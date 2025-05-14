https://ukraina.ru/20250514/podgotovka-k-vyvozu-resursov-i-derussifikatsiya-osvoboditeley-goroda-chto-proiskhodit-v-nikolaeve-1063084895.html

Подготовка к вывозу ресурсов и "деруссификация" освободителей города. Что происходит в Николаеве

Подготовка к вывозу ресурсов и "деруссификация" освободителей города. Что происходит в Николаеве - 14.05.2025 Украина.ру

Подготовка к вывозу ресурсов и "деруссификация" освободителей города. Что происходит в Николаеве

Украинские чиновники и депутаты любую инициативу рассматривают сквозь призму получения откатов и иных видов коррупционной прибыли. Даже если речь идет о тотальном ограблении ресурсов своей страны.

2025-05-14T04:37

2025-05-14T04:37

2025-05-14T04:37

эксклюзив

николаев

украина

сша

андриян николаев

илья лебедев

ринат ахметов

верховная рада

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0a/1040697493_0:162:1516:1015_1920x0_80_0_0_4d27f483c310d9c2775b0b24ac9ee33e.jpg.webp

На днях Верховная Рада почти единогласно одобрила так называемую ресурсную сделку с новой администрацией США, хотя сами депутаты признавали, что не ознакомились с этими документами. Однако в целом все они прекрасно знают из сообщений в СМИ, что Киев передает американцам контроль над ресурсами. Формат сделки предполагает, что эти ресурсы американцы как-то будут вывозить из очередной ограбленной страны. Вот тут-то и оживились украинские чиновники, спеша предложить свои услуги по экспорту ценных ископаемых.Первым на заключение сделки в начале мая отреагировал губернатор Николаевской области Виталий Ким, который уже четвертый год разводит страны ЕС и Японию на деньги на "починку водопровода". По словам Кима, они еще год назад (то есть, когда исход выборов в США был еще неясен), начали готовиться к реализации этой сделки. В частности, он сватает иностранным инвесторам 190 га в Ингульском районе между Баштанским и Херсонским шоссе, где они смогут за определенную сумму разбить "индустриальный парк". Цель проекта – организация логистики для экспорта ресурсов в рамках ресурсной сделки. По планам, на реализацию которых отводят 7 лет, в Николаеве должен появиться новый железнодорожный вокзал, поскольку власти рассчитывают вывозить ресурсы в огромных объемах.Пока же Ким просит денег на разработку проектно-сметной документации. Реализация проекта также, по его словам, требует, чтобы россияне ушли с Кинбурнской косы, которая контролирует выход из николаевского порта. Тогда никто, дескать, не помешает уважаемым инвесторам вывозить из порта украинские ресурсы.Больше всего последнее время Николаевым занимается датское королевство. Посольство Дании и на прошлой неделе возило в город дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В этом регионе их "доит" преимущественно богатейший олигарх Ринат Ахметов, обещая за их деньги создать "хаб" по производству "зеленой энергетики", если ему дадут достаточно средств на ветряки и солнечные панели. В посольстве Дании утверждают, что с Николаева начнется этап "энергетической независимости" Украины.В День победы жители Николаева не смогли возложить цветы и отдать дань памяти погибшим возле известного мемориального комплекса 68ми ольшанцам (десантного отряда под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского), освобождавших город в 1944 году. Причиной тому стала "деруссификация". Мемориал специально закрыли накануне Дня победы – 4 мая, срезав с него надпись "Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину" и звезду героя. Мемориал закрыли украинским баннером, возле которого и складывали цветы, так как к самому комплексу проход был закрыт. На "украинизации" мемориала местные власти уже "освоили" 618 000 гривен, но их хватило якобы только на уничтожение надписи на русском языке. Для дальнейшей "украинизации" мемориала они требуют еще больше денег.В четверг 8 мая, который на Украине отмечается вместо Дня победы, как так называемый День памяти и примирения (видимо, примирения с нацистами) небольшие группы чиновников стыдливо возлагали венки где-нибудь неподалеку от прикрытых советских мемориалов. Правда, в своих речах никто и ни разу не упомянул Победу над нацистской Германией, к которой были причастны и многие из жителей Николаева. Вместо этого чиновники дежурными фразами осуждали "российскую агрессию".Не забывали СБУшники на этой неделе ловить и "российских агентов", которые якобы следили за перемещениями ВСУ в городе. Примечательно, что всех их связывают с николаевским блогером Сергеем Лебедевым ("Лохматый"), который давно проживает в Донецке. Тот факт, что задержанных обязательно привязывают к нему, говорит о том, что Лебедев стал поперек горла местным властям.Стараются в Николаеве заботиться и о морали. На днях районный суд Николаева со ссылкой на закон об общественной морали (отмененный в 2022 году) к трем годам заключения с испытательным сроком на год местную уборщицу, продавшую две своих обнаженных фотографии в Telegram-канале за 500 гривен. При этом порноактрисы с OnlyFans открыто ведут свою деятельность на Украине, ими восхищается глава бюджета комитета Даниил Гетманцев, мечтая обложить их налогами.Подробнее о том, что происходит в столице Украины - в статье Дмитрия Ковалевича - "Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве"

николаев

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, николаев, украина, сша, андриян николаев, илья лебедев, ринат ахметов, верховная рада, вооруженные силы украины, ес, ресурсы