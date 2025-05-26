Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович - 26.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович
Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович - 26.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-05-26T04:51
2025-05-26T04:51
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович. Василий Войцехович родился в Харьковской области. В 1939 году он был призван в РККА и участвовал в войне с белофиннами. В феврале 1941 года, окончив артиллерийское училище, он стал командиром взвода артиллерийского полка и в этой должности встретил начало Великой Отечественной войны. В августе 1941 года во время боёв под Могилевом Войцехович был ранен и попал в плен. Однако ему удалось бежать по дороге в Польшу, после чего он добрался до Сумской области, где присоединился к партизанам. К январю 1944 года он уже служил в штабе партизанской дивизии на Украине. В августе 1944 года за разработку и участие в многочисленных диверсионных операциях ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Войцехович ушёл в запас в звании майора. Он жил в Киеве и скончался в возрасте 74 лет.
https://ukraina.ru/20250520/fotoalbom-pobedy-general-komandir-1-go-chekhoslovatskogo-armeyskogo-korpusa-lyudvik-svoboda--1063236783.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович

04:51 26.05.2025
 
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкНачальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович
Начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Леонид Коробов
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович.
Василий Войцехович родился в Харьковской области. В 1939 году он был призван в РККА и участвовал в войне с белофиннами. В феврале 1941 года, окончив артиллерийское училище, он стал командиром взвода артиллерийского полка и в этой должности встретил начало Великой Отечественной войны.
В августе 1941 года во время боёв под Могилевом Войцехович был ранен и попал в плен. Однако ему удалось бежать по дороге в Польшу, после чего он добрался до Сумской области, где присоединился к партизанам. К январю 1944 года он уже служил в штабе партизанской дивизии на Украине. В августе 1944 года за разработку и участие в многочисленных диверсионных операциях ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Войцехович ушёл в запас в звании майора. Он жил в Киеве и скончался в возрасте 74 лет.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкВзвод советских мотоциклистов на мотоциклах М-72 и советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в Одесской области
Взвод советских мотоциклистов на мотоциклах М-72 и советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в Одесской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
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Взвод советских мотоциклистов на мотоциклах М-72 и советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в Одесской области
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанк1-й Украинский фронт. Переправа через Днестр в районе Хотина. Черновицкая область.
1-й Украинский фронт. Переправа через Днестр в районе Хотина. Черновицкая область. - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Александр Капустянский
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1-й Украинский фронт. Переправа через Днестр в районе Хотина. Черновицкая область.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкСоветские воины-орденоносцы, участники боев за освобождение Одессы держат на плечах юного одессита. На снимке - военнослужащие отдельной армейской разведывательной роты 6-й армии 3-го Украинского фронта: разведчик ефрейтор Михаил Сысоев (справа) и командир разведывательного взвода лейтенант Андрей Васильков (слева)
Советские воины-орденоносцы, участники боев за освобождение Одессы держат на плечах юного одессита. На снимке - военнослужащие отдельной армейской разведывательной роты 6-й армии 3-го Украинского фронта: разведчик ефрейтор Михаил Сысоев (справа) и командир разведывательного взвода лейтенант Андрей Васильков (слева) - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Советские воины-орденоносцы, участники боев за освобождение Одессы держат на плечах юного одессита. На снимке - военнослужащие отдельной армейской разведывательной роты 6-й армии 3-го Украинского фронта: разведчик ефрейтор Михаил Сысоев (справа) и командир разведывательного взвода лейтенант Андрей Васильков (слева)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчики 586-го истребительного авиационного полка ПВО с аэродрома Скоморохи (Житомир) прикрывали движение воинских эшелонов и шоссейных коммуникаций войск 2-го Украинского фронта. Справа - заместитель начальника штаба авиаполка по оперативной и разведывательной части, старший лейтенант Макунина Александра
Летчики 586-го истребительного авиационного полка ПВО с аэродрома Скоморохи (Житомир) прикрывали движение воинских эшелонов и шоссейных коммуникаций войск 2-го Украинского фронта. Справа - заместитель начальника штаба авиаполка по оперативной и разведывательной части, старший лейтенант Макунина Александра - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Летчики 586-го истребительного авиационного полка ПВО с аэродрома Скоморохи (Житомир) прикрывали движение воинских эшелонов и шоссейных коммуникаций войск 2-го Украинского фронта. Справа - заместитель начальника штаба авиаполка по оперативной и разведывательной части, старший лейтенант Макунина Александра
Генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода на наблюдательном пункте - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
20 мая, 13:02
Фотоальбом Победы: генерал, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса Людвик Свобода В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
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