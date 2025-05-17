Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон - 17.05.2025 Украина.ру
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Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон
Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон - 17.05.2025 Украина.ру
Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон
Сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон. На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки
2025-05-17T08:00
2025-05-17T08:00
новости
россия
константиновка
днепропетровская область
украина.ру
алексей анпилогов
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".По словам собеседника издания, армия РФ действует на западном и восточном фасе, продвигаясь все дальше. Эксперт отметил, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север.Он подчеркнул, что эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону. В то же время, уточнил эксперт, это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало гражданского населения.“Но это уже вопрос к киевскому режиму, который использует городскую застройку в качестве удобной оборонительной позиции и не заботится о выживании собственных мирных жителей”, — заключил Анпилогов.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/v-sto-raz-bolshe-chem-god-nazad-veseushnik-pozhalovalsya-na-roi-rossiyskikh-dronov--1063127140.html
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новости, россия, константиновка, днепропетровская область, украина.ру, алексей анпилогов, вс рф
Новости, Россия, Константиновка, Днепропетровская область, Украина.ру, Алексей Анпилогов, ВС РФ

Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон

08:00 17.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон. На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".
По словам собеседника издания, армия РФ действует на западном и восточном фасе, продвигаясь все дальше. Эксперт отметил, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север.
“И если помимо уже де-факто перерезанного автомобильного шоссе произойдет прерывание железнодорожного сообщения, сначала в виде взятия под огневой контроль, а затем — установление физического контроля, для украинского гарнизона и Покровска, и Константиновки это создаст серьезную оперативную угрозу их снабжению”, — заявил Анпилогов.
Он подчеркнул, что эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону. В то же время, уточнил эксперт, это создаст серьезную гуманитарную проблему, поскольку в этих больших агломерациях еще остается немало гражданского населения.
“Но это уже вопрос к киевскому режиму, который использует городскую застройку в качестве удобной оборонительной позиции и не заботится о выживании собственных мирных жителей”, — заключил Анпилогов.
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Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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