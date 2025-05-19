Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции - 19.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250519/yuriy-stankevich-o-tankernoy-voyne-estonii-zapad-provotsiruet-rf-na-agressiyu-v-otvet-na-nezakonnye-1063244851.html
Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции
Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции - 19.05.2025 Украина.ру
Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с захватом нефтяного танкера "Ягуар", шедшего в нейтральных водах Балтийского моря в Россию под флагом Габона.
2025-05-19T15:34
2025-05-19T15:36
интервью
россия
эстония
балтийское море
юрий станкевич
госдума
нато
оон
су-35
танкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063244305_127:93:1563:901_1920x0_80_0_0_99c28df47b98e88ac8f3cdebb0aae461.jpg
В российских территориальных водах в Балтийском море 18 мая российские пограничники остановили танкер Green Admire, которым владеет компания из Греции. Он шел из Сааремаа (Эстония) в Роттердам (Нидерланды).Коммерческие суда из Эстонии обычно выходят в Балтийское море через российские территориальные воды, но происходит это исключительно по доброй воле России. Видимо, эта добрая воля начала угасать после атаки на танкер Jaguar, шедший в Усть-Лугу по международным водам. Ранее, 14 мая, военно-морские силы Эстонии при поддержке сил НАТО пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судну угрожали тараном и дважды пытались на него высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35. — Юрий Аркадьевич, почему танкер шел именно по этому морскому участку? Что за договоренность существует между РФ и Эстонией? Почему их судна не могут идти по-другому?— Многовековая история торгового мореплавания, традиции и нормы, закреплённые в международных соглашениях, обязывают государства (особенно, если речь идёт об имеющих общую границу соседях) сотрудничать друг с другом. Это позволяет обеспечить кратчайшие и безопасные маршруты, единообразие формальностей, требований в отношении документов и процедур; позволяет устранять препятствия, которые могли бы затруднять перевозки. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, государства, граничащие с проливами, устанавливают морские коридоры и предписывают схемы разделения движения для судоходства в проливах. До недавнего времени Россия и Эстония руководствовались упомянутыми принципами.— Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия якобы задержала вышедший из эстонского порта танкер Green Admire под флагом Либерии. Однако на самом деле судно не задержали, а не пустили в российские воды. На что Москва намекнула Таллину, если переводить это послание с дипломатического языка?— Кто к нам с мечом придёт, тот от этого меча и погибнет. Наши рефлексирующие соседи, бывшие партнёры давно раскрыли карты, демонстрируя, что понимают только язык силы. Российский груз должен быть защищён, в том числе вооруженными средствами. В любой точке мирового океана такую аксиому должны понимать и первобытные примитивные пираты, и морские террористы, и их собратья по разуму, неумело маскирующиеся под цивилизованных людей. Конечно, действия Эстонии следовало бы рассмотреть и дать им правовую оценку по линии Международной морской организации, которая традиционно играла ведущую роль в разработке международных конвенций и руководящих принципов, направленных на борьбу с пиратством. Существуют международные стандарты, Конвенция SOLAS (Международная конвенция по охране человеческой жизни на море), и Кодекс ISPS (Международный кодекс по обеспечению безопасности судов и портовых средств). Но в нынешних реалиях коллегиальные наднациональные институты, завязанные на западный мир, стараются прятать голову в песок.— Как вы считаете, так называемая танкерная война будет продолжена, или Таллин быстро исчерпает свои задумки в реализации этого спектакля?— Наивно предполагать, что Эстония действует самостоятельно. Она не режиссёр и не поводырь, а марионетка на побегушках у Евросоюза и НАТО, слепо следующая их указаниям."Балтийские тигры" за последние несколько лет настолько утратили свою самоидентичность, что иллюзий никаких быть не должно. Конечно, осуществлённая провокация — сигнал, проба пера в расчёте на реакцию России. Уверен, что ни для политического, ни для военного руководства нашей страны произошедший инцидент не был сюрпризом.