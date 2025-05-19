https://ukraina.ru/20250519/kak-perevospitat-zhduna-vasserman-o-tekh-kto-v-novykh-regionakh-rossii-zhdt-vozvrascheniya-ukrainy-1063232579.html

Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины

Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины - 19.05.2025 Украина.ру

Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины

Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, от чего зависят настроения жителей новых и старых... Украина.ру, 19.05.2025

2025-05-19T12:24

2025-05-19T12:24

2025-05-19T12:24

россия

украина

анатолий вассерман

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Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, от чего зависят настроения жителей новых и старых регионов России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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