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Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ

Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру

Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру сообщил новые подробности о ситуации в Курской и Белгородской областях, поделился мнением о прозрении западных деятелей и их реакции на украинские угрозы, а также рассказал об актуальных потребностях бойцов ВС России и мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии:

2025-05-21T09:27

2025-05-21T09:27

2025-05-21T09:27

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кирилл буданов

вооруженные силы украины

"азов"

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00:26 – Финский паспорт; 01:43 – Ситуация в Курской области: как выживали местные жители под украинской оккупацией; 19:36 – Позиция Запада и угрозы Украины; 33:07 – Чего бояться правдивым европейцам? 36:22 – Помощь фронту и беженцам. * В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальоны Азов и Айдар, признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ, а также Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

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