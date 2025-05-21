https://ukraina.ru/20250521/pogibni-za-sushi-devushek-ukrainy---na-front-sday-testya-v-armiyu-nazval-putina-krasavtsem---pod-sud-1063282722.html

"Погибни за суши!" Девушек Украины - на фронт, "Сдай тестя в армию!", назвал Путина "красавцем" - под суд

"Погибни за суши!" Девушек Украины - на фронт, "Сдай тестя в армию!", назвал Путина "красавцем" - под суд - 21.05.2025 Украина.ру

"Погибни за суши!" Девушек Украины - на фронт, "Сдай тестя в армию!", назвал Путина "красавцем" - под суд

Что обсуждают на Украине, о чем говорят и пишут блогеры, лидеры мнений, депутаты и обычные люди? Разумеется, в первую очередь, ждут мира, следят за переговорами. Надеются, что скоро закончится жуткая "зе-мобилизация". Но к сожалению, мобилизации - бусификации конца и края не видно.

2025-05-21T06:13

2025-05-21T06:13

2025-05-21T06:54

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Тесть и ТЦК"Можно ли сдать тестя в ТЦК?"Такой вопрос якобы задал один из прихожан священнику.Отвечает псевдо священник ПЦУ ("новая церковь" на Украине, созданная западными структурами).- Да, можно! Если тесть неуживчивый, ворчливый, не приносит пользы для семьи, если обижает вашу жену и внуков. Такого тестя даже нужно, а не только можно отправить в армию!Псевдо "батюшка" гордится своим смелым и неожиданным ответом.А мы заметим две особенности.Во-первых, мобилизация в ВСУ - это "страшная кара", которой можно угрожать неуживчивому родственнику. Несмотря на все рекламные ролики укропропаганды, про то, как хорошо служить в укро войсках.А во-вторых, что же это за священник и какая у них такая вера, что вместо "возлюби ближнего как себя самого" псевдо "пастырь" советует сдать, предать и фактически уничтожить отца жены?Пастырь человеческих душ и учитель жизни даёт советы, достойные того заведения для душевнобольных, в которое превратилась Украина.Учителя и студенты, на фронт!Кстати, по поводу учителей. Учителя на Украине имели бронь от армии. Не все и не везде, но всё же.Так вот, этим летом бронь у многих заканчивается.Учителя, на фронт!В принципе, а зачем нужны эти учителя? Учить ведь уже почти некого. Особенно в старших классах, которые забитыми полностью автобусами уезжают с Украины.Начинают на Украине поголовно проверять студентов и аспирантов вузов. Военкоматы требуют от вузов показать документы с оценками студентов.А тех аспирантов и студентов, кто старше 25 лет, говорят, что будут забирать в армию вне зависимости от успеваемости.Погибни за суши!Девушек призывают идти в армию "за суши".Такую рекламу опять запустили украинские "креативные пропагандисты".Подсчитывают, сколько роллов можно купить за тот пресловутый миллион гривен.То они призывали парней идти в армию "за гамбургеры". То подсчитывали, сколько пар обуви получит молодой солдат ВСУ. Они там босые, что ли, ходят?"Сами на панщину идут, и диточок с собой ведут", - писал украинский классик.Галя, я в Европе!Но сейчас "диточок" не ведут, а выпихивают всеми силами " до Европы". В принципе, так всегда выглядела украинская национальная идея. Каким угодно образом уехать в Европу или в США. Заниматься там чем угодно, хоть клубнику собирать, хоть в домах престарелых работать.Многие были поражены тем, как украинки, работающие теперь уборщицами в парламенте Чехии, радостно фотографировались с заехавшим туда Зеленским.Он же лишил их всего? Родины, семьи, профессии, положения в обществе. Но нет, они рассуждают по другому.Мыть полы для высшей нации (таковыми считаются все, кто проживает в Европе) - это великолепная жизненная перспектива для украинской женщины с западной или центральной Украины.Это "орки" на Востоке Украины не хотят бросать свои земли, хотят на них жить, там же работать. Любят свои профессии, свое образование, свои семьи и вышли бороться и воевать за свою жизнь и свои республики.А западноукраинская национальная идея - это эмиграция. Не у всех, конечно, но у очень многих.Надо было только посмотреть на радостные лица немолодых уже, но вполне симпатичных женщин, которые так рады быть уборщицами в чужой стране.Это феномен, который требует отдельного осмысления.Высказывалось мнение, что тяга к "зарубежу" на центральной и западной Украине идёт ещё со времён "Роксоланы", которая хорошо устроилась в гареме турецкого султана.Может быть, что-то в этом и есть. "В сказке ложь, да в ней намёк".Миллион дают или нет?Ну а пока рекламная "Галя" в форме ВСУ радостно поедает суши и подсчитывает, сколько она сможет съесть японских пирожков из холодного риса, когда (и если) получит свой миллион.Слушайте, они там что, суши не могут себе позволить? Что же это такое, что уже в армию девушек заманивают едой??Но есть другая проблема: выплатят ли Гале тот миллион, если она всё-таки отправится в армию?