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Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина

Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина - 15.05.2025 Украина.ру

Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина

Турция готова принять президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, создать условия для прямых переговоров о прекращении вооружённого конфликта ан Украине. Об этом 15 мая заявила администрация президента Турции.

2025-05-15T18:23

2025-05-15T18:23

2025-05-15T18:23

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 15 мая принял Владимира Зеленского и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. В частности, обсуждались усилия по прекращению российско-украинского вооружённого конфликта."Наш президент подчеркнул, что на нынешнем этапе ход украинско-российской войны требует решения путём прямых переговоров, и что достижение соглашения по минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших человеческих жертв", - сказано в официальном сообщении администрации президента Турции.Эрдоган заявил, что была использована историческая возможность начать переговоры, и что он решительно поддерживает переговоры как на техническом, так и на руководящем уровне.После переговоров с президентом Турции состоялась пресс-конференция Зеленского. На ней он заявил, что рассчитывал на личную встречу с Владимиром Путиным, который инициировал прямые переговоры России и Украины.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Эту же позицию подтвердил 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности в публикации "Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине

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