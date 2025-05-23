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Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин

Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин - 23.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы каждый день публикуем небольшую подборку фотографий военных лет

2025-05-23T05:37

2025-05-23T05:37

2025-05-23T05:37

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На первом фото — Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин. Фотография сделана 13.02.1944, за два месяца до гибели генерала. Пиком полководческой карьеры Николая Ватутина стало освобождение Киева. В начале ноября 1943 года нацисты были вытеснены из Киева, и на правом берегу Днепра возник стратегический плацдарм для полного освобождения Украины от вражеских сил. В настоящее время памятник Ватутину, находившийся над его могилой в Киеве, снесен по распоряжению властей. Мэр Киева Кличко поднимал вопрос о перезахоронении останков советского генерала, которые, как считают националисты, не должны покоиться в т.н. "правительственном квартале" Киева.

https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-geroi-sovetskogo-soyuza-petr-vershigora-i-david-bakradze-1063333916.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история