Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки" - 21.05.2025 Украина.ру
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Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"
Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки" - 21.05.2025 Украина.ру
Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин высказал своё мнение по поводу текущих темпов продвижения ВС РФ на территории ДНР
2025-05-21T15:48
2025-05-21T15:48
эксклюзив
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
нато
азовсталь
вооруженные силы украины
сво
новости сво
прогнозы сво
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Первая проблема: высоты и низины ДонбассаКомментарий Александра "Варяга" Матюшина:"ДНР расположена на Донецком кряже, что значительно затрудняет наше наступление. Высоты сменяются низинами, и это создаёт сложности. Известно, что тому, кто находится выше, легче обороняться. Во-первых, для обороны на высоте требуется меньше оружия и боеприпасов, а также меньше людей. Во-вторых, врага, наступающего с низины, легче уничтожить, так как местность просматривается как на ладони.Поскольку мы наступаем, а ВСУ обороняются, они занимают высоты. Например, Угледар (высота 227 м) и Часов Яр (тоже 227 м) брались долго именно из-за их расположения. Покровск ниже — 181 м, Торецк — 179 м, Курахово — 122 м. Константиновку (86 м) взять будет проще, и с высот Часов Яра мы сможем легче обстреливать позиции ВСУ в этом районе. Дружковка (77 м) тоже относительно низкая. Но с Краматорском (177 м) будет сложнее, хотя Славянск (74 м) легче захватить, особенно если заходить со стороны Красного Лимана (107 м)."Вторая проблема: степи, из-за которых всё простреливается и укрыться негдеКомментарий Матюшина:"Бойцов выручает "зелёнка" — лесопосадки, в которых поздней весной, летом и ранней осенью можно укрыться от врага и его беспилотников. ДНР — это, по сути, одна большая городская агломерация, где можно спрятаться в домах или подвалах. Однако между агломерациями простираются открытые степные пространства. Из-за этого нашим бойцам сложно подходить к объектам, которые нужно захватить."Третья проблема: беспилотникиКомментарий Матюшина:"Если бы не вражеские беспилотники, мы бы продвигались значительно быстрее — противник просто не смог бы остановить наше наступление. Теперь появились БПЛА с оптоволоконным управлением, против которых неэффективны даже средства РЭБ. Как быстро и эффективно решить эту проблему, пока никто не знает."Четвёртая проблема: серьёзные укрепления ВСУКомментарий Матюшина:"Решение в 2014 году не разгромить Украину полностью, а подписать Минские соглашения, позволило противнику не только восстановить и увеличить свои силы, обученные по стандартам НАТО, но и создать мощные укрепления. На основных направлениях возведены железобетонные сооружения, подземные туннели, коммуникации, по которым могут передвигаться бойцы и даже танки, а также подземные склады боеприпасов, казармы и бункеры, где можно переждать обстрелы. Именно из-за этого мы так долго брали Авдеевку. Единственное, что нас спасает, — это тотальная украинская коррупция: средства, выделенные на укрепления, часто разворовываются, и вместо них создаётся лишь имитация. Тем не менее, железобетонные укрепления и траншеи всё равно остаются серьёзной проблемой."Пятая проблема: поставки западных вооруженийКомментарий Матюшина:"Все знают, сколько проблем нам доставили HIMARS: уничтожение наших тыловых складов и командных пунктов. Поставки НАТОвских 155-мм гаубиц M777 и самоходок "Цезарь" позволили ВСУ простреливать Донецк насквозь, лишив нас безопасных тыловых районов. Обстрелы стали почти ежедневными. Хотя врага от Донецка удалось оттеснить, он продолжает обстреливать Горловку."Шестая проблема: американская спутниковая система StarlinkКомментарий Матюшина:"Во-первых, Starlink обеспечивает ВСУ отличную связь и интернет. Мы помним, как в 2022 году азовцы на "Азовстали" поддерживали связь с командованием благодаря этой системе. Если бы Илон Маск отключил Starlink, нам было бы значительно легче. Во-вторых, Starlink предоставляет ВСУ разведданные: американцы передают координаты наших штабов, складов, предприятий, аэродромов и другой военной инфраструктуры. Это позволяет противнику точно знать, что и как уничтожать."Читайте также: Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым
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Александр Чаленко
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эксклюзив, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, нато, азовсталь, вооруженные силы украины, сво, новости сво, прогнозы сво
Эксклюзив, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, НАТО, Азовсталь, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО, прогнозы СВО

Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"

15:48 21.05.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин высказал своё мнение по поводу текущих темпов продвижения ВС РФ на территории ДНР
Первая проблема: высоты и низины Донбасса
Комментарий Александра "Варяга" Матюшина:
"ДНР расположена на Донецком кряже, что значительно затрудняет наше наступление. Высоты сменяются низинами, и это создаёт сложности. Известно, что тому, кто находится выше, легче обороняться. Во-первых, для обороны на высоте требуется меньше оружия и боеприпасов, а также меньше людей. Во-вторых, врага, наступающего с низины, легче уничтожить, так как местность просматривается как на ладони.
