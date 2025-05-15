Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций - 15.05.2025 Украина.ру
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Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций - 15.05.2025 Украина.ру
Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
Попытка абордажа российского танкера в нейтральных водах Балтийского моря эстонскими ВМС напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.
2025-05-15T16:00
2025-05-15T16:00
интервью
европа
россия
эстония
дональд трамп
ес
нато
financial times
саудовская аравия
нефть
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.Эстонские военные попытались задержать танкер под флагом Габона, который следовал в порт Приморск Калининградской области в нейтральных водах. Судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.- Дмитрий, могла ли операция ВМС Эстонии, члена НАТО, сорванная нашим истребителем, послужить casus belli?- Не понятно, на каких основаниях они могли вообще подойти к танкеру. Евросоюз пока каперские свидетельства не выдает. Все, что происходит, напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.Можно сказать, что чем резче будут ответы на такие попытки, тем реже они будут совершаться. Пока в добрых традициях тех же британцев решили прощупать, насколько мы готовы пойти на ответные меры.- Интересно, что эстонцы собирались делать с захваченным танкером?- Арестовать танкер, проверить, есть ли там санкционный груз и продать его, как это уже бывало с нашими товарами.- Удастся ли обеспечить безопасность таких судов вдали от территориальных вод России?- Как обеспечивалась безопасность конвоев, которые в годы войны поставляли в СССР военное оборудование по ленд-лизу, хорошо описывал в своих романах Валентин Пикуль.Сейчас вопрос в том, какова будет стоимость такой транспортировки. Впрочем, Эстония вряд ли на своих замечательных катерах сможет выйти в океан. А если такие ситуации будут повторяться с флотами других государств, то это будет больше похоже на действия времен Первой или Второй мировых войн.Так что нужно дождаться прецедентов, на основании которых государство будет принимать решение.- В Евросоюзе тем временем согласовали 17-й пакет санкций против России. По информации Financial Times, эти меры затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским теневым флотом. Окажут ли влияние эти санкции на экспорт российской нефти?- Представьте, ваш сосед слева ходит в гости к вашей соседке справа. Вы, конечно, можете наложит вето на его похождения, но по-настоящему ему что-то запретить нет. Так и с танкерами. На них можно накладывать санкции, но они не заходят в европейские порты.Люди, которые принимают решение о перевозках в рамках (не люблю слово "теневой") российской системы судовладения, прекрасно понимают, что им в Европе особо делать нечего. А судя по тем событиям, которые происходят в мире, скоро и любым перевозчикам грузов в Европе делать будет нечего.- Вы имеете в виду окончательный экономический упадок Европы?- Надеяться на то, что Европа скатится в первобытное состояние можно, но вряд ли это произойдет. Но плановое изменение всей экономики, снижение экспортных и производственных возможностей приведет к тому, что объемы поставок туда будут снижаться. За исключением, наверно, американских. США продолжат благополучно поставлять туда свои товары.- Могла ли акция против российского танкера быть часть давления на Россию накануне стамбульских переговоров?- Не вдаваясь глубоко в теорию заговора, надо отметить, что прощупывание на разных фронтах — это добрая традиция британской разведки.- Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что сведет экспорт иранской нефти к нулю. Как все это скажется на мировых рынках?- Трамп подписал в Саудовской Аравии контракт на закупку вооружений и договорился о модернизации нефтеперерабатывающих производств США.Теперь саудитам нужны деньги и для этого надо будет продавать нефть или больше, что явно не приведет к увеличению стоимости, либо дороже. Логично, что господин Трамп пообещал свести экспорт иранской нефти к нулю. Соответственно стоимость нефти вырастет, у саудитов появятся деньги, чтобы купить американское вооружение.Нормальный ход для бизнеса. Трамп сам себе обеспечил рынок и нашел источники финансирования. Все красиво.О составе российской делегации, которая отправилась на переговоры в Стамбул Переговоры начнутся со "сверки часов". О чём говорит состав делегации РФ
https://ukraina.ru/20250515/stambulskiy-adres---ustupka-kievu-zakharova-otvetila-na-vopros-izdaniya-ukrainaru-1063149245.html
https://ukraina.ru/20250515/1063124281.html
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россия
эстония
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, россия, эстония, дональд трамп, ес, нато, financial times, саудовская аравия, нефть, танкер
Интервью, Европа, Россия, Эстония, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Financial Times, Саудовская Аравия, нефть, танкер

Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций

16:00 15.05.2025
 
© из личного архиваДмитрий Гусев интервью
Дмитрий Гусев интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Попытка абордажа российского танкера в нейтральных водах Балтийского моря эстонскими ВМС напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
Эстонские военные попытались задержать танкер под флагом Габона, который следовал в порт Приморск Калининградской области в нейтральных водах. Судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
- Дмитрий, могла ли операция ВМС Эстонии, члена НАТО, сорванная нашим истребителем, послужить casus belli?
- Не понятно, на каких основаниях они могли вообще подойти к танкеру. Евросоюз пока каперские свидетельства не выдает. Все, что происходит, напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания и пойти по тому же пути.
Можно сказать, что чем резче будут ответы на такие попытки, тем реже они будут совершаться. Пока в добрых традициях тех же британцев решили прощупать, насколько мы готовы пойти на ответные меры.
- Интересно, что эстонцы собирались делать с захваченным танкером?
- Арестовать танкер, проверить, есть ли там санкционный груз и продать его, как это уже бывало с нашими товарами.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
14:44
Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.руНе является ли возвращение на ту же самую переговорную площадку - в Стамбул, где переговоры-2022 были сорваны украинской стороной, шагом навстречу киевскому режиму? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
- Удастся ли обеспечить безопасность таких судов вдали от территориальных вод России?
- Как обеспечивалась безопасность конвоев, которые в годы войны поставляли в СССР военное оборудование по ленд-лизу, хорошо описывал в своих романах Валентин Пикуль.
Сейчас вопрос в том, какова будет стоимость такой транспортировки. Впрочем, Эстония вряд ли на своих замечательных катерах сможет выйти в океан. А если такие ситуации будут повторяться с флотами других государств, то это будет больше похоже на действия времен Первой или Второй мировых войн.
Так что нужно дождаться прецедентов, на основании которых государство будет принимать решение.
- В Евросоюзе тем временем согласовали 17-й пакет санкций против России. По информации Financial Times, эти меры затронут 149 нефтяных танкеров, которые, как считают в ЕС, связаны с российским теневым флотом. Окажут ли влияние эти санкции на экспорт российской нефти?
- Представьте, ваш сосед слева ходит в гости к вашей соседке справа. Вы, конечно, можете наложит вето на его похождения, но по-настоящему ему что-то запретить нет. Так и с танкерами. На них можно накладывать санкции, но они не заходят в европейские порты.
Люди, которые принимают решение о перевозках в рамках (не люблю слово "теневой") российской системы судовладения, прекрасно понимают, что им в Европе особо делать нечего. А судя по тем событиям, которые происходят в мире, скоро и любым перевозчикам грузов в Европе делать будет нечего.
- Вы имеете в виду окончательный экономический упадок Европы?
- Надеяться на то, что Европа скатится в первобытное состояние можно, но вряд ли это произойдет. Но плановое изменение всей экономики, снижение экспортных и производственных возможностей приведет к тому, что объемы поставок туда будут снижаться. За исключением, наверно, американских. США продолжат благополучно поставлять туда свои товары.
Алексей Анпилогов интервью
07:00
Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронтуСейчас большое количество наших логистических коридоров прикрыто защищенными сетями и средствами РЭБ. Это очень серьезные инвестиции в тыловое обеспечение, без которых эффективное движение вперед невозможно, считает военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
- Могла ли акция против российского танкера быть часть давления на Россию накануне стамбульских переговоров?
- Не вдаваясь глубоко в теорию заговора, надо отметить, что прощупывание на разных фронтах — это добрая традиция британской разведки.
- Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию заявил, что сведет экспорт иранской нефти к нулю. Как все это скажется на мировых рынках?
- Трамп подписал в Саудовской Аравии контракт на закупку вооружений и договорился о модернизации нефтеперерабатывающих производств США.
Теперь саудитам нужны деньги и для этого надо будет продавать нефть или больше, что явно не приведет к увеличению стоимости, либо дороже. Логично, что господин Трамп пообещал свести экспорт иранской нефти к нулю. Соответственно стоимость нефти вырастет, у саудитов появятся деньги, чтобы купить американское вооружение.
Нормальный ход для бизнеса. Трамп сам себе обеспечил рынок и нашел источники финансирования. Все красиво.
О составе российской делегации, которая отправилась на переговоры в Стамбул Переговоры начнутся со "сверки часов". О чём говорит состав делегации РФ
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