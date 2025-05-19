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Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине

Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине - 19.05.2025 Украина.ру

Имеем дело с коварным оппонентом: Пушилин о переговорах по Украине

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что не испытывает никаких иллюзий относительно переговорного процесса по Украине

2025-05-19T12:08

2025-05-19T12:08

2025-05-19T12:08

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"Можем рассчитывать только на свои силы, на мудрость нашего президента, который абсолютно четко понимает происходящие процессы, и, конечно же, на наших переговорщиков, потому что дело имеем с очень коварным и недоговороспособным оппонентом в рамках переговорного процесса", - сказал Пушилин.Он отметил, что с одной стороны все видят "устремление" ряда западных стран в сторону мира, прекращения огня, но нужно смотреть на действия.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее - в материале Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, денис пушилин, россия, киев, владимир мединский