https://ukraina.ru/20250516/deputat-oblastnoy-khersonskoy-dumy-evgeniy-kuzmin-o-tom-chto-delayut-v-regione-chtoby-ros-biznes-1062863046.html

Депутат областной Херсонской думы Евгений Кузьмин о том, что делают в регионе, чтобы рос бизнес

Депутат областной Херсонской думы Евгений Кузьмин о том, что делают в регионе, чтобы рос бизнес - 16.05.2025 Украина.ру

Депутат областной Херсонской думы Евгений Кузьмин о том, что делают в регионе, чтобы рос бизнес

Для бизнеса в Херсонской области создаются льготные условия, чтобы он рос и развивался, утверждает Депутат Херсонской областной думы Евгений Кузьмин

2025-05-16T10:49

2025-05-16T10:49

2025-05-16T10:50

интервью

единая россия

херсонская область

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крым

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– Евгений, расскажите, какие меры поддержки бизнеса существуют в Херсонской области?– Если говорить о 2024 годе, то у нас в регионе заработали три центра поддержки бизнеса. У нас есть "Мой бизнес", это консультации и помощь в оформлении документов. У нас есть Фонд микрофинансирования – это льготное кредитование. Также есть гарантийный Фонд – это поручительство при кредитовании.То есть, за счёт такой поддержки наши предприниматели в принципе ощущают достаточно весомый вклад в развитие предпринимательства.– А под какой процент доступны кредиты? – У нас будет новый кредитный продукт, называется "Z" – он будет со ставкой 2% для малого и среднего бизнеса, соответственно он будет помогать нашим военнослужащим, уже выполнившим свой долг, строить бизнес. Если мы говорим про Фонд микрофинансирования, то он у нас в среднем предлагает льготные займы – это 5-10% для малого-среднего предпринимательства, для самозанятых. У нас суммы в целом от 50.000 до 5 миллионов рублей на срок возврата - до трёх лет.– Поскольку вы сказали, что разные процентные ставки, для разных категорий, и суммы, которые выдают в кредит – они разные. От чего всё-таки это зависит, кто может претендовать на 5 миллионов рублей, которые вы упомянули.- Безусловно, мы будем смотреть, конечно, если это новые предприниматели, которые начинают только свой бизнес в Херсонской области, не имея какой-то истории - Фонд будет рассматривать, какой кредитный рейтинг есть у бизнеса и будет уже выносить решение именно непосредственно сам банк. А вот к примеру, если мы говорим о обеспечении залога, то у нас есть гарантийный фонд – он помогает получать кредит, обеспечивая до 70% суммы, если у нас залог недостаточный. И там срок поручительства у нас составляет 7 лет, и сумма до 21-22 миллионов рублей.– Поскольку вы упомянули про залог, не могу не спросить, а если у человека нет ничего, что можно оставить в залог, но он хочет заниматься бизнесом.– Как правило, у тех кто начинает предпринимательство, у них есть свои базовые какие-то там залоговые инструменты, но и как раз гарантийный фонд – он и поможет для обеспечения, потому что до 70% от залоговой суммы, если недостаточно залога, то они покрывают. Я считаю, что это достаточно большая сумма, которая будет покрываться при залоге. То есть это большое подспорье.– Да, безусловно. Давайте ещё обсудим автолавки для отдалённых сёл? Это тоже такая мера поддержки бизнеса? Могут ли местные предприниматели продавать там свои товары?– Здесь, безусловно, у нас всегда упор идёт, как говорит губернатор области Валерий Сальдо – мы на поддержку наших предпринимателей, на развитие нашего производства, которое мы надеемся, что будет развиваться, и развиваться в дальнейшем. Безусловно, это идёт именно для них, чтобы они могли реализовывать свою продукцию в автолавках. Конечно, у нас ситуация с безопасностью ещё плавающая, у нас есть пятнадцатикилометровые зоны, тридцатикилометровые зоны, в которых, к сожалению, выставлять автолавки сейчас небезопасно.Мы, конечно, всё-таки надеемся, что СВО вскоре у нас закончится, и весь продукт для развития предпринимательства мы можем запустить вп всей области, включая и линию Днепра, и, наверное, линию правого берега.Вот пока автолавки у нас действуют, так скажем, в безопасной зоне, наши предприниматели имеют право продавать свои товары там, если их товары отвечают необходимым требованиям для реализации. Только на законных основаниях, безусловно.– И доступно это всё будет по социальным ценам, верно?– Конечно. Я как депутат, как мои коллеги – мы всегда проводим мониторинг цен на значимые социальные товары. Логистика, конечно, влияет сильно на удорожание товара, но наши конечные потребители, наши граждане не должны страдать от этого, особенно мы говорим про тех людей, которые находятся в удалённых районах нашей области.