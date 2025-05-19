https://ukraina.ru/20250519/yuriy-stankevich-o-tankernoy-voyne-estonii-zapad-provotsiruet-rf-na-agressiyu-v-otvet-na-nezakonnye-1063244851.html

Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции

Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции - 19.05.2025 Украина.ру

Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции

Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с захватом нефтяного танкера "Ягуар", шедшего в нейтральных водах Балтийского моря в Россию под флагом Габона.

2025-05-19T15:34

2025-05-19T15:34

2025-05-19T15:36

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россия

эстония

балтийское море

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танкер

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В российских территориальных водах в Балтийском море 18 мая российские пограничники остановили танкер Green Admire, которым владеет компания из Греции. Он шел из Сааремаа (Эстония) в Роттердам (Нидерланды).Коммерческие суда из Эстонии обычно выходят в Балтийское море через российские территориальные воды, но происходит это исключительно по доброй воле России. Видимо, эта добрая воля начала угасать после атаки на танкер Jaguar, шедший в Усть-Лугу по международным водам. Ранее, 14 мая, военно-морские силы Эстонии при поддержке сил НАТО пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судну угрожали тараном и дважды пытались на него высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35. — Юрий Аркадьевич, почему танкер шел именно по этому морскому участку? Что за договоренность существует между РФ и Эстонией? Почему их судна не могут идти по-другому?— Многовековая история торгового мореплавания, традиции и нормы, закреплённые в международных соглашениях, обязывают государства (особенно, если речь идёт об имеющих общую границу соседях) сотрудничать друг с другом. Это позволяет обеспечить кратчайшие и безопасные маршруты, единообразие формальностей, требований в отношении документов и процедур; позволяет устранять препятствия, которые могли бы затруднять перевозки. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, государства, граничащие с проливами, устанавливают морские коридоры и предписывают схемы разделения движения для судоходства в проливах. До недавнего времени Россия и Эстония руководствовались упомянутыми принципами.— Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия якобы задержала вышедший из эстонского порта танкер Green Admire под флагом Либерии. Однако на самом деле судно не задержали, а не пустили в российские воды. На что Москва намекнула Таллину, если переводить это послание с дипломатического языка?— Кто к нам с мечом придёт, тот от этого меча и погибнет. Наши рефлексирующие соседи, бывшие партнёры давно раскрыли карты, демонстрируя, что понимают только язык силы. Российский груз должен быть защищён, в том числе вооруженными средствами. В любой точке мирового океана такую аксиому должны понимать и первобытные примитивные пираты, и морские террористы, и их собратья по разуму, неумело маскирующиеся под цивилизованных людей. Конечно, действия Эстонии следовало бы рассмотреть и дать им правовую оценку по линии Международной морской организации, которая традиционно играла ведущую роль в разработке международных конвенций и руководящих принципов, направленных на борьбу с пиратством. Существуют международные стандарты, Конвенция SOLAS (Международная конвенция по охране человеческой жизни на море), и Кодекс ISPS (Международный кодекс по обеспечению безопасности судов и портовых средств). Но в нынешних реалиях коллегиальные наднациональные институты, завязанные на западный мир, стараются прятать голову в песок.— Как вы считаете, так называемая танкерная война будет продолжена, или Таллин быстро исчерпает свои задумки в реализации этого спектакля?— Наивно предполагать, что Эстония действует самостоятельно. Она не режиссёр и не поводырь, а марионетка на побегушках у Евросоюза и НАТО, слепо следующая их указаниям."Балтийские тигры" за последние несколько лет настолько утратили свою самоидентичность, что иллюзий никаких быть не должно. Конечно, осуществлённая провокация — сигнал, проба пера в расчёте на реакцию России. Уверен, что ни для политического, ни для военного руководства нашей страны произошедший инцидент не был сюрпризом.— Наши читатели интересуются, сколько стоит среднестатистический танкер и его среднестатистический нефтяной груз?— Речь идёт о суммах, измеряемых десятками миллионов долларов. В зависимости от дедвейта стоимость танкера может достигать 50 миллионов долларов и выше. Стоимость перевозимого груза вполне сопоставима со стоимостью самого судна.Если говорить на примерах, то цена дизеля сейчас составляет около 760 долларов за тонну. Если в танкере 30 000 тонн, то стоимость продукта — около 23 миллионов долларов; если 50 000 тонн — 38 миллионов.Если говорить о стоимости нового танкера, сейчас она плюс-минус сопоставима со стоимостью груза — в зависимости от грузоподъемности до 50-60 миллионов долларов. Если говорить применительно к захваченному танкеру, мы не знаем точно. Думаю, это 25–30 миллионов долларов, но, возможно, и дешевле в 2 раза, исходя из его года выпуска.— Какую роль этот ценник играет или не играет в танкерных войнах?— Никакой роли не играет. Дело не в цене отдельно взятого судна и перевозимого им груза. Это же не попытка захвата (хищения) с целью перепродажи или вымогательства выкупа. В первую очередь, это игра на нервах, стремление спровоцировать Россию на агрессию в ответ на незаконные санкции и их проявления.

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интервью, россия, эстония, балтийское море, юрий станкевич, госдума, нато, оон, су-35, танкер, ес