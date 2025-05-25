В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди - 25.05.2025 Украина.ру
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В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди
В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди - 25.05.2025 Украина.ру
В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди
Принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте". Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
2025-05-25T12:01
2025-05-25T12:01
новости
крым
россия
ольга ковитиди
вооруженные силы украины
всу
украинская армия
владимир зеленский
переговоры
долги
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Разброд и шатания царят в рядах ВСУ, принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте", считает Ковитиди."Мир на Украине для [Владимира] Зеленского смерти подобен", — считает крымский политик.Ковитиди считает, что Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и не исполненными обязательствами. Об этом политик написала на своей странице в Телеграм.По словам экс-сенатора, кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией "с него однозначно спросят".Поэтому, отмечает Ковитиди, сейчас необходимо проявлять особую бдительность, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и "может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс".Также на тему украинской армии в новостях: "Стала известна цель создания новых должностей в ВСУ".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, россия, ольга ковитиди, вооруженные силы украины, всу, украинская армия, владимир зеленский, переговоры, долги
Новости, Крым, Россия, Ольга Ковитиди, Вооруженные силы Украины, ВСУ, украинская армия, Владимир Зеленский, переговоры, долги

В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди

12:01 25.05.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте". Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Разброд и шатания царят в рядах ВСУ, принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте", считает Ковитиди.
"Мир на Украине для [Владимира] Зеленского смерти подобен", — считает крымский политик.
Ковитиди считает, что Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и не исполненными обязательствами. Об этом политик написала на своей странице в Телеграм.
По словам экс-сенатора, кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией "с него однозначно спросят".
Поэтому, отмечает Ковитиди, сейчас необходимо проявлять особую бдительность, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и "может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс".
Также на тему украинской армии в новостях: "Стала известна цель создания новых должностей в ВСУ".
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
23 мая, 07:00
Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе России на СВО удается накапливать на стратегически важных направлениях численное превосходство, которое позволяет воевать по учебникам из Генштаба. У нее есть все шансы на успех, считает Владимир Носков – доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, который хорошо знает места боевых действий и плотно общается с бойцами
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