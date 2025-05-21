Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии - 21.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии
Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии - 21.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-21T10:33
2025-05-21T10:33
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — Роберт Александрович Клейн — командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, по национальности немец. Великую Отечественную войну встретил на Юго-Западном фронте в звании старшего лейтенанта, в должности командира танковой роты. 12 сентября 1941 года под г. Остёр был тяжело ранен и в бессознательном состоянии остался на поле боя. Местными жителями был подобран и укрыт от гитлеровцев. В 1944 году был начальником разведки и помощником начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, действовавшей на территории Украины и Польши. Под Варшавой был вторично тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 года Клейну Роберту Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
https://ukraina.ru/20250519/fotoalbom-pobedy-sovetskie-voyska-forsiruyut-dnepr-1063234125.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Роберт Клейн - командир разведки, помощник начштаба Украинской партизанской дивизии

10:33 21.05.2025
 
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкРоберт Александрович Клейн - командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии
Роберт Александрович Клейн - командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Леонид Коробов
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Роберт Александрович Клейн — командир разведки и помощник начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, по национальности немец.
Великую Отечественную войну встретил на Юго-Западном фронте в звании старшего лейтенанта, в должности командира танковой роты. 12 сентября 1941 года под г. Остёр был тяжело ранен и в бессознательном состоянии остался на поле боя. Местными жителями был подобран и укрыт от гитлеровцев.
В 1944 году был начальником разведки и помощником начальника штаба 1-й Украинской партизанской дивизии, действовавшей на территории Украины и Польши. Под Варшавой был вторично тяжело ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 года Клейну Роберту Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
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Днепровская воздушно-десантная операция (Букринский десант) по высадке воздушного десанта в тыл немецких войск в ходе битвы за Днепр. Десант советских воинов переправляется через Днепр, продолжая борьбу за расширение плацдармов. Высадка десанта на Днепре в районе Меловой горы, близ деревни Малиновка - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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© РИА Новости . Игорь Костин
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Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
19 мая, 12:56
Фотоальбом Победы: советские войска форсируют ДнепрВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
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