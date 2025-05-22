https://ukraina.ru/20250522/statistika-ili-mashina-gospropagandy-ischenko-obyasnil-pochemu-ukraintsy-veryat-v-pobedu-ukrainy-1063316560.html

Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины

Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины - 22.05.2025 Украина.ру

Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины

Опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, проводить опросы просто бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-22T03:30

2025-05-22T03:30

2025-05-22T03:30

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Недавние соцопросы показали, что большинство жителей Украины уверены в "победе" над Россией. Нужно учитывать, что любое сильное потрясение, от землетрясения до боевых действий, серьезно давит на психику людей и является фактором изменения обычного отношения к ситуации, считает эксперт.Поэтому опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации, уверен Ищенко."Вполне допускаю, что опросы на Украине проводятся без всякого давления и анонимно. Но сама ситуация не располагает к объективной оценке и заставляет выбирать совершенно определённые ответы на вопросы", — отметил политолог.То есть неважно, показывают ли данные соцопросов поддержку Зеленского в 6% или 83%. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, бессмысленно проводить среди них опрос. Они рассматривают ситуацию сквозь призму своих проблем, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев" на сайте Украина.ру.Подробно о том, почему наступление в Сумской области может стать "неплохой козырной картой" на переговорах — в интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/shest-let-u-vlasti-kak-zelenskiy-obmanul-ukraintsev-1063300875.html

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