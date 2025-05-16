https://ukraina.ru/20250516/zhertva-moskovskikh-lyudoedov-ili-varshavskiy-musor-ukrainskie-eksperty-o-polozhenii-strany-1063165473.html

Жертва "московских людоедов" или "варшавский мусор"? Украинские эксперты о положении страны

Жертва "московских людоедов" или "варшавский мусор"? Украинские эксперты о положении страны - 16.05.2025 Украина.ру

Жертва "московских людоедов" или "варшавский мусор"? Украинские эксперты о положении страны

В украинском экспертном сообществе думают над тем, получится ли как-то завершить войну и чем можно будет оправдать потери, которые понесла и еще понесет Украина в результате проводимой Зеленским и его западными хозяевами политики.

2025-05-16T04:47

2025-05-16T04:47

2025-05-16T04:47

эксклюзив

украина

европа

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

соскин

сизо

впк

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

От украинского кризиса все устали, но сейчас начинаются стратегические консультации по вопросам, выходящим далеко за его границы, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала UkrLife, в сухом остатке стамбульской интриги остается шанс выйти на перемирие, на большее рассчитывать пока не приходится.Переговоры только начинаются, быстрого результата ожидать вряд ли стоит, разве что удастся договориться о режиме прекращения огня и гарантиях его соблюдения. Но это еще не перемирие, для перемирия нужны более глубокие договоренности.А до мирного соглашения дистанция куда большего размера, поскольку придется найти решение проблемы территорий, решить проблему полноценного доступа (киевского режима — Ред.) к Днепру, восстановления каскадов и т. д., все эти вопросы не могут быть решены в один день. Пока важно вообще запустить переговорный процесс, заявил политолог.Ермолаев подчеркнул, что возможный срыв переговоров "ставит перед серьезными угрозами Украину, не кого-то другого, а именно Украину".Он пояснил, что Россия будто бы "готовится к эскалационному этапу", остается угроза и ракетных атак, и открытия новых фронтов - "грубо говоря, Россия демонстрирует, что она готова продолжать", для этого у нее есть необходимые ресурсы.Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил, что при определенных условиях США могут выйти из переговорного процесса. И тогда Европа вместе со всеми своими королевскими семьями остается один на один с Россией."Коалиция желающих" хочет, чтобы продолжали гибнуть славяне с обеих сторон, пока Европа вооружается. То, как проводится мобилизация на Украине, показывает, что страну хотят лишить мужчин, считает экс-советник. По его словам, европейцам выгодно, чтобы бойня на Украине продолжалась как можно дольше, до 2030 года, тем временем в самой Европе закручивают гайки (ограничения свобод во время пандемии были лишь репетицией) и загружают заказами ВПК.Но навязать Трампу свою повестку евролидерам-глобалистам пока не удалось, тот дал понять, что он эту войну не начинал, если что — разбирайтесь сами. Зеленский сразу понял, чем это ему грозит и сказал, что на все согласен, считает Соскин."Единственный, кто выступает за то, чтобы вернуться в нормальную сферу сейчас, это пока Трамп. Ну и в Европе это Фицо, Орбан… Все, больше никого нет. И Зеленский четко выполняет волю главных хозяев, с кем он подписал соглашение… о передаче украинских возможностей (компании) BlackRock", - сказал Соскин в интервью журналисту Виталию Дикому.Эксперт подчеркнул, что с этой "очень хитрой" компанией связан, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц.Как бы то ни было, Трамп пока требует от Зеленского договариваться с Москвой, считает политолог. По его мнению, Киеву надо определяться, с кем он, с кем Украина — с Москвой, где якобы засели "людоеды", или с Европой, где украинцев считают "варшавским мусором" (перечитывайте Тараса Шевченко), или с США…"Выхода нет", - обрисовал ситуацию экс-советник Кучмы. Он добавил, что оружие Киеву дают в обмен на все ресурсы страны. Но тогда, по словам Соскина, "у Украины не будет болеть голова о том, чтобы содержать все это в порядке — болеть голова будет у США". Хотя это не точно, можно вспомнить хотя бы об Афганистане или Ираке.Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* предрекает зачистку политического поля от "зеленых гнид". По его мнению, такую зачистку — не в физическом смысле, но в политико-правовом, устроят американцы, которые могут выйти из переговорного процесса, но при этом c Украины никуда не уйдут.По словам экс-нардепа, одним из самых сложных вопросов на переговорах будет вопрос территорий — и тут уступать Киеву нельзя, потому что "это может взорвать… ситуацию в стране". Да и нет на Украине политиков, кто взял бы на себя такую ответственность, считает Мосийчук. При этом он не исключил реализацию финского сценария — может быть, придется отдать часть территории для того, чтобы "сохранить нацию".Политик уточнил, что на Банковой готовы воевать долго, рассчитывая, что им удастся продержаться до довыборов в конгресс США, дождаться изменения политики Вашингтона.Тем временем находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский потребовал, чтобы его включили в состав переговорной группы в Стамбуле. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.Интересна мотивация."Власть зашла в тупик - репрессируя собственных граждан за инакомыслие, за репосты в соцсетях, за принадлежность к "не той" церкви, за использование русского языка. Но эти люди - такие же украинцы. И их голос должен быть представлен на переговорах о мире", - заявил опальный политик.Он добавил, что "без этого - никакой устойчивый мир невозможен".* Внесен в список террористов и экстремистов в РФНа эту тему — в статье Ростислава Ищенко "Переговоры как опасность" О реакции Запада — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров"

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, европа, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, соскин, сизо, впк, верховная рада, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине