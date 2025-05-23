https://ukraina.ru/20250523/poltava-i-odessa-trebuyut-denatsifikatsii-pamyat-o-rossii-prodolzhayut-zachischat-potomu-chto-proplacheno-1063367787.html

Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено

Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено - 23.05.2025 Украина.ру

Полтава и Одесса требуют денацификации. Память о России продолжают зачищать, потому что проплачено

Две новости в украинском информационном пространстве касаются Полтавы, славного областного центра в Украине, где современные укро-неонацисты свои каннибальские нациодебильные фантасмагории внедряют особо люто, жестко и бесцеремонно. Но город их к тому обязывает.

2025-05-23T16:27

2025-05-23T16:27

2025-05-23T16:30

полтава

одесса

украина

петр i

владимир мединский

владимир скачко

вооруженные силы украины

правый сектор

министерство культуры

мнения

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Короче, группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщило Минобороны России, параллельно размотали три механизированные, штурмовое бригады ВСУ, две бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР. Мощно подчистили "победителей путинских бурят", в драбадан: "Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия".Но Новая Полтавка, связь с Полтавой тут – главное. Потому что в Полтаве, еще оккупированном неонацистами городе, откуда, скорее всего, переселились предки новополтавцев, в тот же день неонацисты снесли-таки монумент, установленный в Полтаве в 1849 году во время царствования императора Николая I в честь 140-летия победы русских войск в Полтавской битве 1709 года.Фактически снесли еще один памятник российскому императору Петру I, потому что поставлен монумент был на месте дома казаков Магденко, в котором останавливался на отдых император на второй день после указанной Полтавской битвы. Хороший был памятник, его автором является архитектор Александр Брюллов, брат известного художника Карла Брюллова. (Об истории с памятником читайте в статье Владимира Скачко "Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России").Как сообщают украинские СМИ, подготовка к демонтажу заняла месяц. Чтобы, походу, соблюсти приличия и наукообразие, демонтаж выполнялся коммунальщиками и сотрудниками музея под наблюдением архитекторов. На первом этапе работ с памятника сняли шлем, щит и меч, а потом зачистили постамент и оставили только фундамент, на котором могут возвести монумент Симону Петлюре, еще одной украинской политической профурсетке по локоть в крови еврейских погромов времен гражданской войны в России в ХХ веке. На фото видно, что на месте памятника осталось только основание, на котором он стоял, и информационная табличка.Все демонтированные части передали музею "Поле Полтавской битвы", уже превращенному в кладбище славной российской истории.Так выглядит бессовестное беспамятствоПодобные истории продолжает переживать Одесса, "Южная Пальмира" и "Жемчужина у моря" – еще один город на Украине, удивительный своей историей, культурой, неповторимой атмосферой свободы и творчества не только в искусстве, но и в жизни. И потому неонацисты ни крови чужой, ни железа и звериной жесткости не жалели, чтобы сделать Одессу украинской, выхолостить ее настрой и кастрировать дух, свезя туда весь нацюковско-жлободромский расово правильный патриотический сброд-актив, состоящий из политических гастарбайтеров-погромщиков, громил и карателей из "Правого сектора"*, "азова-шмазова" и всей прочей нечисти, которая зародилась на майдане в Киеве во время госпереворота 2014 года, а также раньше и позже, когда убийцам начали платить американские деньги за "свободу от России".Всю эту кроваво-политическую уголовную рванину целево направили в Одессу, расселили по пустующим от нищеты пригородным санаториям и домам отдыха и заставили выполнять роль "украиноориентированных одесситов", которые-де требуют украинизировать Одессу и символизируют дичайший оксюморон "Одесса украинская".