отлучающим – им больше достанется. А с работой себе на карман у них все еще жестче – не то что конкурента-нахлебника, а воробья в поле загоняют за копеечку или евроцентик…Главный же парадокс и, если хотите, главная особенность происходящего – то, что это политика государства. Законодательной основой идеологического переформатирования Украины служат пресловутые законы о декоммунизации и дегитлеризации, принятые в апреле 2015 года. И, например, право на демонтаж памятников, установленных в честь победы Петра и I, власти Полтавы получили после решения Минкульта Украины исключить 15 объектов культурного наследия областного центра из госреестра недвижимых памятников страны. Соответствующий приказ ведомство подписало 31 января этого года.Под тем же соусом и на той же основе проходила и русофобская зачистка в Одессе. При молчаливо-одобрительном созерцании властей случилось и уничтожение памяти о героях Великой Отечественной войны.Демонстративное же продолжение русофобской практики и глумление над исторической памятью с ярко выраженным антироссийским акцентом подгадано и удачно подошло созданию необходимой атмосферы нетерпимости злобности еще по ряду причин.Случившееся в Полтаве и Одессе стало негативным фоном под мирные переговоры между Украиной и Россией, которыми якобы так активно заняты Киев, Москва и Вашингтон при молчаливом неприятии их (переговоров) в Париже, Берлине, Лондоне и Брюсселе.Европа и спонсоры украинских неонацистов из демократических кругов США, которые окучивали эту публику в последние годы, щедро заплатили за вытравливание даже памяти о России из сознания украинского общества и особенно подрастающих поколений, а также подготовили и воспитали кадры, которые этим вытравливанием занимаются. Вот они сейчас и продолжают отрабатывать вложенное в них. Отрабатывать несмотря ни на что, даже на изменение как бы акцентов в сложившейся ситуации. Лозунг "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы!) должен быть реализован неотлагательно и без каких-либо ситуационных или конъюнктурных изъятий…А тут переговоры о мире. Вот сторонники войны и русофобы как бы и говорят: а фиг вам, а не мир между Киевом и Москвой, мы продолжим глумиться над всем русским на Украине, мы вобьем клин и сорвем диалог.К тому же, поглумиться над Петром I очень актуально для неонацистов, переписывающих историю, в Полтаве, где он нанес поражение Швеции, после которого она так и не смогла оправиться. Северная война между Московским царством и Швецией длилась с 1700 до 1721 года. Но под Полтавой со Швецией случилось то, о чем ее историки потом сами писали: Швеция сошла со сцены великой мировой политики и заняла свое скромное место в зрительном зале.Так и было, хотя война длилась еще 11 лет. А тут глава российской делегации на упомянутый выше переговорах Владимир Мединский еще и сказал главное: либо вы, паны нацики, соглашаетесь с тем, что вам говорят россияне, либо будем воевать, а Россия войны не боится, она со Швецией воевала 21 год.Это Мединский квалифицированно именно о той войне сказал, из которой Петр I вышел победителем и заработал сейчас снесенные памятники в Полтаве.И, как мне кажется, не зря сегодня в Полтаве рушат память, а американцы, как пишут их СМИ, требуют сменить Мединского во главе делегации на кого-то менее непримиримого и антиукраинского.Как видим, в таких делах мелочей не бывает…Глумление над памятью, особенно в Одессе, – это жирный и вонючий ком грязи и в 80-летие Великой Победы, недавно отпразднованное и отмеченное Россией и ее нормальными союзниками. Юбилей стал торжеством России и ее политики последних лет. Значит, дискредитировать его будут и будут еще немало месяцев, даже лет.И потому сложившаяся ситуация буквально криком кричит о двух крайне актуальных взаимосвязанных процессах. С одной стороны, о том, что западные кураторы, переформатирующие Украину в агрессивную АнтиРоссию, очень важное, едва ли не главное внимание уделяют переписыванию культурно-духовного и нравственно-исторического кода людей, ставших предметом их эксперимента. Западные кураторы через свои фонды неправительственные и некоммерческие организации (НКО и НПО) отбирают и с детского садика воспитывают своих соросят, которые потом и приходят к власти, чтобы проводить выгодную Западу политику.То есть не только перекупают и подкупают, сманивая барышами и большими, но легкими, как 30 сребреников Иуды Искариота, деньгами действующих политиков, общественных деятелей, журналистов, ученых и просто гниловатых духом интеллигентов и всевозможных ЛОМов (лидеров общественного мнения), у которых нет ни совести, ни Родины, ни чести, ни долга. Запад системно и целенаправленно, последовательно и настойчиво, не допуская пробелов во всех отраслях жизни общества выращивает таких людей и, повторюсь, приводит их к власти. А они уже потом обслуживают хозяев-дарителей и хоронят суверенитет своих стран.