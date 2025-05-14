ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию - 14.05.2025 Украина.ру
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ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию - 14.05.2025 Украина.ру
ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
Правоохранитель с Западной Украины организовал канал переправки соотечественников в соседнюю Белоруссию и теперь предстанет перед судом. Об этом 14 мая сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-05-14T11:51
2025-05-14T11:51
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ГБР завершило расследование дела, возбужденного в отношении правоохранителя из Ровенской области и его сообщника. Им вменена организация схемы нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Белоруссию."В ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Белоруссию, ибо считал его более "безопасным". За переправку он запросил 8 тыс. долларов США с каждого",- рассказали в ГБР Украины.Силовику из неназванного ведомства должен был помогать местный житель, который был хорошо знаком с пограничной местностью. Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти желающих сбежать с Украины соотечественников из Ровно мимо всех блокпостов в одно из приграничных сёл.Далее мужчин до границы должен был перевезти его сообщник. Непосредственно переход в Белоруссию мужчины должны были осуществить самостоятельно по данным им указаниям.Задержание коррумпированного правоохранителя состоялось 12 декабря 2024 года, сообщили в ГБР. Материалы следствия направлены в суд.Ранее сообщалось, что Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
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новости, белоруссия, украина, западная украина, гбр, ес, уклонисты, снг, нелегалы, мобилизация, сво
Новости, Белоруссия, Украина, Западная Украина, ГБР, ЕС, уклонисты, СНГ, нелегалы, мобилизация, СВО

ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию

11:51 14.05.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Правоохранитель с Западной Украины организовал канал переправки соотечественников в соседнюю Белоруссию и теперь предстанет перед судом. Об этом 14 мая сообщило Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило расследование дела, возбужденного в отношении правоохранителя из Ровенской области и его сообщника. Им вменена организация схемы нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Белоруссию.
"В ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Белоруссию, ибо считал его более "безопасным". За переправку он запросил 8 тыс. долларов США с каждого",- рассказали в ГБР Украины.
Силовику из неназванного ведомства должен был помогать местный житель, который был хорошо знаком с пограничной местностью. Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти желающих сбежать с Украины соотечественников из Ровно мимо всех блокпостов в одно из приграничных сёл.
Далее мужчин до границы должен был перевезти его сообщник. Непосредственно переход в Белоруссию мужчины должны были осуществить самостоятельно по данным им указаниям.
Задержание коррумпированного правоохранителя состоялось 12 декабря 2024 года, сообщили в ГБР. Материалы следствия направлены в суд.
Ранее сообщалось, что Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
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