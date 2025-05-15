https://ukraina.ru/20250515/tramp-ne-poedet-v-turtsiyu-na-peregovory---reuters-1063137315.html
Трамп не поедет в Турцию на переговоры - Reuters
Трамп не поедет в Турцию на переговоры - Reuters - 15.05.2025 Украина.ру
Трамп не поедет в Турцию на переговоры - Reuters
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника
2025-05-15T07:58
2025-05-15T07:58
2025-05-15T07:58
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Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров. Согласно документу, помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.В свою очередь украинское радио NV со ссылкой на источники информировало, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, турция, сша, владимир мединский, владимир путин
Новости, Россия, Дональд Трамп, Турция, США, Владимир Мединский, Владимир Путин
Трамп не поедет в Турцию на переговоры - Reuters
Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника