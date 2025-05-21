После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив
19:45 21.05.2025 (обновлено: 20:45 21.05.2025)
Фото: commons.wikimedia.org
Киевский режим так и не выработал какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.
После беседы двух мировых лидеров со стороны западных партнеров Киева звучат категоричные комментарии (которые еще и ввели новый пакет санкций против РФ), но комментариев со стороны Киева почти нет, отметил Павлив.
"По инсайдерской информации, по большому счету, киевский режим так и не выработал до сих пор какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США", — подчеркнул эксперт.
Если говорить о глобалистах и киевских властях, то, выражаясь боксерской языком, можно сказать, что вся их группа находится в состоянии грогги (ухудшение состояния боксёра после удара в подбородок. — Ред.), и есть отчего, указал Павлив.
С момента телефонного разговора двух президентов два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хотя с обеих сторон звучат некоторые комментарии о том, что это не вполне так, заключил автор материала.
Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.
05:00"Адские санкции" или давление на Киев и Брюссель? Эксперты Украина.ру о переговорах Путина и ТрампаРазговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что для разрешения украинского кризиса надо давить на Киев и Европу, а не на Россию. Президент США выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести "адские санкции". Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
Подписывайся на