Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе
© РИА Новости Командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза.
Герой Советского Союза генерал-майор Пётр Вершигора. В молодости он начинал карьеру режиссёра, однако после нападения Германии на СССР пошёл на фронт, где попал в разведку. Вершигора помогал организовывать партизанское движение на оккупированных территориях Советского Союза.
Возглавляемая им 1-я Украинская партизанская дивизия сыграла значительную роль в освобождении от нацистов и коллаборационистов Украины, Белоруссии и Польши. После завершения Великой Отечественной он преподавал в Высшей военной академии имени Ворошилова, написал несколько книг.
© РИА НовостиАртиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям в районе города Одессы в начале сентября 1941 года
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Артиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям в районе города Одессы в начале сентября 1941 года
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© РИА Новости
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© РИА Новости
Освобождение города Никополь в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции Красной армии войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов
© РИА НовостиЮго-Западный фронт. Наблюдательный пункт советских войск, оборудованный на мельнице вблизи аэродрома в городе Прилуки Черниговской области
© РИА Новости
Юго-Западный фронт. Наблюдательный пункт советских войск, оборудованный на мельнице вблизи аэродрома в городе Прилуки Черниговской области
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