– Давайте ещё поговорим о том, можно ли как-то сэкономить на налогах или получить компенсацию за оборудование? Ещё какие-то меры поддержки, которые ощутимы?– Да, у нас в Херсонской области действует свободная экономическая зона, которая сейчас очень сильно привлекает и малый-средний бизнес, также и крупный бизнес. Я считаю, что это основа должна быть для решения начать заниматься предпринимательской деятельностью.Мы привлекаем сюда и инвесторов, мы привлекаем сюда и коллег-предпринимателей с Крыма, чтобы они заходили с других регионов – с Ростовской области, с Краснодарского края предприниматели, поскольку свободная экономическая зона подразумевает значительную экономию на налогах.– Я ещё хочу всё-таки попробовать вот смоделировать ситуацию. Некто хочет сделать свой бизнес – малый или средний. Он об этом ничего не знает, но у него есть очень много желаний, какая-то денежная сумма. Что нужно сделать в первую очередь в Херсонской области человеку, который хочет открыть своё дело?– Для начала человеку нужно определиться, в какой отрасли он хочет заниматься бизнесом. У нас есть "Мой бизнес" – это помощь, консультации, помощь в оформлении документов для предпринимателей. Помимо того, в Единой России у нас есть партийный проект, который называется "Предпринимательство", а он именно основан на помощи и на развитии малого и среднего предпринимательства.Также у нас проходят различные юридические бесплатные консультации для населения, которые включают также консультации, связанные с налогами, с предпринимательством и с взаимодействием с органами власти.Поэтому человеку нужно выбрать направление, обратиться, к примеру, в организацию "Мой бизнес", где ему подскажут, как оформить документы, как лучше подать заявки.В дальнейшем он может участвовать также в консультациях наших банковских продуктов, которые даёт Фонд микрофинансирования. Также и гарантийный фонд проконсультирует, если необходим залог или кредитование, подскажут ему как правильно всё оформить. И в дальнейшем он уже начинает вести предпринимательскую деятельность, и если есть какие-то вопросы, он всегда обращается у нас в администрацию сельского поселения, где все знают, куда направить непосредственно предпринимателя, чтобы он получил обратную связь и ушёл оттуда с решённой проблемой, либо с советом и ответом на свой вопрос.– С какими вот основными сложностями сталкиваются новоиспечённые предприниматели? – В любом случае, первое, кто начинает бизнес, для них основное – это налоги, налоговая база. Непонимание, что такое свободная экономическая зона. Для разъяснения у нас и работают консультанты, которые помогут им, расскажут о рядя условий и ограничений, которые тоже присутствуют.Конечно для тех, это кто ни разу не занимался бизнесом – они начинают с нуля. Для них основа налоговой базы, получение сертификатов, если это лицензированный вид деятельности, получение лицензий на ведение бизнеса - это те трудности, которые наши консультанты помогут им решить..Для них это самые важные вопросы, которые в основном они и задают, приходя в эти центры и, к примеру, в партийные проекты. Это самое основное, с чем они сталкиваются в начале предпринимательской деятельности.– Ещё такой вопрос, не могу не задать. Если допустим, понимает человек, что не пошёл бизнес. Взял он кредит на бизнес, проконсультировался, всё сделал, но что-то пошло не так. Какие есть у него варианты, чтобы не оформлять банкротство, которого очень многие боятся. Какие-то ещё есть меры поддержки, чтобы как-то помочь человеку выйти из этой ситуации.– У нас, если честно, такой практики пока ещё не было, никто не обращался – ни с банкротством, ни с чем-то еще по поводу неудачного бизнеса. Но надо понимать, что у нас есть ещё грантовые системы, которые существуют не только в Херсонской области.У нас очень многие сейчас начинают заниматься сельским хозяйством, и для них есть отдельные направления развития, у них есть бизнес-курсы, они уже встречаются между собой, предприниматели, обмениваются опытом.Я считаю что гранты, поддержка коллег-предпринимателей, которых у нас уже много, у них целое сообщество очень помогают. У нас в области они всё друг друга знают, постоянно общаются.

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2025

Евгения Линдре

Евгения Линдре

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Линдре

интервью, единая россия, херсонская область, днепр, крым