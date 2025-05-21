Унитарная Украина показала свою несостоятельность, ее может спасти только федерализация – Широкорад
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Если Украина еще хочет сохранится, ей нужно спокойствие, которое может обеспечить только федерализация. То есть формально она останется единой страной, но у регионов будут очень серьезные полномочия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
Денацификацию Украины сразу же провести не получится. Даже в случае свержения Зеленского военным путем там никуда не денутся всушники с их реваншистскими настроениями, отметил историк.
"Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины, о чем мы все говорили еще в 2000-х годах. Мы же знаем, что Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность", – подчеркнул Широкорад.
По его словам, население Украины крайне неоднородно. И если бы Украина стала федерацией, то и денацификация прошла бы быстрее, и экономические отношения с Европой быстро восстановились, добавил он.
То есть в этом случае Украина формально останется единой страной, но у регионов будут очень серьезные полномочия. Например, Киев бы командовал армией, а милиция подчинялась бы руководству областей, указал он.
"Именно по такому принципу создавались многие государства Европы. Повторюсь, Украине, если она хочет сохранится, нужно спокойствие. А его может обеспечить только федерализация", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.
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