https://ukraina.ru/20250515/lavrov-nazval-intrigoy-sobytiya-vokrug-peregovorov-po-ukraine-1063147633.html

Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине

Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине - 15.05.2025 Украина.ру

Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине

2025-05-15T13:01

2025-05-15T13:01

2025-05-15T13:01

новости

украина

сергей лавров

россия

стамбул

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5c2c246b93098dd2880402e21dc213d0.jpg

"У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - сказал он.На днях российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.РИА Новости писало, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

украина

россия

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сергей лавров, россия, стамбул, владимир мединский