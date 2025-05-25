https://ukraina.ru/20250525/fotoalbom-pobedy-poltavsko-kremenchugskaya-operatsiya-voysk-stepnogo-fronta-1063361943.html

Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта

Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта - 25.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-25T10:21

2025-05-25T10:21

2025-05-25T10:41

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото – Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта. Степной фронт был образован 9 июля 1943 на основании директивы Ставки ВГК из сил Степного военного округа на Курском направлении. Перед фронтом ставилась цель в случае прорыва противника остановить его наступление на занимаемом рубеже. В связи с удачным раскладом для советских войск в битве под Курском 17 июля фронт перешёл в наступление и вместе с Воронежским фронтом к 23 июля отбросил немецкую группу армий "Центр" на её исходные позиции перед битвой. 3 августа войска фронта вместе с войсками Воронежского фронта перешли в наступление в Белгородско-харьковском направлении. 5 августа соединения 69-й и 7-й гвардейской армий овладели Белгородом. Развивая наступление, войска Степного фронта 23 августа освободили Харьков. 20 октября 1943 года Степной фронт был переименован во 2-й Украинский фронт.

https://ukraina.ru/20250523/fotoalbom-pobedy-komanduyuschiy-voyskami-1-go-ukrainskogo-fronta-general-armii-nikolay-fedorovich-1063336105.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история