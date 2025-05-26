Фотоальбом Победы: начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкНачальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — начальник штаба соединения партизанских отрядов Сумской области Василий Войцехович.
Василий Войцехович родился в Харьковской области. В 1939 году он был призван в РККА и участвовал в войне с белофиннами. В феврале 1941 года, окончив артиллерийское училище, он стал командиром взвода артиллерийского полка и в этой должности встретил начало Великой Отечественной войны.
В августе 1941 года во время боёв под Могилевом Войцехович был ранен и попал в плен. Однако ему удалось бежать по дороге в Польшу, после чего он добрался до Сумской области, где присоединился к партизанам. К январю 1944 года он уже служил в штабе партизанской дивизии на Украине. В августе 1944 года за разработку и участие в многочисленных диверсионных операциях ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Войцехович ушёл в запас в звании майора. Он жил в Киеве и скончался в возрасте 74 лет.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкВзвод советских мотоциклистов на мотоциклах М-72 и советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в Одесской области
Взвод советских мотоциклистов на мотоциклах М-72 и советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в Одесской области
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанк1-й Украинский фронт. Переправа через Днестр в районе Хотина. Черновицкая область.
1-й Украинский фронт. Переправа через Днестр в районе Хотина. Черновицкая область.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкСоветские воины-орденоносцы, участники боев за освобождение Одессы держат на плечах юного одессита. На снимке - военнослужащие отдельной армейской разведывательной роты 6-й армии 3-го Украинского фронта: разведчик ефрейтор Михаил Сысоев (справа) и командир разведывательного взвода лейтенант Андрей Васильков (слева)
Советские воины-орденоносцы, участники боев за освобождение Одессы держат на плечах юного одессита. На снимке - военнослужащие отдельной армейской разведывательной роты 6-й армии 3-го Украинского фронта: разведчик ефрейтор Михаил Сысоев (справа) и командир разведывательного взвода лейтенант Андрей Васильков (слева)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчики 586-го истребительного авиационного полка ПВО с аэродрома Скоморохи (Житомир) прикрывали движение воинских эшелонов и шоссейных коммуникаций войск 2-го Украинского фронта. Справа - заместитель начальника штаба авиаполка по оперативной и разведывательной части, старший лейтенант Макунина Александра
Летчики 586-го истребительного авиационного полка ПВО с аэродрома Скоморохи (Житомир) прикрывали движение воинских эшелонов и шоссейных коммуникаций войск 2-го Украинского фронта. Справа - заместитель начальника штаба авиаполка по оперативной и разведывательной части, старший лейтенант Макунина Александра
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