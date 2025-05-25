https://ukraina.ru/20250525/v-ukrainskoy-armii-tsaryat-razbrod-i-shataniya--kovitidi-1063396250.html

В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди

В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди - 25.05.2025 Украина.ру

В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди

Принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте". Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди

2025-05-25T12:01

2025-05-25T12:01

2025-05-25T12:01

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ольга ковитиди

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украинская армия

владимир зеленский

переговоры

долги

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Разброд и шатания царят в рядах ВСУ, принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте", считает Ковитиди."Мир на Украине для [Владимира] Зеленского смерти подобен", — считает крымский политик.Ковитиди считает, что Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и не исполненными обязательствами. Об этом политик написала на своей странице в Телеграм.По словам экс-сенатора, кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией "с него однозначно спросят".Поэтому, отмечает Ковитиди, сейчас необходимо проявлять особую бдительность, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и "может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс".Также на тему украинской армии в новостях: "Стала известна цель создания новых должностей в ВСУ".

https://ukraina.ru/20250523/1063331660.html

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новости, крым, россия, ольга ковитиди, вооруженные силы украины, всу, украинская армия, владимир зеленский, переговоры, долги