Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта - 25.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250525/fotoalbom-pobedy-poltavsko-kremenchugskaya-operatsiya-voysk-stepnogo-fronta-1063361943.html
Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта
Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта - 25.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-25T10:21
2025-05-25T10:41
80 лет победы
великая отечественная война
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063363326_0:297:3000:1985_1920x0_80_0_0_e78dcc4d7d53932d5e12c019274d8e73.jpg
На главном фото – Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта. Степной фронт был образован 9 июля 1943 на основании директивы Ставки ВГК из сил Степного военного округа на Курском направлении. Перед фронтом ставилась цель в случае прорыва противника остановить его наступление на занимаемом рубеже. В связи с удачным раскладом для советских войск в битве под Курском 17 июля фронт перешёл в наступление и вместе с Воронежским фронтом к 23 июля отбросил немецкую группу армий "Центр" на её исходные позиции перед битвой. 3 августа войска фронта вместе с войсками Воронежского фронта перешли в наступление в Белгородско-харьковском направлении. 5 августа соединения 69-й и 7-й гвардейской армий овладели Белгородом. Развивая наступление, войска Степного фронта 23 августа освободили Харьков. 20 октября 1943 года Степной фронт был переименован во 2-й Украинский фронт.
https://ukraina.ru/20250523/fotoalbom-pobedy-komanduyuschiy-voyskami-1-go-ukrainskogo-fronta-general-armii-nikolay-fedorovich-1063336105.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063363326_177:0:2824:1985_1920x0_80_0_0_0af28d8aa65eda3c7ecbca99c54cbf96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта

10:21 25.05.2025 (обновлено: 10:41 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Трахман / Перейти в фотобанкПолтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта
Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото – Полтавско-Кременчугская операция войск Степного фронта.
Степной фронт был образован 9 июля 1943 на основании директивы Ставки ВГК из сил Степного военного округа на Курском направлении. Перед фронтом ставилась цель в случае прорыва противника остановить его наступление на занимаемом рубеже. В связи с удачным раскладом для советских войск в битве под Курском 17 июля фронт перешёл в наступление и вместе с Воронежским фронтом к 23 июля отбросил немецкую группу армий "Центр" на её исходные позиции перед битвой.
3 августа войска фронта вместе с войсками Воронежского фронта перешли в наступление в Белгородско-харьковском направлении. 5 августа соединения 69-й и 7-й гвардейской армий овладели Белгородом. Развивая наступление, войска Степного фронта 23 августа освободили Харьков.
20 октября 1943 года Степной фронт был переименован во 2-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкБелгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Экипаж лейтенанта И. Команейца уточняет задание на боевой вылет
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция Румянцев. Экипаж лейтенанта И. Команейца уточняет задание на боевой вылет - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев". Экипаж лейтенанта И. Команейца уточняет задание на боевой вылет
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОсвобождение Донбасса от немецкой оккупации. Разрушенный фашистами Новокраматорский машиностроительный завод имени Сталина
Освобождение Донбасса от немецкой оккупации. Разрушенный фашистами Новокраматорский машиностроительный завод имени Сталина - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Освобождение Донбасса от немецкой оккупации. Разрушенный фашистами Новокраматорский машиностроительный завод имени Сталина
© РИА Новости . Андрей Архипов / Перейти в фотобанкСолдаты Красной Армии беседуют с жителями освобожденного Харькова
Солдаты Красной Армии беседуют с жителями освобожденного Харькова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Солдаты Красной Армии беседуют с жителями освобожденного Харькова
Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
23 мая, 05:37
Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович ВатутинВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы каждый день публикуем небольшую подборку фотографий военных лет
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния