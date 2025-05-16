Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ - 16.05.2025 Украина.ру
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Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ
Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ - 16.05.2025 Украина.ру
Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ
Вашингтон со своими европейскими союзниками ведет переговоры об усилении поддержки антисистемных сил на территории стран СНГ. Такое заявление 16 мая сделал директор СВР России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ
2025-05-16T11:52
2025-05-16T11:52
новости
запад
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служба внешней разведки
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сергей нарышкин
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По словам Нарышкина, Еврокомиссия уже приступила к разработке программ финансирования деятельности прозападных средств массовой информации и работы оппозиционных активистов в странах Содружества.Он отметил, что при этом в Евросоюзе — в координации с Великобританией — планируют создавать внешне не имеющие явно политического подтекста программы, которые тем не менее будут распространять прозападные тезисы.Кроме того, сегодня, 16 мая, Нарышкин подчеркнул, что Европа готова пожертвовать украинским народом ради решения своих геополитических задач. "Можно с уверенностью утверждать, что многополярность, наступление которой мы с вами прогнозировали и по мере сил приближали, приобретает все более зримое очертание", — отметил он.
https://ukraina.ru/20250516/rubio-pribyl-v-stambul-stalo-izvestno-vo-skolko-proydut-vstrechi--1063174508.html
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новости, запад, вашингтон, европа, сша, служба внешней разведки , россия, сергей нарышкин, снг, ес
Новости, Запад, Вашингтон, Европа, США, Служба внешней разведки , Россия, Сергей Нарышкин, СНГ, ЕС

Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ

11:52 16.05.2025
 
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Вашингтон со своими европейскими союзниками ведет переговоры об усилении поддержки антисистемных сил на территории стран СНГ. Такое заявление 16 мая сделал директор СВР России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ
По словам Нарышкина, Еврокомиссия уже приступила к разработке программ финансирования деятельности прозападных средств массовой информации и работы оппозиционных активистов в странах Содружества.
"Американцы ведут переговоры с традиционными европейскими партнерами о качественном наращивании ими поддержки антисистемных сил в странах СНГ", — заявил директор СВР.
Он отметил, что при этом в Евросоюзе — в координации с Великобританией — планируют создавать внешне не имеющие явно политического подтекста программы, которые тем не менее будут распространять прозападные тезисы.
Кроме того, сегодня, 16 мая, Нарышкин подчеркнул, что Европа готова пожертвовать украинским народом ради решения своих геополитических задач. "Можно с уверенностью утверждать, что многополярность, наступление которой мы с вами прогнозировали и по мере сил приближали, приобретает все более зримое очертание", — отметил он.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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