Поскольку мы наступаем, а ВСУ обороняются, они занимают высоты. Например, Угледар (высота 227 м) и Часов Яр (тоже 227 м) брались долго именно из-за их расположения. Покровск ниже — 181 м, Торецк — 179 м, Курахово — 122 м. Константиновку (86 м) взять будет проще, и с высот Часов Яра мы сможем легче обстреливать позиции ВСУ в этом районе. Дружковка (77 м) тоже относительно низкая. Но с Краматорском (177 м) будет сложнее, хотя Славянск (74 м) легче захватить, особенно если заходить со стороны Красного Лимана (107 м)."
Вторая проблема: степи, из-за которых всё простреливается и укрыться негде
Комментарий Матюшина:
"Бойцов выручает "зелёнка" — лесопосадки, в которых поздней весной, летом и ранней осенью можно укрыться от врага и его беспилотников. ДНР — это, по сути, одна большая городская агломерация, где можно спрятаться в домах или подвалах. Однако между агломерациями простираются открытые степные пространства. Из-за этого нашим бойцам сложно подходить к объектам, которые нужно захватить."
Третья проблема: беспилотники
Комментарий Матюшина:
"Если бы не вражеские беспилотники, мы бы продвигались значительно быстрее — противник просто не смог бы остановить наше наступление. Теперь появились БПЛА с оптоволоконным управлением, против которых неэффективны даже средства РЭБ. Как быстро и эффективно решить эту проблему, пока никто не знает."
Четвёртая проблема: серьёзные укрепления ВСУ
Комментарий Матюшина:
"Решение в 2014 году не разгромить Украину полностью, а подписать Минские соглашения, позволило противнику не только восстановить и увеличить свои силы, обученные по стандартам НАТО, но и создать мощные укрепления. На основных направлениях возведены железобетонные сооружения, подземные туннели, коммуникации, по которым могут передвигаться бойцы и даже танки, а также подземные склады боеприпасов, казармы и бункеры, где можно переждать обстрелы. Именно из-за этого мы так долго брали Авдеевку. Единственное, что нас спасает, — это тотальная украинская коррупция: средства, выделенные на укрепления, часто разворовываются, и вместо них создаётся лишь имитация. Тем не менее, железобетонные укрепления и траншеи всё равно остаются серьёзной проблемой."
Пятая проблема: поставки западных вооружений
Комментарий Матюшина:
"Все знают, сколько проблем нам доставили HIMARS: уничтожение наших тыловых складов и командных пунктов. Поставки НАТОвских 155-мм гаубиц M777 и самоходок "Цезарь" позволили ВСУ простреливать Донецк насквозь, лишив нас безопасных тыловых районов. Обстрелы стали почти ежедневными. Хотя врага от Донецка удалось оттеснить, он продолжает обстреливать Горловку."
Шестая проблема: американская спутниковая система Starlink
Комментарий Матюшина:
"Во-первых, Starlink обеспечивает ВСУ отличную связь и интернет. Мы помним, как в 2022 году азовцы на "Азовстали" поддерживали связь с командованием благодаря этой системе. Если бы Илон Маск отключил Starlink, нам было бы значительно легче. Во-вторых, Starlink предоставляет ВСУ разведданные: американцы передают координаты наших штабов, складов, предприятий, аэродромов и другой военной инфраструктуры. Это позволяет противнику точно знать, что и как уничтожать."
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