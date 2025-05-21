https://ukraina.ru/20250521/fotoalbom-pobedy-robert-kleyn---komandir-razvedki-pomoschnik-nachshtaba-ukrainskoy-partizanskoy-1063235078.html

Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии

Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии - 21.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-21T10:33

2025-05-21T10:33

2025-05-21T10:33

80 лет победы

великая отечественная война

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063239251_0:825:2048:1977_1920x0_80_0_0_49e1c1c9e2cf26fcce880c97246438b9.jpg

На главном фото — Роберт Александрович Клейн — командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, по национальности немец. Великую Отечественную войну встретил на Юго-Западном фронте в звании старшего лейтенанта, в должности командира танковой роты. 12 сентября 1941 года под г. Остёр был тяжело ранен и в бессознательном состоянии остался на поле боя. Местными жителями был подобран и укрыт от гитлеровцев. В 1944 году был начальником разведки и помощником начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, действовавшей на территории Украины и Польши. Под Варшавой был вторично тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 года Клейну Роберту Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

https://ukraina.ru/20250519/fotoalbom-pobedy-sovetskie-voyska-forsiruyut-dnepr-1063234125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история