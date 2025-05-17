Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон. На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".
По словам собеседника издания, армия РФ действует на западном и восточном фасе, продвигаясь все дальше. Эксперт отметил, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север.
“И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения, сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем — установление физического контроля, для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению”, — заявил Анпилогов.
Он подчеркнул, что эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону. В то же время, уточнил эксперт, это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало гражданского населения.
“Но это уже вопрос к киевскому режиму, который использует городскую застройку в качестве удобной оборонительной позиции и не заботится о выживании собственных мирных жителей”, — заключил Анпилогов.
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