Начинается ропот от тех, кто уже на фронте, кому от 18 до 24. Есть уже такие, хоть их и немного.Всё совершенно не так, как в рекламе. Миллионов нет."Мне ничего не начислено, и я не знаю никого в других частях, кто бы этот миллион получил", - пишет некий Станислав Осман.Это было бы вполне в духе режима Зеленского. Всем пообещать миллионы и надурить.А тем временем продолжается жуткая мобилизация.Харьков: опять убийство в ТЦКАлексей, харьковчанин 39 лет, велосипедист и фотограф, погиб в ТЦК. Его гибель оформили как самоубийство.Но до этого он вступил в схватку с ТЦК на улице Харькова и рассёк бровь нападавшему людолову. Через пару дней его выследили, поймали, отвезли в ТЦК, где он скоропостижно скончался.К одному из харьковских блогеров обратились родственники погибшего."Будет ли резонанс в этом деле?" - спрашивает блогер.Да конечно же, нет. В лучшем случае будет долгое расследование, никакого развития делу не дадут. В худшем - сделают "пророссийским агентом", ещё и семью к делу привяжут.Но надо отметить, конечно, смелость блогера и родственников, которые хотя бы пытаются найти правду.Делать это на Украине становится всё опаснее.Одесса, Львов, ДнепропетровскВ Измаильском ТЦК Одесской области, как утверждает жена одного из похищенных, убили её мужа.Там постоянно около забора стоят родственники похищенных, а из-за забора военкомата доносятся крики избиваемых, мат, непонятные звуки.Жуткое видео с улицы Одессы, где избитый мужчина бьётся в судорогах на асфальте, без сознания. Его только что затолкали в автобус ТЦК, а через несколько минут, избитого, выкинули на дорогу и уехали.В Днепропетровске вырвали из рук ТЦК уже немолодого мужика. Машины остановились и сигналили, толпа машин собралась возле "бусика". Потом собралась толпа людей: водителей и пассажиров.И вырвали! Мужик убежал, с голым пузом, в разорванной одежде, но живой и незаловленный. А люди вокруг аплодировали спасителям.Во Львове напали со спины на парня 23 лет, связали, затащили в автобус, избили. Потом только увидели документы, оказалось, он "ветеран Нацгвардии", инвалид. Отпустили нехотя. Он записал видео: "львовяне, хлопцы, берегитесь зелёного бусика".Почти как во времена фашистской оккупации. Хотя почему почти? Это и есть фашистская оккупация, и полицаи из местных снова выслуживаются перед "европейскими господами".Прозрение доктора КомаровскогоИзвестный харьковский педиатр, популярный врач Евгений Комаровский, который поддержал все неофашистские перевороты на Украине, включая Майдан, потом режим Порошенко*, потом "зелёных гнид", неожиданно "прозрел".Он сообщил, что у него "болит сердце" и он "не может смотреть видео" с насильственной бусификацией.Что же произошло? Ведь об этом говорят и пишут, и уже даже на западе, как минимум два года.Видимо, чуткое сердце или другой орган Комаровского почувствовал, что ситуация резко меняется.Надо переобуваться! И вот, пожалуйста, Комаровский "больше не может смотреть" на издевательства ТЦК.Как пишут в соцсетях, "вот увидите, Комаровский ещё за гражданством России первым в очереди окажется".Но пока что репрессии, отлов мужчин и преследования не прекращаются, а только нарастают.И преследование происходит не только за политические убеждения.Не хочешь петь на украинском?Получишь уголовное дело!Уголовное дело за мимику!Блогер Анна Алхим, которую попросили на местном телеконкурсе спеть "украиньською мовою", в ответ закатила глаза. Устала от "мовы". Просто вздохнула. Две секунды.И знаете что?Против неё начато уголовное дело. За вздох? За движение глаз?"За разжигание межнациональной розни".Мало того, что блогер Анна Алхим размещает в соцсетях песни на русском, мало того, что сама общается на русском.Но Алхим ещё и написала, что считает президента Путина "красавцем".Уголовное преследование, без вариантов! А лучше, два.Алхим уже, конечно, извинилась и сказала, что будет записывать видео теперь не под российских музыкантов."Джокер": третье изданиеНо есть всё-таки и хорошие новости.Третье издание книги про Зеленского "Джокер" готовит украинский политолог Константин Бондаренко."Спасибо Зеленскому", - говорит Бондаренко.Благодаря тому, что мстительный Зеленский наложил санкции СНБО на автора, книга стала раскупаться ещё быстрее.Бондаренко сейчас дописывает новую главу, про последние полгода "жизнедеятельности" Зеленского. И скоро выйдет обновлённый третий тираж.Кстати, санкции СНБО не могут быть наложены на граждан Украины, это грубое нарушение закона.Но кого на Украине это сейчас волнует?О том, как живет украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни"

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Елена Мурзина

украина, европа, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, комаровский, вооруженные силы украины, снбо, пцу, эксклюзив