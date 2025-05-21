https://ukraina.ru/20250521/na-ukrainu-odeli-osheynik-pavliv-o-tom-kak-beseda-putina-i-trampa-razdelila-peregovory-na-dva-treka-1063313245.html

"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека

"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека - 21.05.2025 Украина.ру

"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека

С момента телефонного разговора путина и Трампа два главных переговорных трека полностью и окончательно разделены. Первый трек — это взаимодействие Москвы и Вашингтона, второй трек — это украинский кризис, который постепенно уходит на второй план. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-05-21T20:30

2025-05-21T20:30

2025-05-21T20:30

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В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.Совершенно точно, с момента этих переговоров по телефону два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хоть некие комментарии с обеих сторон звучат о том, что это не вполне так, отметил эксперт."Первый это Москва — Вашингтон. То есть первый трек — вопрос о восстановлении взаимодействия, восстановлении дипломатических отношений, всеобъемлющих экономических, политических отношений и развитие их соответственно", — подчеркнул Павлив.И второй трек — это украинский кризис, который, по большому счету, в геополитическом смысле сейчас уходит глубоко на второй план, добавил он.Если говорить о США, здесь ситуация совершенно понятна: американцы хотели получить ресурсную сделку с Украиной, и они ее получили, объяснил Павлив."Долговременный, скажем так, ошейник на Украину одели и получили возможность действительно извлекать немалую ренту из этой теперь полностью контролируемой ими территории", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250520/aleksandr-kramarenko-posle-razgovora-trampa-i-putina-ukraina-ostanetsya-odin-na-odin-s-rossiey-1063268988.html

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