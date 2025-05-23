Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
© РИА Новости . Николай Аснин / Перейти в фотобанкКомандующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы каждый день публикуем небольшую подборку фотографий военных лет
На первом фото — Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин. Фотография сделана 13.02.1944, за два месяца до гибели генерала.
Пиком полководческой карьеры Николая Ватутина стало освобождение Киева. В начале ноября 1943 года нацисты были вытеснены из Киева, и на правом берегу Днепра возник стратегический плацдарм для полного освобождения Украины от вражеских сил.
В настоящее время памятник Ватутину, находившийся над его могилой в Киеве, снесен по распоряжению властей. Мэр Киева Кличко поднимал вопрос о перезахоронении останков советского генерала, которые, как считают националисты, не должны покоиться в т.н. "правительственном квартале" Киева.
© РИА Новости . Казимир Лишко / Перейти в фотобанкПлакат, призывающий советских бойцов быстрее продвигаться на запад, чтобы спасти советских граждан, угнанных в фашистское рабство
Плакат, призывающий советских бойцов быстрее продвигаться на запад, чтобы спасти советских граждан, угнанных в фашистское рабство
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкКиевская наступательная операция. Военное немецкое кладбище на правом берегу Днепра в Киеве в урочище Аскольдова могила
Киевская наступательная операция. Военное немецкое кладбище на правом берегу Днепра в Киеве в урочище Аскольдова могила
© РИА Новости . Казимир Лишко / Перейти в фотобанкЗахваченные в плен в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции немецкие солдаты
Захваченные в плен в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции немецкие солдаты
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкНикопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии (30 января-29 февраля 1944 года). Красноармеец приветствует взятие частями 3-го Украинского фронта очередной высоты
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии (30 января-29 февраля 1944 года). Красноармеец приветствует взятие частями 3-го Украинского фронта очередной высоты
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