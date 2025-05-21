"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека - 21.05.2025 Украина.ру
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"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека - 21.05.2025 Украина.ру
"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
С момента телефонного разговора путина и Трампа два главных переговорных трека полностью и окончательно разделены. Первый трек — это взаимодействие Москвы и Вашингтона, второй трек — это украинский кризис, который постепенно уходит на второй план. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-05-21T20:30
2025-05-21T20:30
новости
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михаил павлив
владимир путин
переговоры
ресурсы
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В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.Совершенно точно, с момента этих переговоров по телефону два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хоть некие комментарии с обеих сторон звучат о том, что это не вполне так, отметил эксперт."Первый это Москва — Вашингтон. То есть первый трек — вопрос о восстановлении взаимодействия, восстановлении дипломатических отношений, всеобъемлющих экономических, политических отношений и развитие их соответственно", — подчеркнул Павлив.И второй трек — это украинский кризис, который, по большому счету, в геополитическом смысле сейчас уходит глубоко на второй план, добавил он.Если говорить о США, здесь ситуация совершенно понятна: американцы хотели получить ресурсную сделку с Украиной, и они ее получили, объяснил Павлив."Долговременный, скажем так, ошейник на Украину одели и получили возможность действительно извлекать немалую ренту из этой теперь полностью контролируемой ими территории", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250520/aleksandr-kramarenko-posle-razgovora-trampa-i-putina-ukraina-ostanetsya-odin-na-odin-s-rossiey-1063268988.html
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новости, украина, москва, вашингтон, дональд трамп, михаил павлив, владимир путин, переговоры, ресурсы, природные ресурсы, сделка, новости переговоров, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа
Новости, Украина, Москва, Вашингтон, Дональд Трамп, Михаил Павлив, Владимир Путин, переговоры, ресурсы, природные ресурсы, сделка, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, результаты переговоров Путина и Трампа

"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека

20:30 21.05.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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С момента телефонного разговора путина и Трампа два главных переговорных трека полностью и окончательно разделены. Первый трек — это взаимодействие Москвы и Вашингтона, второй трек — это украинский кризис, который постепенно уходит на второй план. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.
Совершенно точно, с момента этих переговоров по телефону два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хоть некие комментарии с обеих сторон звучат о том, что это не вполне так, отметил эксперт.
"Первый это МоскваВашингтон. То есть первый трек — вопрос о восстановлении взаимодействия, восстановлении дипломатических отношений, всеобъемлющих экономических, политических отношений и развитие их соответственно", — подчеркнул Павлив.
И второй трек — это украинский кризис, который, по большому счету, в геополитическом смысле сейчас уходит глубоко на второй план, добавил он.
Если говорить о США, здесь ситуация совершенно понятна: американцы хотели получить ресурсную сделку с Украиной, и они ее получили, объяснил Павлив.
"Долговременный, скажем так, ошейник на Украину одели и получили возможность действительно извлекать немалую ренту из этой теперь полностью контролируемой ими территории", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.
Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа — в материале Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях" на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Вчера, 16:14
Александр Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с РоссиейУкраина требует 30-дневное перемирие, тем самым признавая свое поражение, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в интервью изданию Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
20:30"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
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19:45После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив
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