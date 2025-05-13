https://ukraina.ru/20250513/iz-russkikh-snova-pytayutsya-sdelat-kovarnykh-medvedey-voennyy-letchik-vladimir-popov-o-reyse-mn17-1063103126.html

Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17

Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17 - 13.05.2025 Украина.ру

Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17

После того, как Россия торжественно отметила 80 лет Победы над фашистской Германией, Запад пытается вернуть русским клеймо "коварных медведей". Поэтому из "кладовки" достали историю малазийского рейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

2025-05-13T21:54

2025-05-13T21:54

2025-05-13T21:55

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) признала Россию виновной в падении на территории Донбасса лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 летом 2014 года. На основании этого Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО "приказать" Москве вступить с ними в переговоры по вопросу о возмещении ущерба. Сообщение об этом опубликовано на сайте нидерландского правительства.— Владимир Александрович, Совет Международной организации гражданской авиации объявил, что Россия несет ответственность за рейс MH17, который она якобы сбила в 2014 году. Нидерланды и Австралия потребовали "приказать" Москве начать переговоры по вопросу возмещения ущерба, хотя суд закончился еще в ноябре 2022 года. Почему же эта история получила такое продолжение именно сейчас?— Ответ очень простой и короткий: для нагнетания обстановки. Вот на что важно обратить внимание. Когда "международная" (это слово нужно взять в кавычки, потому что международная она только на словах, а не на деле) комиссия по расследованию крушения борта МН17 начала работу, [следственный] карт-бланш был отдан не Малайзии, которой принадлежал самолет, а именно Нидерландам. То есть стороне, которая просто выпустила в рейс самолет чужой авиакомпании. Какую они ответственность несут за это и почему инициативу проявляют? Вот в чем главный смысл. И именно они нам отказали в участии [в расследовании], хотя мы настаивали на этом и имели полное право, раз нас обвиняют. Они же проигнорировали выводы нашей комиссии, которая провела свое внутреннее расследование.При этом никто не спрашивает с Киева, хотя на момент падения самолета территория, над которой он был сбит принадлежала Украине, а значит и воздушное пространство было в ее ответственности. И никто не поинтересовался у Киева, почему были допущены такие маневры, почему высота полета этого борта была снижена. Если мне память не изменяет, он шел на 12 тысячах [метров], а его снизили до 8-ми. Как раз до зоны работы зенитно-ракетных комплексов и истребителей. И с Украины, как с гуся вода — почему-то всё сразу же обрушили на нас. И версия о том, что работал "Бук" якобы нашего производства прозвучала сразу, но о том, что он принадлежал Украине (потому что остался на ее территории, когда разваливался Советский союз), не говорят.— Мы знаем, что вы имели отношение к этому внутреннему российскому расследованию. Что удалось выяснить?— Да, проводилось свое внутреннее расследование в России, чтобы доказать разницу в [зенитно-ракетных комплексах] "Бук". Образец, из которого был сбит МН17 и "Буки", которые есть у нас на вооружении сегодня — это две разные системы. Одинаковое у них только название, но боевые части и, соответственно, поражающие элементы — разной конфигурации.Мы продемонстрировали это на практике, отстреляв на полигоне наши боеприпасы по кабине Ил-86 — чтобы размеры и геометрия соответствовали. И зафиксировали результаты. Дальше мы математически смоделировали разницу, и соответствующие доказательства представили [комиссии по расследованию]. Но это даже не взяли во внимание, наши документы лежат там в архиве. Ни в материалах следствия, ни в материалах суда ссылок на наши бумаги нет. Почему?Сейчас снова всплывает эта тема: это чисто их ход, чтобы показать, какие же русские ужасные коварные медведи. И это в тот момент, когда мы торжественно отметили 80 лет Победы над фашистской Германией, как бы этому не пытались препятствовать Кирилл Буданов*, Владимир Зеленский и другие руководители администрации Украины .Они же там практически всю Европу запугали, что устроят "такое", что мы "не отмоемся". Но ничего не получилось, и теперь им надо хоть как-то проявить себя. Я думаю, что от злости и безысходности они и начинают гадости делать — чтобы о них поговорили, не забыли.— Необходимо понимать, что в ближайшие сутки стоит ожидать еще каких-то гадостей, ведь на 15 мая президент России пригласил Зеленского за стамбульский стол переговоров. Каких провокаций можно ожидать от Украины и ее хозяев накануне дня встречи?— Да, в принципе любые провокации не исключены. Например, со стороны международных авиационных линий. Например, если мы будем пролетать в Балтийском воздушном пространстве, как мы сейчас летаем из Санкт-Петербурга в Калининград, нас могут обвинить в нарушении [границ] или даже кого-то сбить, "случайно" зацепив, а потом сказать, что виновата Россия. Наше Черноморское побережье тоже может попасть под провокацию. Наймут, например, турецкое или грузинское воздушное судно, пойдут на сближение и уронят его.Еще был такой случай, когда установка С-200 сирийской армии сбила наш Ил-20, который шел с Чкаловского и садился в Хмеймим. Его специально подставили, рассчитав траекторию пуска ракет со стороны Израиля так, чтобы они начинали стрелять, а на линии оказался наш самолет. Для чего это было сделано? Для того, чтобы спровоцировать наше негативное отношение к ПВО страны, которую мы защищали. Вот как они умеют подставлять!Ряд других экспертов склоняются к тому, что Евросоюз достал из рукава "малазийский туз" для того, чтобы сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле, куда президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского. В частности, об этом в интервью Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html

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