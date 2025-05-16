"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты - 16.05.2025 Украина.ру
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"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты - 16.05.2025 Украина.ру
"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
Во время обучения операторов БПЛА украинским военнослужащим устраивают экзамены, приказывая атаковать гражданские объекты. Об этом 16 мая написал Телеграм-канал "Рамзай" со ссылкой на "источники в Киеве".
2025-05-16T16:57
2025-05-16T16:57
новости
вооруженные силы украины
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дроны
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В сообщении отмечается, что по мнению командиров ВСУ, удары по мирному населению на прифронтовых и приграничных территориях позволяют проверить психологическую устойчивость "курсантов", их готовность выполнить любой приказ, а также без серьезного риска отработать технику поражения целей."Говорят, что первым такую практику "обучения" ввел командир отряда "Птахи "Мадьяра" Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", — заявляется в публикации.Распиаренная украинскими СМИ группа БПЛА "Птахи Мадьяра" (входит в 414-й отдельный полк ударных дронов) считается одной из самых эффективных в ВСУ. Операторы и офицеры этого подразделения не раз попадали под ракетные удары и несли серьезные потери.
https://ukraina.ru/20250516/gde-vsu-popali-v-kleschi-kuda-ushli-milliony-dollarov-i-kak-vs-rf-otrezayut-put-k-granitse-frontovaya-1063175303.html
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новости, вооруженные силы украины, бпла, дроны, беспилотники, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, БПЛА, дроны, беспилотники, ВСУ

"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты

16:57 16.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Во время обучения операторов БПЛА украинским военнослужащим устраивают экзамены, приказывая атаковать гражданские объекты. Об этом 16 мая написал Телеграм-канал "Рамзай" со ссылкой на "источники в Киеве".
В сообщении отмечается, что по мнению командиров ВСУ, удары по мирному населению на прифронтовых и приграничных территориях позволяют проверить психологическую устойчивость "курсантов", их готовность выполнить любой приказ, а также без серьезного риска отработать технику поражения целей.
"Говорят, что первым такую практику "обучения" ввел командир отряда "Птахи "Мадьяра" Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", — заявляется в публикации.
Распиаренная украинскими СМИ группа БПЛА "Птахи Мадьяра" (входит в 414-й отдельный полк ударных дронов) считается одной из самых эффективных в ВСУ. Операторы и офицеры этого подразделения не раз попадали под ракетные удары и несли серьезные потери.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
11:23
Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводкаПока в ДНР "ВСУ бьются за каждый дом, прикрываясь мирным населением", российские войска ежедневно продвигаются вперед. Морпехи ВС РФ, тем временем, уничтожают украинские силы, предпринимающие попытки прорваться к границе. А деньги армии Украины идут на покупку оружия у ненадежных поставщиков
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