— Наши читатели интересуются, сколько стоит среднестатистический танкер и его среднестатистический нефтяной груз?— Речь идёт о суммах, измеряемых десятками миллионов долларов. В зависимости от дедвейта стоимость танкера может достигать 50 миллионов долларов и выше. Стоимость перевозимого груза вполне сопоставима со стоимостью самого судна.Если говорить на примерах, то цена дизеля сейчас составляет около 760 долларов за тонну. Если в танкере 30 000 тонн, то стоимость продукта — около 23 миллионов долларов; если 50 000 тонн — 38 миллионов.Если говорить о стоимости нового танкера, сейчас она плюс-минус сопоставима со стоимостью груза — в зависимости от грузоподъемности до 50-60 миллионов долларов. Если говорить применительно к захваченному танкеру, мы не знаем точно. Думаю, это 25–30 миллионов долларов, но, возможно, и дешевле в 2 раза, исходя из его года выпуска.— Какую роль этот ценник играет или не играет в танкерных войнах?— Никакой роли не играет. Дело не в цене отдельно взятого судна и перевозимого им груза. Это же не попытка захвата (хищения) с целью перепродажи или вымогательства выкупа. В первую очередь, это игра на нервах, стремление спровоцировать Россию на агрессию в ответ на незаконные санкции и их проявления.
https://ukraina.ru/20250515/dmitriy-gusev-vms-estonii-podrazhaet-kaperam-britanii-a-evropa-gotovit-novyy-paket-bespoleznykh-1063151910.html
россия
эстония
балтийское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063244305_172:0:1628:1092_1920x0_80_0_0_79ee5ecf1c7eb95112a18dbbad130b94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, эстония, балтийское море, юрий станкевич, госдума, нато, оон, су-35, танкер, ес
Интервью, Россия, Эстония, Балтийское море, Юрий Станкевич, Госдума, НАТО, ООН, Су-35, танкер, ЕС

Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции

15:34 19.05.2025 (обновлено: 15:36 19.05.2025)
 
© Личный архивЗаместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
© Личный архив
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с захватом нефтяного танкера "Ягуар", шедшего в нейтральных водах Балтийского моря в Россию под флагом Габона.
В российских территориальных водах в Балтийском море 18 мая российские пограничники остановили танкер Green Admire, которым владеет компания из Греции. Он шел из Сааремаа (Эстония) в Роттердам (Нидерланды).
Коммерческие суда из Эстонии обычно выходят в Балтийское море через российские территориальные воды, но происходит это исключительно по доброй воле России. Видимо, эта добрая воля начала угасать после атаки на танкер Jaguar, шедший в Усть-Лугу по международным водам.
Ранее, 14 мая, военно-морские силы Эстонии при поддержке сил НАТО пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судну угрожали тараном и дважды пытались на него высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
— Юрий Аркадьевич, почему танкер шел именно по этому морскому участку? Что за договоренность существует между РФ и Эстонией? Почему их судна не могут идти по-другому?
— Многовековая история торгового мореплавания, традиции и нормы, закреплённые в международных соглашениях, обязывают государства (особенно, если речь идёт об имеющих общую границу соседях) сотрудничать друг с другом. Это позволяет обеспечить кратчайшие и безопасные маршруты, единообразие формальностей, требований в отношении документов и процедур; позволяет устранять препятствия, которые могли бы затруднять перевозки.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву, государства, граничащие с проливами, устанавливают морские коридоры и предписывают схемы разделения движения для судоходства в проливах. До недавнего времени Россия и Эстония руководствовались упомянутыми принципами.
Дмитрий Гусев интервью
15 мая, 16:00
Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкцийПопытка абордажа российского танкера в нейтральных водах Балтийского моря эстонскими ВМС напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.
— Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия якобы задержала вышедший из эстонского порта танкер Green Admire под флагом Либерии. Однако на самом деле судно не задержали, а не пустили в российские воды. На что Москва намекнула Таллину, если переводить это послание с дипломатического языка?
