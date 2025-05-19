Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине - 19.05.2025 Украина.ру
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Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине
Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине - 19.05.2025 Украина.ру
Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что не испытывает никаких иллюзий относительно переговорного процесса по Украине
2025-05-19T12:08
2025-05-19T12:08
новости
украина
денис пушилин
россия
киев
владимир мединский
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"Можем рассчитывать только на свои силы, на мудрость нашего президента, который абсолютно четко понимает происходящие процессы, и, конечно же, на наших переговорщиков, потому что дело имеем с очень коварным и недоговороспособным оппонентом в рамках переговорного процесса", - сказал Пушилин.Он отметил, что с одной стороны все видят "устремление" ряда западных стран в сторону мира, прекращения огня, но нужно смотреть на действия.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее - в материале Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, денис пушилин, россия, киев, владимир мединский
Новости, Украина, Денис Пушилин, Россия, Киев, Владимир Мединский

Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине

12:08 19.05.2025
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что не испытывает никаких иллюзий относительно переговорного процесса по Украине
"Можем рассчитывать только на свои силы, на мудрость нашего президента, который абсолютно четко понимает происходящие процессы, и, конечно же, на наших переговорщиков, потому что дело имеем с очень коварным и недоговороспособным оппонентом в рамках переговорного процесса", - сказал Пушилин.
Он отметил, что с одной стороны все видят "устремление" ряда западных стран в сторону мира, прекращения огня, но нужно смотреть на действия.

"А согласно этим конкретным действиям, мы видим, что ряд европейских сторонников Украины <...> между заявлениями о мире заявляют о выделении дополнительных средств на вооружение для украинского режима, заявляют о дополнительных каких-то поставках вооружения, и происходит это практически если не ежедневно, то достаточно регулярно, даже в процессе переговорного процесса, который мы видели на прошлой неделе. Поэтому здесь никаких иллюзий у нас нет, но тем не менее мы понимаем, что очень важную работу сейчас выполняют наши переговорщики", - уточнил Пушилин.

Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Подробнее - в материале Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом на сайте Украина.ру.
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12:08Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине
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