Причем это уже холуи не по принуждению, а по убеждению. Своему собственному. Они уже инициативно и соревновательно служат не своей стране, а кошелькам. И метрополии уже не нужно вводить в такие страны свои администрации с силовиками – достаточно смотрящих с кошельками. Как омерзительно-жабовидная американка Викуся Нуланд в 2014 году с пакетом с вкусняшками на майдане, из которого она лично подкармливала тех, кто там хоронил Украину.И можно, как видим, не сомневаться: все для похорон своей страны как суверенного государства сделают эти соросята-грантоеды.На Украине такая операция по выведению холуев-неоколонизаторов из числа аборигенов, тотально и постоянно сидящих на западных грантах, проделана блестяще, почти образцово. Украину купили за бесценок, много раз продали и перепродали, а теперь бросили умирать на полях СВО. Более того, "минеральная сделка" имени президента США Дональда Трампа гласит о том, что даже если Украина перестанет существовать совсем, за ее недра американцы будут бороться со всеми, кто подомнет под себя бывшие украинские земли. "Минеральная сделка", как известно, бессрочная. И подписана не просроченным Владимиром Зеленским, а вполне легитимным правительственным укро-чиновником…И самое главное: ни сами неоколонизаторы-соросята, продавшие Родину, ни их дети или родственники в окопах СВО не замечены вовсе. А зачем им? Они свое дело сделали…С другой стороны, сложившаяся ситуация говорит о крайне актуальности, нужности и необходимости одной из главных задач СВО – денацификации. То есть о необходимости раскодирования, перевоспитания, промывания мозгов в обратном направлении, переобучения и переформатирования сознания населения, которое сегодня глотает нравственную и идеологическую отраву.Причем все говорит о том, что противоядие и методы его применения должны не уступать самим ядам и действиям отравителей.Пока судя по действиям в Новой Полтавке, все идет по плану. А все порушенные памятники будут возвращены на свое место. Законное место…Прошлый монумент Петру демонтировали еще в феврале 2025 года и об этом – в статье Владимира Скачко "Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию" *Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
полтава, одесса, украина, петр i, владимир мединский, владимир скачко, вооруженные силы украины, правый сектор, министерство культуры, мнения
Короче, группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщило Минобороны России, параллельно размотали три механизированные, штурмовое бригады ВСУ, две бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР. Мощно подчистили "победителей путинских бурят", в драбадан: "Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия".
Но Новая Полтавка, связь с Полтавой
тут – главное. Потому что в Полтаве, еще оккупированном неонацистами городе, откуда, скорее всего, переселились предки новополтавцев, в тот же день неонацисты снесли-таки монумент, установленный в Полтаве в 1849 году во время царствования императора Николая I в честь 140-летия победы русских войск в Полтавской битве 1709 года.
Фактически снесли еще один памятник российскому императору Петру I
, потому что поставлен монумент был на месте дома казаков Магденко, в котором останавливался на отдых император на второй день после указанной Полтавской битвы. Хороший был памятник, его автором является архитектор Александр Брюллов, брат известного художника Карла Брюллова
. (Об истории с памятником читайте в статье Владимира Скачко "Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России").
Как сообщают украинские СМИ, подготовка к демонтажу заняла месяц. Чтобы, походу, соблюсти приличия и наукообразие, демонтаж выполнялся коммунальщиками и сотрудниками музея под наблюдением архитекторов. На первом этапе работ с памятника сняли шлем, щит и меч, а потом зачистили постамент и оставили только фундамент, на котором могут возвести монумент Симону Петлюре
, еще одной украинской политической профурсетке по локоть в крови еврейских погромов времен гражданской войны в России
в ХХ веке. На фото видно, что на месте памятника осталось только основание, на котором он стоял, и информационная табличка.
Все демонтированные части передали музею "Поле Полтавской битвы", уже превращенному в кладбище славной российской истории.
