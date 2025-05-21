Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру
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Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ
Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ - 21.05.2025 Украина.ру
Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ
Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру сообщил новые подробности о ситуации в Курской и Белгородской областях, поделился мнением о прозрении западных деятелей и их реакции на украинские угрозы, а также рассказал об актуальных потребностях бойцов ВС России и мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии:
2025-05-21T09:27
2025-05-21T09:27
видео
россия
украина
европа
кирилл буданов
вооруженные силы украины
"азов"
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00:26 – Финский паспорт; 01:43 – Ситуация в Курской области: как выживали местные жители под украинской оккупацией; 19:36 – Позиция Запада и угрозы Украины; 33:07 – Чего бояться правдивым европейцам? 36:22 – Помощь фронту и беженцам. * В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальоны Азов и Айдар, признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ, а также Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, россия, украина, европа, кирилл буданов, вооруженные силы украины, "азов", видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, "Азов"

Ради чего финны едут умирать за Украину: Хейсканен о маразме Европы и "перемирии" ВС России и ВСУ

09:27 21.05.2025
 
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Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру сообщил новые подробности о ситуации в Курской и Белгородской областях, поделился мнением о прозрении западных деятелей и их реакции на украинские угрозы, а также рассказал об актуальных потребностях бойцов ВС России и мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии:
00:26 – Финский паспорт;
01:43 – Ситуация в Курской области: как выживали местные жители под украинской оккупацией;
19:36 – Позиция Запада и угрозы Украины;
33:07 – Чего бояться правдивым европейцам?
36:22 – Помощь фронту и беженцам.
* В материале упоминаются Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, батальоны Азов и Айдар, признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ, а также Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.
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