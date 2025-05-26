https://ukraina.ru/20250526/fotoalbom-pobedy-nachalnik-shtaba-soedineniya-partizanskikh-otryadov-sumskoy-oblasti-vasiliy-1063293873.html

Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович

Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович - 26.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-05-26T04:51

2025-05-26T04:51

2025-05-26T04:51

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото — начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович. Василий Войцехович родился в Харьковской области. В 1939 году он был призван в РККА и участвовал в войне с белофиннами. В феврале 1941 года, окончив артиллерийское училище, он стал командиром взвода артиллерийского полка и в этой должности встретил начало Великой Отечественной войны. В августе 1941 года во время боёв под Могилевом Войцехович был ранен и попал в плен. Однако ему удалось бежать по дороге в Польшу, после чего он добрался до Сумской области, где присоединился к партизанам. К январю 1944 года он уже служил в штабе партизанской дивизии на Украине. В августе 1944 года за разработку и участие в многочисленных диверсионных операциях ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Войцехович ушёл в запас в звании майора. Он жил в Киеве и скончался в возрасте 74 лет.

https://ukraina.ru/20250520/fotoalbom-pobedy-general-komandir-1-go-chekhoslovatskogo-armeyskogo-korpusa-lyudvik-svoboda--1063236783.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история