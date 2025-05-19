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Главное за ночь 19 мая
Главное за ночь 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 19 мая
Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью Украина.ру, 19.05.2025
2025-05-19T08:09
2025-05-19T08:09
2025-05-19T08:09
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ростех
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Российская ПВО уничтожила 35 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Крымом сбито 26 БПЛА, над Брянской областью - восемь, над Белгородской областью - один.В ДНР за неделю сорвано более 240 воздушных атак ВСУ, заявили в региональном УФСБ.Киев за неделю в боях у ЛНР потерял 4,2 тысячи солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Водитель автобуса получил ранение в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в госкорпорации. Защита Leopard 2 не соответствует сегодняшним требованиям, добавили в Ростехе.Списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину, сообщает ABC со ссылкой на беседу австралийского премьера с Зеленским в Риме.Подробнее об успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, крым, андрей марочко, вячеслав гладков, брянская область, владимир зеленский, ростех, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Крым, Андрей Марочко, Вячеслав Гладков, Брянская область, Владимир Зеленский, Ростех, Минобороны, Вооруженные силы Украины