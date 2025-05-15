Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
© из личного архиваДмитрий Гусев интервью
© из личного архива
Попытка абордажа российского танкера в нейтральных водах Балтийского моря эстонскими ВМС напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
Эстонские военные попытались задержать танкер под флагом Габона, который следовал в порт Приморск Калининградской области в нейтральных водах. Судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
- Дмитрий, могла ли операция ВМС Эстонии, члена НАТО, сорванная нашим истребителем, послужить casus belli?
- Не понятно, на каких основаниях они могли вообще подойти к танкеру. Евросоюз пока каперские свидетельства не выдает. Все, что происходит, напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.
Можно сказать, что чем резче будут ответы на такие попытки, тем реже они будут совершаться. Пока в добрых традициях тех же британцев решили прощупать, насколько мы готовы пойти на ответные меры.
- Интересно, что эстонцы собирались делать с захваченным танкером?
- Арестовать танкер, проверить, есть ли там санкционный груз и продать его, как это уже бывало с нашими товарами.
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- Удастся ли обеспечить безопасность таких судов вдали от территориальных вод России?
- Как обеспечивалась безопасность конвоев, которые в годы войны поставляли в СССР военное оборудование по ленд-лизу, хорошо описывал в своих романах Валентин Пикуль.
Сейчас вопрос в том, какова будет стоимость такой транспортировки. Впрочем, Эстония вряд ли на своих замечательных катерах сможет выйти в океан. А если такие ситуации будут повторяться с флотами других государств, то это будет больше похоже на действия времен Первой или Второй мировых войн.
Так что нужно дождаться прецедентов, на основании которых государство будет принимать решение.
- В Евросоюзе тем временем согласовали 17-й пакет санкций против России. По информации Financial Times, эти меры затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским теневым флотом. Окажут ли влияние эти санкции на экспорт российской нефти?
- Представьте, ваш сосед слева ходит в гости к вашей соседке справа. Вы, конечно, можете наложит вето на его похождения, но по-настоящему ему что-то запретить нет. Так и с танкерами. На них можно накладывать санкции, но они не заходят в европейские порты.
Люди, которые принимают решение о перевозках в рамках (не люблю слово "теневой") российской системы судовладения, прекрасно понимают, что им в Европе особо делать нечего. А судя по тем событиям, которые происходят в мире, скоро и любым перевозчикам грузов в Европе делать будет нечего.
- Вы имеете в виду окончательный экономический упадок Европы?
- Надеяться на то, что Европа скатится в первобытное состояние можно, но вряд ли это произойдет. Но плановое изменение всей экономики, снижение экспортных и производственных возможностей приведет к тому, что объемы поставок туда будут снижаться. За исключением, наверно, американских. США продолжат благополучно поставлять туда свои товары.
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- Могла ли акция против российского танкера быть часть давления на Россию накануне стамбульских переговоров?
- Не вдаваясь глубоко в теорию заговора, надо отметить, что прощупывание на разных фронтах — это добрая традиция британской разведки.
- Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что сведет экспорт иранской нефти к нулю. Как все это скажется на мировых рынках?
- Трамп подписал в Саудовской Аравии контракт на закупку вооружений и договорился о модернизации нефтеперерабатывающих производств США.
Теперь саудитам нужны деньги и для этого надо будет продавать нефть или больше, что явно не приведет к увеличению стоимости, либо дороже. Логично, что господин Трамп пообещал свести экспорт иранской нефти к нулю. Соответственно стоимость нефти вырастет, у саудитов появятся деньги, чтобы купить американское вооружение.
Нормальный ход для бизнеса. Трамп сам себе обеспечил рынок и нашел источники финансирования. Все красиво.
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