"Победа Путина": Европа ошеломлена разговором президента России с Трампом

Американские и европейские СМИ обсуждают итоги телефонного разговора между лидерами РФ и США

Улучшение отношений - как самоцельВ понедельник, 19 мая, состоялся анонсированный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа прошла спустя несколько дней после первых с 2022 года прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле.Главы двух государств отметили в своих заявлениях по итогам разговора, что он прошел хорошо и есть надежда на прогресс в урегулировании на Украине.Американская пресса обратила внимание, что президент США фактически отказался от идеи вводить против РФ новые санкции, на чем настаивали в ЕС.Их коллеги из New York Times также отметили, что риторика Трампа в адрес России опять изменилась."В понедельник президент Трамп отказался от своего требования к России объявить о немедленном прекращении огня на Украине, поддержав призыв президента Владимира Путина к переговорам между Украиной и Россией. Таким образом, Трамп отказался от своих недавних угроз об усилении давления на Россию — например, когда в апреле он говорил о перспективе введения новых санкций", - говорится в материале.Именно отказ на данном этапе Соединенных Штатов от антироссийских шагов, судя по всему, встревожил тех, кто еще рассчитывает усилить натиск на РФ.Как рассказал сам Трамп, после беседы с российским президентом он позвонил лидерам Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции и руководству Европейской комиссии, чтобы проинформировать их о своих переговорах с Путиным.Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом этого разговора, собеседники Трампа была "ошеломлены" тем, что он им заявил."Этот разговор с Трампом был победой для Путина. Он дал понять, что прекращения огня в ближайшее время не произойдет, поэтому Россия может продолжать войну. И все равно никаких дополнительных санкций не будет", - приводит издание комментарий Стивена Пайфера, экс-посла США на Украине, ныне работающего в Центре международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете.Газета приводит мнение и другого бывшего посла Соединенных Штатов на Украине Билла Тейлора."Россияне будут вести переговоры на низком уровне, обмениваться различными документами, а тем временем продолжать боевые действия. Как долго Трамп будет терпеть все эти проволочки?" - задался он вопросом.Вице-президент Фонда Карнеги* за международный мир Эндрю Вайс, которого также цитирует Financial Times, считает, что теперь приоритеты для Трампа в отношениях с РФ изменились."На данный момент Трамп, похоже, рассматривает нормализацию российско-американских отношений как самоцель. Все остальное подчинено этой цели", - заявил эксперт.В расчете на чудо, а не на мощь СШАТелеканал CNN также обращает внимание на слишком, по их мнению, доброжелательный настрой американского президента к России."Уже через несколько мгновений после звонка могло показаться, что Трамп сдался и умывает руки. Еще пять дней назад он был ярым посредником и миротворцем, готовым преодолеть вражду между Путиным и Владимиром Зеленским ради встречи в Турции. Но после понедельничного звонка Путину он просто заявил, что Украина и Россия должны разговаривать напрямую, "как могут только они". Он даже делегировал эту задачу Святому престолу, где ныне восседает новый американский папа, превратив Ватикан в возможное место встречи. США еще не вышли из мирного процесса, но уже говорят так, будто хотят, чтобы его возглавил кто-то другой", - говорится в материале телеканала.Автор статьи приходит к выводу, что уровень воздействия Трампа на Кремль преувеличен."Да, США могут ужесточить действующие меры и даже, как размышлял Трамп на прошлой неделе, ввести "вторичные санкции" против стран, финансирующих Россию и покупающих нефть из Индии и Китая. Но это повлечет за собой новый раскол с мировыми державами, с которым Вашингтон только что все уладил. В качестве альтернативы США могли бы смягчить санкции, чтобы сделать Россию податливее и склонить к уступкам. Но эта мягкость разозлит европейских союзников и без практической поддержки Европы ни к чему не приведет", - говорится в публикации.Украину в 2025 году ждут мрачные перспективы, констатирует CNN. Единственный выход, который видит автор статьи, это "бесконечная сплоченность" НАТО, только она будто бы способна остановить Россию.Что касается Трампа, то "его деловая хватка не видит никакой выгоды от долгосрочных вложений в конфликт с противником, с которым он бы предпочел поладить"."Американское лидерство на протяжении десятилетий зиждилось на чем-то большем, чем выгодные малые сделки. Благосклонность и щедрость к союзникам, могучая мягкая сила и военная гегемония превратили Америку в крупнейшую экономику на земле с непобедимой валютой — само по себе лучшая сделка из возможных", - передает CNN.Но Трамп намерен умалить роль Америки. Если это так, то "вместе с этим США заодно отступились и от десятилетий мирового лидерства, признали пределы своего внимания и власти и оставили важнейшее мирное соглашение с 1940-х годов на усмотрение Ватикана в расчете на чудо".*Иностранный агентПодробнее о том, как прошел телефонный разговор лидеров РФ и США - в материале издания Украина.ру После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях.

