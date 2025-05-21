https://ukraina.ru/20250521/shest-problem-zatrudnyayuschikh-osvobozhdenie-dnr-vysoty-stepi-bespilotniki-starlinki-1063300215.html

Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"

Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки" - 21.05.2025 Украина.ру

Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин высказал своё мнение по поводу текущих темпов продвижения ВС РФ на территории ДНР

2025-05-21T15:48

2025-05-21T15:48

2025-05-21T15:48

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александр "варяг" матюшин

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Первая проблема: высоты и низины ДонбассаКомментарий Александра "Варяга" Матюшина:"ДНР расположена на Донецком кряже, что значительно затрудняет наше наступление. Высоты сменяются низинами, и это создаёт сложности. Известно, что тому, кто находится выше, легче обороняться. Во-первых, для обороны на высоте требуется меньше оружия и боеприпасов, а также меньше людей. Во-вторых, врага, наступающего с низины, легче уничтожить, так как местность просматривается как на ладони.Поскольку мы наступаем, а ВСУ обороняются, они занимают высоты. Например, Угледар (высота 227 м) и Часов Яр (тоже 227 м) брались долго именно из-за их расположения. Покровск ниже — 181 м, Торецк — 179 м, Курахово — 122 м. Константиновку (86 м) взять будет проще, и с высот Часов Яра мы сможем легче обстреливать позиции ВСУ в этом районе. Дружковка (77 м) тоже относительно низкая. Но с Краматорском (177 м) будет сложнее, хотя Славянск (74 м) легче захватить, особенно если заходить со стороны Красного Лимана (107 м)."Вторая проблема: степи, из-за которых всё простреливается и укрыться негдеКомментарий Матюшина:"Бойцов выручает "зелёнка" — лесопосадки, в которых поздней весной, летом и ранней осенью можно укрыться от врага и его беспилотников. ДНР — это, по сути, одна большая городская агломерация, где можно спрятаться в домах или подвалах. Однако между агломерациями простираются открытые степные пространства. Из-за этого нашим бойцам сложно подходить к объектам, которые нужно захватить."Третья проблема: беспилотникиКомментарий Матюшина:"Если бы не вражеские беспилотники, мы бы продвигались значительно быстрее — противник просто не смог бы остановить наше наступление. Теперь появились БПЛА с оптоволоконным управлением, против которых неэффективны даже средства РЭБ. Как быстро и эффективно решить эту проблему, пока никто не знает."Четвёртая проблема: серьёзные укрепления ВСУКомментарий Матюшина:"Решение в 2014 году не разгромить Украину полностью, а подписать Минские соглашения, позволило противнику не только восстановить и увеличить свои силы, обученные по стандартам НАТО, но и создать мощные укрепления. На основных направлениях возведены железобетонные сооружения, подземные туннели, коммуникации, по которым могут передвигаться бойцы и даже танки, а также подземные склады боеприпасов, казармы и бункеры, где можно переждать обстрелы. Именно из-за этого мы так долго брали Авдеевку. Единственное, что нас спасает, — это тотальная украинская коррупция: средства, выделенные на укрепления, часто разворовываются, и вместо них создаётся лишь имитация. Тем не менее, железобетонные укрепления и траншеи всё равно остаются серьёзной проблемой."Пятая проблема: поставки западных вооруженийКомментарий Матюшина:"Все знают, сколько проблем нам доставили HIMARS: уничтожение наших тыловых складов и командных пунктов. Поставки НАТОвских 155-мм гаубиц M777 и самоходок "Цезарь" позволили ВСУ простреливать Донецк насквозь, лишив нас безопасных тыловых районов. Обстрелы стали почти ежедневными. Хотя врага от Донецка удалось оттеснить, он продолжает обстреливать Горловку."Шестая проблема: американская спутниковая система StarlinkКомментарий Матюшина:"Во-первых, Starlink обеспечивает ВСУ отличную связь и интернет. Мы помним, как в 2022 году азовцы на "Азовстали" поддерживали связь с командованием благодаря этой системе. Если бы Илон Маск отключил Starlink, нам было бы значительно легче. Во-вторых, Starlink предоставляет ВСУ разведданные: американцы передают координаты наших штабов, складов, предприятий, аэродромов и другой военной инфраструктуры. Это позволяет противнику точно знать, что и как уничтожать."Читайте также: Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, нато, азовсталь, вооруженные силы украины, сво, новости сво, прогнозы сво