Именно эти убийцы по найму и устроили "Одесскую Хатынь" 2 мая 2014 года, когда сожгли и убили несколько десятков своих оппонентов в Доме профсоюзов. Все эти годы нарванные и безнаказанные патриоты с задатками садистов кошмарили и кошмарят Одессу и одесситов, переформатируя их в твердокаменных расово правильных идиотов, потомков копателей Черного моря с пением гимна "Щэ нэ вмэрла…".И вот в этой Одессе перед демонтажом полтавского памятника императору тамошние патриотические гоблины вырвали мемориальную плиту с постамента памятника Маршалу и дважды Герою Советского Союза Родиону Малиновскому. Он, как известно, не только был уроженцем Одессы, где провел детство и юность, но и именно он, будучи командующим 3-им Украинским фронтом, освободил Одессу от нацистов в апреле 1944 года.Освободил, а значит, нанес страшное оскорбление и "фюреру немецкого народа" Адольфу Гитлеру, и сегодняшним его укро-последователям, украшенным свастикой и зигующим по любому удобному и неудобному случаю. С этим у них жестко: обидел Гитлера – могут отлучить от соска со вкусняшками. К тому же, это выгодно нынешним отлучающим – им больше достанется. А с работой себе на карман у них все еще жестче – не то что конкурента-нахлебника, а воробья в поле загоняют за копеечку или евроцентик…Главный же парадокс и, если хотите, главная особенность происходящего – то, что это политика государства. Законодательной основой идеологического переформатирования Украины служат пресловутые законы о декоммунизации и дегитлеризации, принятые в апреле 2015 года. И, например, право на демонтаж памятников, установленных в честь победы Петра и I, власти Полтавы получили после решения Минкульта Украины исключить 15 объектов культурного наследия областного центра из госреестра недвижимых памятников страны. Соответствующий приказ ведомство подписало 31 января этого года.Под тем же соусом и на той же основе проходила и русофобская зачистка в Одессе. При молчаливо-одобрительном созерцании властей случилось и уничтожение памяти о героях Великой Отечественной войны.Демонстративное же продолжение русофобской практики и глумление над исторической памятью с ярко выраженным антироссийским акцентом подгадано и удачно подошло созданию необходимой атмосферы нетерпимости злобности еще по ряду причин.Случившееся в Полтаве и Одессе стало негативным фоном под мирные переговоры между Украиной и Россией, которыми якобы так активно заняты Киев, Москва и Вашингтон при молчаливом неприятии их (переговоров) в Париже, Берлине, Лондоне и Брюсселе.Европа и спонсоры украинских неонацистов из демократических кругов США, которые окучивали эту публику в последние годы, щедро заплатили за вытравливание даже памяти о России из сознания украинского общества и особенно подрастающих поколений, а также подготовили и воспитали кадры, которые этим вытравливанием занимаются. Вот они сейчас и продолжают отрабатывать вложенное в них. Отрабатывать несмотря ни на что, даже на изменение как бы акцентов в сложившейся ситуации. Лозунг "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы!) должен быть реализован неотлагательно и без каких-либо ситуационных или конъюнктурных изъятий…А тут переговоры о мире. Вот сторонники войны и русофобы как бы и говорят: а фиг вам, а не мир между Киевом и Москвой, мы продолжим глумиться над всем русским на Украине, мы вобьем клин и сорвем диалог.К тому же, поглумиться над Петром I очень актуально для неонацистов, переписывающих историю, в Полтаве, где он нанес поражение Швеции, после которого она так и не смогла оправиться. Северная война между Московским царством и Швецией длилась с 1700 до 1721 года. Но под Полтавой со Швецией случилось то, о чем ее историки потом сами писали: Швеция сошла со сцены великой мировой политики и заняла свое скромное место в зрительном зале.Так и было, хотя война длилась еще 11 лет. А тут глава российской делегации на упомянутый выше переговорах Владимир Мединский еще и сказал главное: либо вы, паны нацики, соглашаетесь с тем, что вам говорят россияне, либо будем воевать, а Россия войны не боится, она со Швецией воевала 21 год.Это Мединский квалифицированно именно о той войне сказал, из которой Петр I вышел победителем и заработал сейчас снесенные памятники в Полтаве.