Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают - 19.05.2025 Украина.ру
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Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают - 19.05.2025 Украина.ру
Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия собираются инвестировать $2 трлн в экономику США. Ключевая статья вложений— микрочипы и электроника. В 2022 году Китай, объединившись со странами Персидского залива, решил создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности
2025-05-19T12:28
2025-05-19T12:28
саудовская аравия
сша
китай
ростислав ищенко
видео
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Таким образом большой арабский мир будет причастен и к производству новейшей электроники, и к развитию атома. Получается, что Ближний Восток вложился в развитие противоборствующих стран и хочет получить доступ к главным технологиям мира. Может ли это быть заявкой на лидерство со стороны значимой части арабского мира или он настолько разъединён, что перспектива призрачна? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
саудовская аравия
сша
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саудовская аравия, сша, китай, ростислав ищенко, видео, видео
Саудовская Аравия, США, Китай, Ростислав Ищенко, Видео

Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают

12:28 19.05.2025
 
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Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия собираются инвестировать $2 трлн в экономику США. Ключевая статья вложений— микрочипы и электроника. В 2022 году Китай, объединившись со странами Персидского залива, решил создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности
Таким образом большой арабский мир будет причастен и к производству новейшей электроники, и к развитию атома.
Получается, что Ближний Восток вложился в развитие противоборствующих стран и хочет получить доступ к главным технологиям мира.
Может ли это быть заявкой на лидерство со стороны значимой части арабского мира или он настолько разъединён, что перспектива призрачна? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
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