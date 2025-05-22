https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-geroi-sovetskogo-soyuza-petr-vershigora-i-david-bakradze-1063333916.html

Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе

Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе - 22.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-22T15:46

2025-05-22T15:46

2025-05-22T15:46

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великая отечественная война

история

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На главном фото — командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза. Герой Советского Союза генерал-майор Пётр Вершигора. В молодости он начинал карьеру режиссёра, однако после нападения Германии на СССР пошёл на фронт, где попал в разведку. Вершигора помогал организовывать партизанское движение на оккупированных территориях Советского Союза. Возглавляемая им 1-я Украинская партизанская дивизия сыграла значительную роль в освобождении от нацистов и коллаборационистов Украины, Белоруссии и Польши. После завершения Великой Отечественной он преподавал в Высшей военной академии имени Ворошилова, написал несколько книг.

https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история, германия, ссср, украина, сидор ковпак