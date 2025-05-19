https://ukraina.ru/20250519/stanet-li-arabskiy-mir-tekhnologicheskim-liderom-ischenko-o-potentsiale-i-faktorakh-kotorye-meshayut--1063232816.html
Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают - 19.05.2025 Украина.ру
Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия собираются инвестировать $2 трлн в экономику США. Ключевая статья вложений— микрочипы и электроника. В 2022 году Китай, объединившись со странами Персидского залива, решил создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности
2025-05-19T12:28
2025-05-19T12:28
2025-05-19T12:28
саудовская аравия
сша
китай
ростислав ищенко
видео
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Таким образом большой арабский мир будет причастен и к производству новейшей электроники, и к развитию атома. Получается, что Ближний Восток вложился в развитие противоборствующих стран и хочет получить доступ к главным технологиям мира. Может ли это быть заявкой на лидерство со стороны значимой части арабского мира или он настолько разъединён, что перспектива призрачна? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
саудовская аравия
сша
китай
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
саудовская аравия, сша, китай, ростислав ищенко, видео, видео
Саудовская Аравия, США, Китай, Ростислав Ищенко, Видео
Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия собираются инвестировать $2 трлн в экономику США. Ключевая статья вложений— микрочипы и электроника. В 2022 году Китай, объединившись со странами Персидского залива, решил создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности
Таким образом большой арабский мир будет причастен и к производству новейшей электроники, и к развитию атома.
Получается, что Ближний Восток
вложился в развитие противоборствующих стран и хочет получить доступ к главным технологиям мира.
Может ли это быть заявкой на лидерство со стороны значимой части арабского мира или он настолько разъединён, что перспектива призрачна? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина
.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко
.