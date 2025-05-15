Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина - 15.05.2025 Украина.ру
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Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина
Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина - 15.05.2025 Украина.ру
Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина
Турция готова принять президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, создать условия для прямых переговоров о прекращении вооружённого конфликта ан Украине. Об этом 15 мая заявила администрация президента Турции.
2025-05-15T18:23
2025-05-15T18:23
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 15 мая принял Владимира Зеленского и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. В частности, обсуждались усилия по прекращению российско-украинского вооружённого конфликта."Наш президент подчеркнул, что на нынешнем этапе ход украинско-российской войны требует решения путём прямых переговоров, и что достижение соглашения по минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших человеческих жертв", - сказано в официальном сообщении администрации президента Турции.Эрдоган заявил, что была использована историческая возможность начать переговоры, и что он решительно поддерживает переговоры как на техническом, так и на руководящем уровне.После переговоров с президентом Турции состоялась пресс-конференция Зеленского. На ней он заявил, что рассчитывал на личную встречу с Владимиром Путиным, который инициировал прямые переговоры России и Украины.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Эту же позицию подтвердил 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности в публикации "Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине
https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-rasskazal-svoyu-versiyu-initsiativy-putina-o-peregovorakh-v-stambule-1063159959.html
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Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина

18:23 15.05.2025
 
Эрдоган и Зеленский 18.02.2025
Эрдоган и Зеленский 18.02.2025
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Турция готова принять президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, создать условия для прямых переговоров о прекращении вооружённого конфликта ан Украине. Об этом 15 мая заявила администрация президента Турции.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 15 мая принял Владимира Зеленского и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. В частности, обсуждались усилия по прекращению российско-украинского вооружённого конфликта.
"Наш президент подчеркнул, что на нынешнем этапе ход украинско-российской войны требует решения путём прямых переговоров, и что достижение соглашения по минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших человеческих жертв", - сказано в официальном сообщении администрации президента Турции.
Эрдоган заявил, что была использована историческая возможность начать переговоры, и что он решительно поддерживает переговоры как на техническом, так и на руководящем уровне.
"Наш президент заявил, что Турция придает большое значение поддержанию открытых каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и что как принимающая сторона она будет рада принять лидеров двух стран, когда они будут готовы", - отметили в администрации турецкого лидера.
После переговоров с президентом Турции состоялась пресс-конференция Зеленского. На ней он заявил, что рассчитывал на личную встречу с Владимиром Путиным, который инициировал прямые переговоры России и Украины.
17:23
Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в СтамбулеВладимир Путин инициировал переговоры в Стамбуле для того, чтоб отсрочить западные санкции. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Эту же позицию подтвердил 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности в публикации "Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине
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