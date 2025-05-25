Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта
10:21 25.05.2025 (обновлено: 10:41 25.05.2025)
© РИА Новости . Михаил Трахман / Перейти в фотобанкПолтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото – Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта.
Степной фронт был образован 9 июля 1943 на основании директивы Ставки ВГК из сил Степного военного округа на Курском направлении. Перед фронтом ставилась цель в случае прорыва противника остановить его наступление на занимаемом рубеже. В связи с удачным раскладом для советских войск в битве под Курском 17 июля фронт перешёл в наступление и вместе с Воронежским фронтом к 23 июля отбросил немецкую группу армий "Центр" на её исходные позиции перед битвой.
3 августа войска фронта вместе с войсками Воронежского фронта перешли в наступление в Белгородско-харьковском направлении. 5 августа соединения 69-й и 7-й гвардейской армий овладели Белгородом. Развивая наступление, войска Степного фронта 23 августа освободили Харьков.
20 октября 1943 года Степной фронт был переименован во 2-й Украинский фронт.
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