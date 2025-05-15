Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках - 15.05.2025 Украина.ру
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Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках
Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках - 15.05.2025 Украина.ру
Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках
Политолог Ростислав Ищенко объяснил, как полностью прекратить поставки вооружения на Украину и кто будет платить за продолжение конфликта. Украина.ру, 15.05.2025
2025-05-15T09:22
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украина
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
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Политолог Ростислав Ищенко объяснил, как полностью прекратить поставки вооружения на Украину и кто будет платить за продолжение конфликта.
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украина, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, видео, видео
Украина, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Видео

Как парализовать ВСУ и кто в состоянии это сделать: Ищенко о принципиальном решении и главных игроках

09:22 15.05.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко объяснил, как полностью прекратить поставки вооружения на Украину и кто будет платить за продолжение конфликта.
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