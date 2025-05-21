https://ukraina.ru/20250521/posle-peregovorov-putina-i-trampa-globalisty-i-ukrainskie-vlasti-nakhodyatsya-v-sostoyanii-groggi--1063311571.html

После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив

После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив - 21.05.2025 Украина.ру

После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив

Киевский режим так и не выработал какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-05-21T19:45

2025-05-21T19:45

2025-05-21T20:45

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В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.После беседы двух мировых лидеров со стороны западных партнеров Киева звучат категоричные комментарии (которые еще и ввели новый пакет санкций против РФ), но комментариев со стороны Киева почти нет, отметил Павлив."По инсайдерской информации, по большому счету, киевский режим так и не выработал до сих пор какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США", — подчеркнул эксперт.Если говорить о глобалистах и киевских властях, то, выражаясь боксерской языком, можно сказать, что вся их группа находится в состоянии грогги (ухудшение состояния боксёра после удара в подбородок. — Ред.), и есть отчего, указал Павлив.С момента телефонного разговора двух президентов два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хотя с обеих сторон звучат некоторые комментарии о том, что это не вполне так, заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/adskie-sanktsii-ili-davlenie-na-rossiyu-i-ukrainu-eksperty-ukrainaru-o-suti-peregovorov-putina-i-1063263032.html

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