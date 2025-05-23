Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин - 23.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250523/fotoalbom-pobedy-komanduyuschiy-voyskami-1-go-ukrainskogo-fronta-general-armii-nikolay-fedorovich-1063336105.html
Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин - 23.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы каждый день публикуем небольшую подборку фотографий военных лет
2025-05-23T05:37
2025-05-23T05:37
80 лет победы
великая отечественная война
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/16/1063336320_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_4d95651de22029d80beb0965c7b9acff.jpg
На первом фото — Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин. Фотография сделана 13.02.1944, за два месяца до гибели генерала. Пиком полководческой карьеры Николая Ватутина стало освобождение Киева. В начале ноября 1943 года нацисты были вытеснены из Киева, и на правом берегу Днепра возник стратегический плацдарм для полного освобождения Украины от вражеских сил. В настоящее время памятник Ватутину, находившийся над его могилой в Киеве, снесен по распоряжению властей. Мэр Киева Кличко поднимал вопрос о перезахоронении останков советского генерала, которые, как считают националисты, не должны покоиться в т.н. "правительственном квартале" Киева.
https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-geroi-sovetskogo-soyuza-petr-vershigora-i-david-bakradze-1063333916.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/16/1063336320_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0c0d9f5ca0cd197bd82588a40d1223a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин

05:37 23.05.2025
 
© РИА Новости . Николай Аснин / Перейти в фотобанкКомандующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Николай Аснин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы каждый день публикуем небольшую подборку фотографий военных лет
На первом фото — Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин. Фотография сделана 13.02.1944, за два месяца до гибели генерала.
Пиком полководческой карьеры Николая Ватутина стало освобождение Киева. В начале ноября 1943 года нацисты были вытеснены из Киева, и на правом берегу Днепра возник стратегический плацдарм для полного освобождения Украины от вражеских сил.
В настоящее время памятник Ватутину, находившийся над его могилой в Киеве, снесен по распоряжению властей. Мэр Киева Кличко поднимал вопрос о перезахоронении останков советского генерала, которые, как считают националисты, не должны покоиться в т.н. "правительственном квартале" Киева.
© РИА Новости . Казимир Лишко / Перейти в фотобанкПлакат, призывающий советских бойцов быстрее продвигаться на запад, чтобы спасти советских граждан, угнанных в фашистское рабство
Плакат, призывающий советских бойцов быстрее продвигаться на запад, чтобы спасти советских граждан, угнанных в фашистское рабство - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
Плакат, призывающий советских бойцов быстрее продвигаться на запад, чтобы спасти советских граждан, угнанных в фашистское рабство
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкКиевская наступательная операция. Военное немецкое кладбище на правом берегу Днепра в Киеве в урочище Аскольдова могила
Киевская наступательная операция. Военное немецкое кладбище на правом берегу Днепра в Киеве в урочище Аскольдова могила - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
Киевская наступательная операция. Военное немецкое кладбище на правом берегу Днепра в Киеве в урочище Аскольдова могила
© РИА Новости . Казимир Лишко / Перейти в фотобанкЗахваченные в плен в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции немецкие солдаты
Захваченные в плен в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции немецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
Захваченные в плен в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции немецкие солдаты
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкНикопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии (30 января-29 февраля 1944 года). Красноармеец приветствует взятие частями 3-го Украинского фронта очередной высоты
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии (30 января-29 февраля 1944 года). Красноармеец приветствует взятие частями 3-го Украинского фронта очередной высоты - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии (30 января-29 февраля 1944 года). Красноармеец приветствует взятие частями 3-го Украинского фронта очередной высоты
Командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Вчера, 15:46
Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид БакрадзеВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
05:37Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
05:30Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском
05:10"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете
05:00Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
04:45В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
04:30Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
04:30Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации
04:30Можно ли изменить место встречи? Какой подвох кроется в переносе переговоров России и Украины в Ватикан
04:19Руслан Панкратов: Как только Россия разберется с Украиной, она займется Прибалтикой
04:08"Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны
04:00Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США
03:30Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"
21:20Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин
20:45Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
20:30Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
20:15Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
20:00Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"
19:45Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
19:35"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
Лента новостейМолния