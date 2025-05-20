Главное за ночь 20 мая - 20.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 20 мая
Главное за ночь 20 мая - 20.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 20 мая
Восемь украинских дронов уничтожено над Брянской областью за ночь, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 20.05.2025
2025-05-20T08:04
2025-05-20T08:04
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дональд трамп
брянская область
владимир путин
андрей марочко
вооруженные силы украины
азовсталь
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Восемь украинских дронов уничтожено над Брянской областью за ночь, сообщило Минобороны России.ВС РФ на Краснолиманском направлении взяли под огневой контроль около одного километра фронта, сообщил Андрей Марочко.Нацисты ВСУ совершили несколько десятков тысяч военных преступлений за время оккупации Курской области. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.Дроны группировки "Восток" нарушили логистику ВСУ, уничтожив более 10 единиц техники на Южно-донецком направлении, сообщили в российских силовых структурах.На заводе "Азовсталь" нечего восстанавливать, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун.Трамп после разговора с Путиным по Украине назвал президента России "приятным джентльменом" и заявил о прогрессе.Подробнее о разговоре - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, дональд трамп, брянская область, владимир путин, андрей марочко, вооруженные силы украины, азовсталь
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Брянская область, Владимир Путин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Азовсталь

Главное за ночь 20 мая

08:04 20.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Восемь украинских дронов уничтожено над Брянской областью за ночь, сообщило Минобороны России.
ВС РФ на Краснолиманском направлении взяли под огневой контроль около одного километра фронта, сообщил Андрей Марочко.
Нацисты ВСУ совершили несколько десятков тысяч военных преступлений за время оккупации Курской области. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Дроны группировки "Восток" нарушили логистику ВСУ, уничтожив более 10 единиц техники на Южно-донецком направлении, сообщили в российских силовых структурах.
На заводе "Азовсталь" нечего восстанавливать, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун.
Трамп после разговора с Путиным по Украине назвал президента России "приятным джентльменом" и заявил о прогрессе.
Подробнее о разговоре - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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