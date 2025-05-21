https://ukraina.ru/20250521/radi-chego-finny-edut-umirat-za-ukrainu-kheyskanen-o-marazme-evropy-i-peremirii-vs-rossii-i-vsu--1063286761.html
Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ
Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру
Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ
Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру сообщил новые подробности о ситуации в Курской и Белгородской областях, поделился мнением о прозрении западных деятелей и их реакции на украинские угрозы, а также рассказал об актуальных потребностях бойцов ВС России и мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии:
2025-05-21T09:27
2025-05-21T09:27
2025-05-21T09:27
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россия
украина
европа
кирилл буданов
вооруженные силы украины
"азов"
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00:26 – Финский паспорт; 01:43 – Ситуация в Курской области: как выживали местные жители под украинской оккупацией; 19:36 – Позиция Запада и угрозы Украины; 33:07 – Чего бояться правдивым европейцам? 36:22 – Помощь фронту и беженцам. * В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальоны Азов и Айдар, признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ, а также Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, европа, кирилл буданов, вооруженные силы украины, "азов", видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, "Азов"
Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ
Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру сообщил новые подробности о ситуации в Курской и Белгородской областях, поделился мнением о прозрении западных деятелей и их реакции на украинские угрозы, а также рассказал об актуальных потребностях бойцов ВС России и мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии:
01:43 – Ситуация в Курской области
: как выживали местные жители под украинской оккупацией;
19:36 – Позиция Запада
и угрозы Украины
;
33:07 – Чего бояться правдивым европейцам?
36:22 – Помощь фронту и беженцам.
* В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальоны Азов и Айдар, признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ, а также Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.