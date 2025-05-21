Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкРоберт Александрович Клейн - командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Роберт Александрович Клейн — командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, по национальности немец.
Великую Отечественную войну встретил на Юго-Западном фронте в звании старшего лейтенанта, в должности командира танковой роты. 12 сентября 1941 года под г. Остёр был тяжело ранен и в бессознательном состоянии остался на поле боя. Местными жителями был подобран и укрыт от гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 года Клейну Роберту Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
© РИА Новости . Владимир Гальперин / Перейти в фотобанкЖители села Ромны опознали тела своих родственников, замученных гитлеровцами во время оккупации
Жители села Ромны опознали тела своих родственников, замученных гитлеровцами во время оккупации
© РИА Новости . Николай Вихирев / Перейти в фотобанкМелитопольская фронтовая наступательная операция. 4-й Украинский фронт. Ранение заряжающего во время артиллерийской дуэли в бою за правый берег Днепра
Мелитопольская фронтовая наступательная операция. 4-й Украинский фронт. Ранение заряжающего во время артиллерийской дуэли в бою за правый берег Днепра
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкДнепровская воздушно-десантная операция ("Букринский десант") по высадке воздушного десанта в тыл немецких войск в ходе битвы за Днепр. Десант советских воинов переправляется через Днепр, продолжая борьбу за расширение плацдармов. Высадка десанта на Днепре в районе Меловой горы, близ деревни Малиновка
Днепровская воздушно-десантная операция ("Букринский десант") по высадке воздушного десанта в тыл немецких войск в ходе битвы за Днепр. Десант советских воинов переправляется через Днепр, продолжая борьбу за расширение плацдармов. Высадка десанта на Днепре в районе Меловой горы, близ деревни Малиновка
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк778 дней длилась оккупация Киева. В Киеве действовали подпольные организации, вокруг него – партизаны. Когда пришло освобождение, вместе с войсками Красной Армии в город вошли и народные мстители
778 дней длилась оккупация Киева. В Киеве действовали подпольные организации, вокруг него – партизаны. Когда пришло освобождение, вместе с войсками Красной Армии в город вошли и народные мстители
Подписывайся на