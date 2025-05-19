Главное за ночь 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 19 мая
Главное за ночь 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 19 мая
Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью Украина.ру, 19.05.2025
2025-05-19T08:09
2025-05-19T08:09
новости
белгородская область
крым
андрей марочко
вячеслав гладков
брянская область
владимир зеленский
ростех
минобороны
вооруженные силы украины
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Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью - один.В ДНР за неделю сорвано более 240 воздушных атак ВСУ, заявили в региональном УФСБ.Киев за неделю в боях у ЛНР потерял 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Водитель автобуса получил ранение в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в госкорпорации. Защита Leopard 2 не соответствует сегодняшним требованиям, добавили в Ростехе.Списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину, сообщает ABC со ссылкой на беседу австралийского премьера с Зеленским в Риме.Подробнее об успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белгородская область, крым, андрей марочко, вячеслав гладков, брянская область, владимир зеленский, ростех, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Крым, Андрей Марочко, Вячеслав Гладков, Брянская область, Владимир Зеленский, Ростех, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 19 мая

08:09 19.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью - один.
В ДНР за неделю сорвано более 240 воздушных атак ВСУ, заявили в региональном УФСБ.
Киев за неделю в боях у ЛНР потерял 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Водитель автобуса получил ранение в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в госкорпорации. Защита Leopard 2 не соответствует сегодняшним требованиям, добавили в Ростехе.
Списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину, сообщает ABC со ссылкой на беседу австралийского премьера с Зеленским в Риме.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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НовостиБелгородская областьКрымАндрей МарочкоВячеслав ГладковБрянская областьВладимир ЗеленскийРостехМинобороныВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:09Главное за ночь 19 мая
07:56Зеленский снова попросил Трампа о помощи
07:32Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны
07:14Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате
07:00Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев
06:00"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично
05:45Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке
05:30Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ
05:15Хватит на одну-две атаки: Рожин объяснил, почему киевский режим не спасут 125 ракет для "Патриотов"
05:00Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области
04:45Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом
04:43"На дальнем юге в городе Стамбуле…"
04:30Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ
04:17Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины
04:00Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично
03:30РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами
21:30Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах
21:11О формате устойчивого планетарного мира
19:00Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Итоги 18 мая
13:02Зеленский прощупывает почву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 мая
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