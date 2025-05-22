Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе - 22.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе
Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе - 22.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-22T15:46
2025-05-22T15:46
80 лет победы
великая отечественная война
история
германия
ссср
украина
сидор ковпак
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На главном фото — командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза. Герой Советского Союза генерал-майор Пётр Вершигора. В молодости он начинал карьеру режиссёра, однако после нападения Германии на СССР пошёл на фронт, где попал в разведку. Вершигора помогал организовывать партизанское движение на оккупированных территориях Советского Союза. Возглавляемая им 1-я Украинская партизанская дивизия сыграла значительную роль в освобождении от нацистов и коллаборационистов Украины, Белоруссии и Польши. После завершения Великой Отечественной он преподавал в Высшей военной академии имени Ворошилова, написал несколько книг.
https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история, германия, ссср, украина, сидор ковпак
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История, Германия, СССР, Украина, Сидор Ковпак

Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе

15:46 22.05.2025
 
© РИА Новости Командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза
 Командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза
© РИА Новости
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза.
Герой Советского Союза генерал-майор Пётр Вершигора. В молодости он начинал карьеру режиссёра, однако после нападения Германии на СССР пошёл на фронт, где попал в разведку. Вершигора помогал организовывать партизанское движение на оккупированных территориях Советского Союза.
Возглавляемая им 1-я Украинская партизанская дивизия сыграла значительную роль в освобождении от нацистов и коллаборационистов Украины, Белоруссии и Польши. После завершения Великой Отечественной он преподавал в Высшей военной академии имени Ворошилова, написал несколько книг.
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11 апреля, 06:55
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза ВасилевскийВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет
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