Так выглядит бессовестное беспамятство
Подобные истории продолжает переживать Одесса
, "Южная Пальмира" и "Жемчужина у моря" – еще один город на Украине
, удивительный своей историей, культурой, неповторимой атмосферой свободы и творчества не только в искусстве, но и в жизни. И потому неонацисты ни крови чужой, ни железа и звериной жесткости не жалели, чтобы сделать Одессу украинской, выхолостить ее настрой и кастрировать дух, свезя туда весь нацюковско-жлободромский расово правильный патриотический сброд-актив, состоящий из политических гастарбайтеров-погромщиков, громил и карателей из "Правого сектора
"*, "азова-шмазова" и всей прочей нечисти, которая зародилась на майдане в Киеве
во время госпереворота 2014 года, а также раньше и позже, когда убийцам начали платить американские деньги за "свободу от России".
Всю эту кроваво-политическую уголовную рванину целево направили в Одессу, расселили по пустующим от нищеты пригородным санаториям и домам отдыха и заставили выполнять роль "украиноориентированных одесситов", которые-де требуют украинизировать Одессу и символизируют дичайший оксюморон "Одесса украинская".
Именно эти убийцы по найму и устроили "Одесскую Хатынь" 2 мая 2014 года, когда сожгли и убили несколько десятков своих оппонентов в Доме профсоюзов. Все эти годы нарванные и безнаказанные патриоты с задатками садистов кошмарили и кошмарят Одессу и одесситов, переформатируя их в твердокаменных расово правильных идиотов, потомков копателей Черного моря
с пением гимна "Щэ нэ вмэрла…".
И вот в этой Одессе перед демонтажом полтавского памятника императору тамошние патриотические гоблины вырвали мемориальную плиту с постамента памятника Маршалу и дважды Герою Советского Союза Родиону Малиновскому. Он, как известно, не только был уроженцем Одессы, где провел детство и юность, но и именно он, будучи командующим 3-им Украинским фронтом, освободил Одессу от нацистов в апреле 1944 года.
Освободил, а значит, нанес страшное оскорбление и "фюреру немецкого народа" Адольфу Гитлеру
, и сегодняшним его укро-последователям, украшенным свастикой и зигующим по любому удобному и неудобному случаю. С этим у них жестко: обидел Гитлера – могут отлучить от соска со вкусняшками. К тому же, это выгодно нынешним отлучающим – им больше достанется. А с работой себе на карман у них все еще жестче – не то что конкурента-нахлебника, а воробья в поле загоняют за копеечку или евроцентик…
Главный же парадокс и, если хотите, главная особенность происходящего – то, что это политика государства. Законодательной основой идеологического переформатирования Украины служат пресловутые законы о декоммунизации и дегитлеризации, принятые в апреле 2015 года. И, например, право на демонтаж памятников, установленных в честь победы Петра
и I, власти Полтавы получили после решения Минкульта
Украины исключить 15 объектов культурного наследия областного центра из госреестра недвижимых памятников страны. Соответствующий приказ ведомство подписало 31 января этого года.
Под тем же соусом и на той же основе проходила и русофобская зачистка в Одессе. При молчаливо-одобрительном созерцании властей случилось и уничтожение памяти о героях Великой Отечественной войны.
Демонстративное же продолжение русофобской практики и глумление над исторической памятью с ярко выраженным антироссийским акцентом подгадано и удачно подошло созданию необходимой атмосферы нетерпимости злобности еще по ряду причин.
Случившееся в Полтаве и Одессе стало негативным фоном под мирные переговоры между Украиной и Россией, которыми якобы так активно заняты Киев, Москва
и Вашингтон
при молчаливом неприятии их (переговоров) в Париже
, Берлине
, Лондоне
и Брюсселе
.
Европа
и спонсоры украинских неонацистов из демократических кругов США
, которые окучивали эту публику в последние годы, щедро заплатили за вытравливание даже памяти о России из сознания украинского общества и особенно подрастающих поколений, а также подготовили и воспитали кадры, которые этим вытравливанием занимаются. Вот они сейчас и продолжают отрабатывать вложенное в них. Отрабатывать несмотря ни на что, даже на изменение как бы акцентов в сложившейся ситуации. Лозунг "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы!) должен быть реализован неотлагательно и без каких-либо ситуационных или конъюнктурных изъятий…
А тут переговоры о мире. Вот сторонники войны и русофобы как бы и говорят: а фиг вам, а не мир между Киевом и Москвой, мы продолжим глумиться над всем русским на Украине, мы вобьем клин и сорвем диалог.
К тому же, поглумиться над Петром I очень актуально для неонацистов, переписывающих историю, в Полтаве, где он нанес поражение Швеции
, после которого она так и не смогла оправиться. Северная война между Московским царством
и Швецией длилась с 1700 до 1721 года. Но под Полтавой со Швецией случилось то, о чем ее историки потом сами писали: Швеция сошла со сцены великой мировой политики и заняла свое скромное место в зрительном зале.
Так и было, хотя война длилась еще 11 лет. А тут глава российской делегации на упомянутый выше переговорах Владимир Мединский
еще и сказал главное: либо вы, паны нацики, соглашаетесь с тем, что вам говорят россияне, либо будем воевать, а Россия войны не боится, она со Швецией воевала 21 год.
Это Мединский квалифицированно именно о той войне сказал, из которой Петр I вышел победителем и заработал сейчас снесенные памятники в Полтаве.
И, как мне кажется, не зря сегодня в Полтаве рушат память, а американцы, как пишут их СМИ, требуют сменить Мединского во главе делегации на кого-то менее непримиримого и антиукраинского.
Как видим, в таких делах мелочей не бывает…
Глумление над памятью, особенно в Одессе, – это жирный и вонючий ком грязи и в 80-летие Великой Победы, недавно отпразднованное и отмеченное Россией и ее нормальными союзниками. Юбилей стал торжеством России и ее политики последних лет. Значит, дискредитировать его будут и будут еще немало месяцев, даже лет.
И потому сложившаяся ситуация буквально криком кричит о двух крайне актуальных взаимосвязанных процессах. С одной стороны, о том, что западные кураторы, переформатирующие Украину в агрессивную АнтиРоссию, очень важное, едва ли не главное внимание уделяют переписыванию культурно-духовного и нравственно-исторического кода людей, ставших предметом их эксперимента. Западные кураторы через свои фонды неправительственные и некоммерческие организации (НКО и НПО) отбирают и с детского садика воспитывают своих соросят, которые потом и приходят к власти, чтобы проводить выгодную Западу
политику.
То есть не только перекупают и подкупают, сманивая барышами и большими, но легкими, как 30 сребреников Иуды Искариота, деньгами действующих политиков, общественных деятелей, журналистов, ученых и просто гниловатых духом интеллигентов и всевозможных ЛОМов (лидеров общественного мнения), у которых нет ни совести, ни Родины, ни чести, ни долга. Запад системно и целенаправленно, последовательно и настойчиво, не допуская пробелов во всех отраслях жизни общества выращивает таких людей и, повторюсь, приводит их к власти. А они уже потом обслуживают хозяев-дарителей и хоронят суверенитет своих стран.
Причем это уже холуи не по принуждению, а по убеждению. Своему собственному. Они уже инициативно и соревновательно служат не своей стране, а кошелькам. И метрополии уже не нужно вводить в такие страны свои администрации с силовиками – достаточно смотрящих с кошельками. Как омерзительно-жабовидная американка Викуся Нуланд в 2014 году с пакетом с вкусняшками на майдане, из которого она лично подкармливала тех, кто там хоронил Украину.
И можно, как видим, не сомневаться: все для похорон своей страны как суверенного государства сделают эти соросята-грантоеды.
На Украине такая операция по выведению холуев-неоколонизаторов из числа аборигенов, тотально и постоянно сидящих на западных грантах, проделана блестяще, почти образцово. Украину купили за бесценок, много раз продали и перепродали, а теперь бросили умирать на полях СВО. Более того, "минеральная сделка" имени президента США Дональда Трампа
гласит о том, что даже если Украина перестанет существовать совсем, за ее недра американцы будут бороться со всеми, кто подомнет под себя бывшие украинские земли. "Минеральная сделка", как известно, бессрочная. И подписана не просроченным Владимиром Зеленским
, а вполне легитимным правительственным укро-чиновником…
И самое главное: ни сами неоколонизаторы-соросята, продавшие Родину, ни их дети или родственники в окопах СВО не замечены вовсе. А зачем им? Они свое дело сделали…
С другой стороны, сложившаяся ситуация говорит о крайне актуальности, нужности и необходимости одной из главных задач СВО – денацификации. То есть о необходимости раскодирования, перевоспитания, промывания мозгов в обратном направлении, переобучения и переформатирования сознания населения, которое сегодня глотает нравственную и идеологическую отраву.
Причем все говорит о том, что противоядие и методы его применения должны не уступать самим ядам и действиям отравителей.
Пока судя по действиям в Новой Полтавке, все идет по плану. А все порушенные памятники будут возвращены на свое место. Законное место…
Прошлый монумент Петру демонтировали еще в феврале 2025 года и об этом – в статье Владимира Скачко "Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию"
*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