— Кто к нам с мечом придёт, тот от этого меча и погибнет. Наши рефлексирующие соседи, бывшие партнёры давно раскрыли карты, демонстрируя, что понимают только язык силы.
Российский груз должен быть защищён, в том числе вооруженными средствами. В любой точке мирового океана такую аксиому должны понимать и первобытные примитивные пираты, и морские террористы, и их собратья по разуму, неумело маскирующиеся под цивилизованных людей.
Конечно, действия Эстонии следовало бы рассмотреть и дать им правовую оценку по линии Международной морской организации, которая традиционно играла ведущую роль в разработке международных конвенций и руководящих принципов, направленных на борьбу с пиратством. Существуют международные стандарты, Конвенция SOLAS (Международная конвенция по охране человеческой жизни на море), и Кодекс ISPS (Международный кодекс по обеспечению безопасности судов и портовых средств).
Но в нынешних реалиях коллегиальные наднациональные институты, завязанные на западный мир, стараются прятать голову в песок.
— Как вы считаете, так называемая танкерная война будет продолжена, или Таллин быстро исчерпает свои задумки в реализации этого спектакля?
— Наивно предполагать, что Эстония действует самостоятельно. Она не режиссёр и не поводырь, а марионетка на побегушках у Евросоюза и НАТО, слепо следующая их указаниям.
"Балтийские тигры" за последние несколько лет настолько утратили свою самоидентичность, что иллюзий никаких быть не должно. Конечно, осуществлённая провокация — сигнал, проба пера в расчёте на реакцию России. Уверен, что ни для политического, ни для военного руководства нашей страны произошедший инцидент не был сюрпризом.
© Сгенерировано ИИКорабль НАТО в финском заливе
Корабль НАТО в финском заливе
© Сгенерировано ИИ
— Наши читатели интересуются, сколько стоит среднестатистический танкер и его среднестатистический нефтяной груз?
— Речь идёт о суммах, измеряемых десятками миллионов долларов. В зависимости от дедвейта стоимость танкера может достигать 50 миллионов долларов и выше. Стоимость перевозимого груза вполне сопоставима со стоимостью самого судна.
Если говорить на примерах, то цена дизеля сейчас составляет около 760 долларов за тонну. Если в танкере 30 000 тонн, то стоимость продукта — около 23 миллионов долларов; если 50 000 тонн — 38 миллионов.
Если говорить о стоимости нового танкера, сейчас она плюс-минус сопоставима со стоимостью груза — в зависимости от грузоподъемности до 50-60 миллионов долларов. Если говорить применительно к захваченному танкеру, мы не знаем точно. Думаю, это 25–30 миллионов долларов, но, возможно, и дешевле в 2 раза, исходя из его года выпуска.
Какую роль этот ценник играет или не играет в танкерных войнах?
— Никакой роли не играет. Дело не в цене отдельно взятого судна и перевозимого им груза. Это же не попытка захвата (хищения) с целью перепродажи или вымогательства выкупа. В первую очередь, это игра на нервах, стремление спровоцировать Россию на агрессию в ответ на незаконные санкции и их проявления.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияЭстонияБалтийское мореЮрий СтанкевичГосдумаНАТОООНСу-35танкерЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"
15:34Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции
14:51Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса
14:30Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
14:26Игорь Иваненко: На выборах президента Румынии победил кандидат Бухареста и Трансильвании
13:48Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart
13:24Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем
13:22Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики
13:09Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 мая
12:56Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр
12:49Зеленский без костюма. И вечный украинский стиль "милитари"
12:28Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
12:24Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины
12:19Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР
12:08Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине
11:16Британская Times: в начале СВО Зеленский "выпускал пар" с помощью ракетки для пинг-понга
11:08Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post
10:38В Ставрополье задержали ячейку несовершеннолетних, готовивших теракты на 9 мая
10:02Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента
10:01Европейские лидеры обсудили с Трампом Украину
Лента новостейМолния