Мирошник рассказал о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах - 16.05.2025 Украина.ру
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Мирошник рассказал о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах
Мирошник рассказал о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах - 16.05.2025 Украина.ру
Мирошник рассказал о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах
Есть шансы на то, что сформированные Москвой и Киевом переговорные группы смогут найти механизм урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил 16 мая посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
2025-05-16T08:36
2025-05-16T08:36
новости
стамбул
владимир мединский
россия
киев
мирошник
генштаб
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"Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть", - заверил посол.Он добавил, что российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Накануне Мединский сообщил в Стамбуле, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Он также указал, что делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра.Подробнее - в материале Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал на сайте Украина.ру.
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новости, стамбул, владимир мединский, россия, киев, мирошник, генштаб
Новости, Стамбул, Владимир Мединский, Россия, Киев, Мирошник, Генштаб

Мирошник рассказал о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах

08:36 16.05.2025
 
© из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник
© из личного архива
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Есть шансы на то, что сформированные Москвой и Киевом переговорные группы смогут найти механизм урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил 16 мая посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
"Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть", - заверил посол.
Он добавил, что российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Накануне Мединский сообщил в Стамбуле, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Он также указал, что делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра.
Подробнее - в материале Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал на сайте Украина.ру.
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