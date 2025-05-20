Главное за ночь 20 мая
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Восемь украинских дронов уничтожено над Брянской областью за ночь, сообщило Минобороны России.
ВС РФ на Краснолиманском направлении взяли под огневой контроль около одного километра фронта, сообщил Андрей Марочко.
Нацисты ВСУ совершили несколько десятков тысяч военных преступлений за время оккупации Курской области. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Дроны группировки "Восток" нарушили логистику ВСУ, уничтожив более 10 единиц техники на Южно-донецком направлении, сообщили в российских силовых структурах.
Подробнее о разговоре - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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