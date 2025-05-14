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ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию - 14.05.2025 Украина.ру
ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Правоохранитель с Западной Украины организовал канал переправки соотечественников в соседнюю Белоруссию и теперь предстанет перед судом. Об этом 14 мая сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-05-14T11:51
2025-05-14T11:51
2025-05-14T11:51
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ГБР завершило расследование дела, возбужденного в отношении правоохранителя из Ровенской области и его сообщника. Им вменена организация схемы нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Белоруссию."В ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Белоруссию, ибо считал его более "безопасным". За переправку он запросил 8 тыс. долларов США с каждого",- рассказали в ГБР Украины.Силовику из неназванного ведомства должен был помогать местный житель, который был хорошо знаком с пограничной местностью. Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти желающих сбежать с Украины соотечественников из Ровно мимо всех блокпостов в одно из приграничных сёл.Далее мужчин до границы должен был перевезти его сообщник. Непосредственно переход в Белоруссию мужчины должны были осуществить самостоятельно по данным им указаниям.Задержание коррумпированного правоохранителя состоялось 12 декабря 2024 года, сообщили в ГБР. Материалы следствия направлены в суд.Ранее сообщалось, что Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, западная украина, гбр, ес, уклонисты, снг, нелегалы, мобилизация, сво
Новости, Белоруссия, Украина, Западная Украина, ГБР, ЕС, уклонисты, СНГ, нелегалы, мобилизация, СВО
ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Правоохранитель с Западной Украины организовал канал переправки соотечественников в соседнюю Белоруссию и теперь предстанет перед судом. Об этом 14 мая сообщило Госбюро расследований Украины.