https://ukraina.ru/20250516/reuters-raskrylo-kto-predstavit-ssha-na-peregovorakh-v-turtsii-1063176133.html

Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции

Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции - 16.05.2025 Украина.ру

Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции

Высокопоставленный сотрудник госдепортамента Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа

2025-05-16T10:28

2025-05-16T10:28

2025-05-16T10:43

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владимир мединский

сша

россия

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рустем умеров

мид

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Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции информировало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.В сою очередь агентство AFP писало, что Рубио уже прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.Подробнее о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах на сайте Украина.ру.

сша

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турция

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новости, владимир мединский, сша, россия, турция, марко рубио, рустем умеров, мид