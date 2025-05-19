https://ukraina.ru/20250519/1063199771.html

Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев

Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев - 19.05.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев

Говорить о какой-то конкретной национальной идентичности на Украине невозможно. Каждый, кто объявляет себя украинцем, по-разному представляет, что такое украинство. Поэтому они друг друга постоянно грызут и не могут выяснить, кто из них более ценен для матери-истории.

2025-05-19T07:00

2025-05-19T07:00

2025-05-19T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, недавние опросы показали, что большинство украинцев уверены в победе над Россией. Можно ли верить таким данным во время боевых действий? Или же машина госпропаганды Украины действительно очень хорошо работает?- Любое сильное потрясение, от землетрясения до боевых действий, серьезно давит на психику людей и является фактором изменения обычного отношения к ситуации. Поэтому опросы во время боевых действий не могут дать объективной информации. Вполне допускаю, что опросы на Украине проводятся без всякого давления и анонимно. Но сама ситуация не располагает к объективной оценке и заставляет выбирать совершенно определённые ответы на вопросы.То есть неважно, показывают ли данные соцопросов поддержку Зеленского в 6% или 83%. Когда люди находятся в состоянии сильнейшего стресса, бессмысленно проводить среди них опрос. Они рассматривают ситуацию сквозь призму своих проблем.- Какие изменения в национальной идентичности украинцев произошли за последние годы?- Для начала надо определить, есть ли вообще национальная идентичность украинцев. Потому что у меня есть большие сомнения по этому поводу. Украинцы, которые идентичностью обладают, называются галичане.Те, кто живут на остальной части Украины, не очень понимают, кто они такие. Вчера они были русскими, сегодня украинцами, а завтра станут поляками. Поэтому там нельзя говорить об устойчивой национальной идентичности. Какая может быть идентичность у человека, который, говоря по-русски, обещает выучить свой национальный язык?Это не национальная идентичность, это идеологическая идентичность. Она может в перспективе стать национальной, но уже не в этом поколении, а в следующем. Поэтому вначале надо определить, существует ли национальная идентичность "украинцы" за пределами пропагандистской идентичности.На землях России живёт масса людей, которые идентифицируют себя как украинцы, потому что у них и у их предков такая была запись в паспорте. А запись эта появилась в XX веке. Почему она там появилась? Так их определили как украинцев. Во времена столыпинских реформ предок переехал в Сибирь, а когда в советское время стали выдавать паспорта, его потомков определили как украинцев.А эти люди ничем не отличаются от местного населения Сибири и на Дальнего Востока. И очень сильно отличаются от населения Украины, из которого когда-то они были выходцами. Поэтому нет сегодня устойчивой идентификации украинец.Перемешивание населения между территорией Великороссии и Малороссии или даже всей современной Украины происходило постоянно на протяжении тысячелетия. Причём очень активно. Поэтому отличить идентичность Харьковскую и Белгородскую невозможно. А Харьковская формально сейчас украинская, а Белгородская формально российская идентичность. А в Одессе вообще были больше распространены в своё время еврейская и армянская идентичность и греческая, чем какие бы то ни были другие. Поэтому там до сих пор остаётся собственный колорит, собственный говор и так далее. Идентичности эти из Одессы уже практически исчезли. А наследие их уже ещё осталось.Поэтому говорить о какой-то конкретной идентичности на Украине невозможно. Сейчас люди просто присваивают себе волевым порядком идентичность. С тем же успехом, как они говорят "я украинец", могут сказать "я американец" или "я папуас".Сейчас пока эта идентичность идеологическая, то есть говорить о ее изменениях невозможно. Она еще не приняла устойчивые формы. Каждый, кто объявляет себя украинцем, по-разному представляет, что такое украинство. Поэтому они друг друга постоянно грызут и не могут выяснить, кто более ценен для матери-истории.- Вы рассказывали о трагедии населения украинских городов в период Великой Отечественной войны. Во время оккупации от голода умерло две трети городских жителей, преимущественно русских, а после войны переехали представители сельского украинского населения. Получается, что именно после гитлеровской оккупации культурный состав населения Украины изменился?- Не только поэтому. Значительные массы сельского населения переселялись не только на Украине, но и по всему Советскому Союзу, кстати, и в России. И в Москве термин "лимита" появился. в 50-е и 60-е годы. После войны продолжался процесс массовой урбанизации в СССР, и массами сельское население переселялось в города.Это естественный процесс, потому что индустриализация требует урбанизации. Вы не можете построить крупный завод в маленьком селе. И в Киеве население массово выезжало к бабушке в село на выходные. Говорить по-русски это население училось быстрее, чем думать, как городское население.Они рассматривали город ещё как некое враждебное явление, которое надо приручить или к которому привыкнуть. Но к тому времени, как вдруг возникла Украина, они ещё не адаптировались окончательно. И тогда они пришли к выводу, что вначале русский город их подавлял. А теперь наконец-то настала их власть, и теперь они украинизируют окончательно этот город, то есть вернут ему, как они считали, его идентичность или свою идентичность, но только не украинскую, а просто сельскую идентичность. И сделать его нормальным большим селом. Именно это очень долго не удавалось, не потому что им кто-то сопротивлялся, как они считали, русское население или Москва козни строила.Они просто не понимали, что им сопротивляется сам город, потому что ритм и стиль городской жизни выработался не случайно. Он выработался в соответствии с необходимостью городского общежития, городской экономики. И переделать город нельзя, его можно уничтожить. Поэтому они произвели несколько переворотов и верили в то, что они теперь придут к чему-то хорошему.И в результате этих переворотов они большие города просто уничтожили. Войны не надо было. Если бы не произошла бы СВО, они бы большие города за 20-30 лет ещё довели бы всё равно до руин. Они совершенно прекрасно справились уже с районными центрами и принялись за областные. То есть ещё 20-30 лет они бы угробили бы Киев и все остальные крупные города, Одессу, Харьков, Днепропетровск.До украинской независимости их удерживала и пыталась цивилизовать советская власть, которой они были необходимы как городские работники в рамках индустриального развития Советского Союза. А после развала Советского Союза их никто не удерживал, наоборот, сказали, что это ваша страна. И они стали наводить свои порядки.Подробный анализ ситуации в зоне СВО в интервью Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли"

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https://ukraina.ru/20250516/trista-geraney-v-sutki-i-zakhod-rossii-v-sumy-rozhin-o-fone-peregovorov-s-ukrainoy-v-stambule-1063201913.html

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интервью, одесса, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, сво