Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине
"У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - сказал он.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
Подписывайся на