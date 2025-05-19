https://ukraina.ru/20250519/stanet-li-arabskiy-mir-tekhnologicheskim-liderom-ischenko-o-potentsiale-i-faktorakh-kotorye-meshayut--1063232816.html

Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают

Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают - 19.05.2025 Украина.ру

Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают

Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия собираются инвестировать $2 трлн в экономику США. Ключевая статья вложений— микрочипы и электроника. В 2022 году Китай, объединившись со странами Персидского залива, решил создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности

2025-05-19T12:28

2025-05-19T12:28

2025-05-19T12:28

саудовская аравия

сша

китай

ростислав ищенко

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Таким образом большой арабский мир будет причастен и к производству новейшей электроники, и к развитию атома. Получается, что Ближний Восток вложился в развитие противоборствующих стран и хочет получить доступ к главным технологиям мира. Может ли это быть заявкой на лидерство со стороны значимой части арабского мира или он настолько разъединён, что перспектива призрачна? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.

саудовская аравия

сша

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саудовская аравия, сша, китай, ростислав ищенко, видео, видео