Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции - 16.05.2025 Украина.ру
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Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции
Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции - 16.05.2025 Украина.ру
Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции
Высокопоставленный сотрудник госдепортамента Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа
2025-05-16T10:28
2025-05-16T10:43
новости
владимир мединский
сша
россия
турция
марко рубио
рустем умеров
мид
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Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции информировало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.В сою очередь агентство AFP писало, что Рубио уже прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.Подробнее о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир мединский, сша, россия, турция, марко рубио, рустем умеров, мид
Новости, Владимир Мединский, США, Россия, Турция, Марко Рубио, Рустем Умеров, МИД

Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции

10:28 16.05.2025 (обновлено: 10:43 16.05.2025)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Высокопоставленный сотрудник госдепортамента Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции информировало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
В сою очередь агентство AFP писало, что Рубио уже прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Подробнее о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах на сайте Украина.ру.
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