И, как мне кажется, не зря сегодня в Полтаве рушат память, а американцы, как пишут их СМИ, требуют сменить Мединского во главе делегации на кого-то менее непримиримого и антиукраинского.Как видим, в таких делах мелочей не бывает…Глумление над памятью, особенно в Одессе, – это жирный и вонючий ком грязи и в 80-летие Великой Победы, недавно отпразднованное и отмеченное Россией и ее нормальными союзниками. Юбилей стал торжеством России и ее политики последних лет. Значит, дискредитировать его будут и будут еще немало месяцев, даже лет.И потому сложившаяся ситуация буквально криком кричит о двух крайне актуальных взаимосвязанных процессах. С одной стороны, о том, что западные кураторы, переформатирующие Украину в агрессивную АнтиРоссию, очень важное, едва ли не главное внимание уделяют переписыванию культурно-духовного и нравственно-исторического кода людей, ставших предметом их эксперимента. Западные кураторы через свои фонды неправительственные и некоммерческие организации (НКО и НПО) отбирают и с детского садика воспитывают своих соросят, которые потом и приходят к власти, чтобы проводить выгодную Западу политику.То есть не только перекупают и подкупают, сманивая барышами и большими, но легкими, как 30 сребреников Иуды Искариота, деньгами действующих политиков, общественных деятелей, журналистов, ученых и просто гниловатых духом интеллигентов и всевозможных ЛОМов (лидеров общественного мнения), у которых нет ни совести, ни Родины, ни чести, ни долга. Запад системно и целенаправленно, последовательно и настойчиво, не допуская пробелов во всех отраслях жизни общества выращивает таких людей и, повторюсь, приводит их к власти. А они уже потом обслуживают хозяев-дарителей и хоронят суверенитет своих стран.Причем это уже холуи не по принуждению, а по убеждению. Своему собственному. Они уже инициативно и соревновательно служат не своей стране, а кошелькам. И метрополии уже не нужно вводить в такие страны свои администрации с силовиками – достаточно смотрящих с кошельками. Как омерзительно-жабовидная американка Викуся Нуланд в 2014 году с пакетом с вкусняшками на майдане, из которого она лично подкармливала тех, кто там хоронил Украину.И можно, как видим, не сомневаться: все для похорон своей страны как суверенного государства сделают эти соросята-грантоеды.На Украине такая операция по выведению холуев-неоколонизаторов из числа аборигенов, тотально и постоянно сидящих на западных грантах, проделана блестяще, почти образцово. Украину купили за бесценок, много раз продали и перепродали, а теперь бросили умирать на полях СВО. Более того, "минеральная сделка" имени президента США Дональда Трампа гласит о том, что даже если Украина перестанет существовать совсем, за ее недра американцы будут бороться со всеми, кто подомнет под себя бывшие украинские земли. "Минеральная сделка", как известно, бессрочная. И подписана не просроченным Владимиром Зеленским, а вполне легитимным правительственным укро-чиновником…И самое главное: ни сами неоколонизаторы-соросята, продавшие Родину, ни их дети или родственники в окопах СВО не замечены вовсе. А зачем им? Они свое дело сделали…С другой стороны, сложившаяся ситуация говорит о крайне актуальности, нужности и необходимости одной из главных задач СВО – денацификации. То есть о необходимости раскодирования, перевоспитания, промывания мозгов в обратном направлении, переобучения и переформатирования сознания населения, которое сегодня глотает нравственную и идеологическую отраву.Причем все говорит о том, что противоядие и методы его применения должны не уступать самим ядам и действиям отравителей.Пока судя по действиям в Новой Полтавке, все идет по плану. А все порушенные памятники будут возвращены на свое место. Законное место…Прошлый монумент Петру демонтировали еще в феврале 2025 года и об этом – в статье Владимира Скачко "Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию" *Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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полтава, одесса, украина, петр i, владимир мединский, владимир скачко, вооруженные силы украины, правый сектор, министерство культуры, мнения