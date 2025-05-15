https://ukraina.ru/20250515/kak-paralizovat-vsu-i-kto-v-sostoyanii-eto-sdelat-ischenko-printsipialnom-reshenii-i-glavnykh-igrokakh--1063138911.html

Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках

Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках - 15.05.2025 Украина.ру

Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, как полностью прекратить поставки вооружения на Украину и кто будет платить за продолжение конфликта. Украина.ру, 15.05.2025

2025-05-15T09:22

2025-05-15T09:22

2025-05-15T09:22

украина

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

видео

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Политолог Ростислав Ищенко объяснил, как полностью прекратить поставки вооружения на Украину и кто будет платить за продолжение конфликта.

украина

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, видео, видео