"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Во время обучения операторов БПЛА украинским военнослужащим устраивают экзамены, приказывая атаковать гражданские объекты. Об этом 16 мая написал Телеграм-канал "Рамзай" со ссылкой на "источники в Киеве".
В сообщении отмечается, что по мнению командиров ВСУ, удары по мирному населению на прифронтовых и приграничных территориях позволяют проверить психологическую устойчивость "курсантов", их готовность выполнить любой приказ, а также без серьезного риска отработать технику поражения целей.
"Говорят, что первым такую практику "обучения" ввел командир отряда "Птахи "Мадьяра" Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", — заявляется в публикации.
Распиаренная украинскими СМИ группа БПЛА "Птахи Мадьяра" (входит в 414-й отдельный полк ударных дронов) считается одной из самых эффективных в ВСУ. Операторы и офицеры этого подразделения не раз попадали под ракетные удары и несли серьезные потери.
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