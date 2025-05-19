Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины - 19.05.2025 Украина.ру
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Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины
Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины - 19.05.2025 Украина.ру
Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, от чего зависят настроения жителей новых и старых... Украина.ру, 19.05.2025
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россия
украина
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Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, от чего зависят настроения жителей новых и старых регионов России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, украина, анатолий вассерман, видео, видео
Россия, Украина, Анатолий Вассерман, Видео

Как перевоспитать "ждуна": Вассерман о тех, кто в новых регионах России ждёт возвращения Украины

12:24 19.05.2025
 
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Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, от чего зависят настроения жителей новых и старых регионов России.
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