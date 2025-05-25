В украинской армии "царят разброд и шатания" — Ковитиди
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте". Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Разброд и шатания царят в рядах ВСУ, принудительно мобилизованные украинские военные и большинство офицеров не видят перспектив "в искусственно надуманном военном конфликте", считает Ковитиди.
"Мир на Украине для [Владимира] Зеленского смерти подобен", — считает крымский политик.
По словам экс-сенатора, кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая: за полученные миллиарды на разжигание военного конфликта с Россией "с него однозначно спросят".
Поэтому, отмечает Ковитиди, сейчас необходимо проявлять особую бдительность, ведь загнавший себя в угол Зеленский в отчаянии и "может идти на любые провокации, лишь бы затянуть или сорвать переговорный процесс".
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