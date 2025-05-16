Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка

Пока в ДНР "ВСУ бьются за каждый дом, прикрываясь мирным населением", российские войска ежедневно продвигаются вперед. Морпехи ВС РФ, тем временем, уничтожают украинские силы, предпринимающие попытки прорваться к границе. А деньги армии Украины идут на покупку оружия у ненадежных поставщиков