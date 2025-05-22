Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины - 22.05.2025 Украина.ру
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Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины
Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины - 22.05.2025 Украина.ру
Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины
Опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, проводить опросы просто бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-22T03:30
2025-05-22T03:30
новости
украина
россия
одесса
ростислав ищенко
победа
пропаганда
украинцы
сво
война
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Недавние соцопросы показали, что большинство жителей Украины уверены в "победе" над Россией. Нужно учитывать, что любое сильное потрясение, от землетрясения до боевых действий, серьезно давит на психику людей и является фактором изменения обычного отношения к ситуации, считает эксперт.Поэтому опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации, уверен Ищенко."Вполне допускаю, что опросы на Украине проводятся без всякого давления и анонимно. Но сама ситуация не располагает к объективной оценке и заставляет выбирать совершенно определённые ответы на вопросы", — отметил политолог.То есть неважно, показывают ли данные соцопросов поддержку Зеленского в 6% или 83%. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, бессмысленно проводить среди них опрос. Они рассматривают ситуацию сквозь призму своих проблем, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев" на сайте Украина.ру.Подробно о том, почему наступление в Сумской области может стать "неплохой козырной картой" на переговорах — в интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, одесса, ростислав ищенко, победа, пропаганда, украинцы, сво, война, война на украине, опрос, стресс, владимир зеленский, статистика
Новости, Украина, Россия, Одесса, Ростислав Ищенко, победа, пропаганда, украинцы, СВО, война, война на Украине, опрос, стресс, Владимир Зеленский, статистика

Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины

03:30 22.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, проводить опросы просто бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавние соцопросы показали, что большинство жителей Украины уверены в "победе" над Россией. Нужно учитывать, что любое сильное потрясение, от землетрясения до боевых действий, серьезно давит на психику людей и является фактором изменения обычного отношения к ситуации, считает эксперт.
Поэтому опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации, уверен Ищенко.
"Вполне допускаю, что опросы на Украине проводятся без всякого давления и анонимно. Но сама ситуация не располагает к объективной оценке и заставляет выбирать совершенно определённые ответы на вопросы", — отметил политолог.
То есть неважно, показывают ли данные соцопросов поддержку Зеленского в 6% или 83%. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, бессмысленно проводить среди них опрос. Они рассматривают ситуацию сквозь призму своих проблем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, почему наступление в Сумской области может стать "неплохой козырной картой" на переговорах — в интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:34
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