После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив - 21.05.2025 Украина.ру
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После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив
После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив - 21.05.2025 Украина.ру
После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив
Киевский режим так и не выработал какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-05-21T19:45
2025-05-21T20:45
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переговоры
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В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.После беседы двух мировых лидеров со стороны западных партнеров Киева звучат категоричные комментарии (которые еще и ввели новый пакет санкций против РФ), но комментариев со стороны Киева почти нет, отметил Павлив."По инсайдерской информации, по большому счету, киевский режим так и не выработал до сих пор какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США", — подчеркнул эксперт.Если говорить о глобалистах и киевских властях, то, выражаясь боксерской языком, можно сказать, что вся их группа находится в состоянии грогги (ухудшение состояния боксёра после удара в подбородок. — Ред.), и есть отчего, указал Павлив.С момента телефонного разговора двух президентов два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хотя с обеих сторон звучат некоторые комментарии о том, что это не вполне так, заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/adskie-sanktsii-ili-davlenie-na-rossiyu-i-ukrainu-eksperty-ukrainaru-o-suti-peregovorov-putina-i-1063263032.html
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После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив

19:45 21.05.2025 (обновлено: 20:45 21.05.2025)
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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Киевский режим так и не выработал какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.
После беседы двух мировых лидеров со стороны западных партнеров Киева звучат категоричные комментарии (которые еще и ввели новый пакет санкций против РФ), но комментариев со стороны Киева почти нет, отметил Павлив.
"По инсайдерской информации, по большому счету, киевский режим так и не выработал до сих пор какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США", — подчеркнул эксперт.
Если говорить о глобалистах и киевских властях, то, выражаясь боксерской языком, можно сказать, что вся их группа находится в состоянии грогги (ухудшение состояния боксёра после удара в подбородок. — Ред.), и есть отчего, указал Павлив.
С момента телефонного разговора двух президентов два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хотя с обеих сторон звучат некоторые комментарии о том, что это не вполне так, заключил автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.
Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.
05:00
"Адские санкции" или давление на Киев и Брюссель? Эксперты Украина.ру о переговорах Путина и Трампа​​Разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что для разрешения украинского кризиса надо давить на Киев и Европу, а не на Россию. Президент США выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести "адские санкции". Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
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Заголовок открываемого материала
20:30"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
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