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Главное за ночь 19 мая

Главное за ночь 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 19 мая

Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью Украина.ру, 19.05.2025

2025-05-19T08:09

2025-05-19T08:09

2025-05-19T08:09

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Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью - один.В ДНР за неделю сорвано более 240 воздушных атак ВСУ, заявили в региональном УФСБ.Киев за неделю в боях у ЛНР потерял 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Водитель автобуса получил ранение в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в госкорпорации. Защита Leopard 2 не соответствует сегодняшним требованиям, добавили в Ростехе.Списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину, сообщает ABC со ссылкой на беседу австралийского премьера с Зеленским в Риме.Подробнее об успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, крым, андрей марочко, вячеслав гладков, брянская область, владимир зеленский, ростех, минобороны, вооруженные силы украины