https://ukraina.ru/20250514/gbr-ukrainy-razoblachila-silovika-organizovavshego-kanal-begstva-uklonistov-v-belorussiyu-1063112872.html

ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию

ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию - 14.05.2025 Украина.ру

ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию

Правоохранитель с Западной Украины организовал канал переправки соотечественников в соседнюю Белоруссию и теперь предстанет перед судом. Об этом 14 мая сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-05-14T11:51

2025-05-14T11:51

2025-05-14T11:51

новости

белоруссия

украина

западная украина

гбр

ес

уклонисты

снг

нелегалы

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063112736_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_31bc76a2851a20fa4fce230b4119599c.jpg

ГБР завершило расследование дела, возбужденного в отношении правоохранителя из Ровенской области и его сообщника. Им вменена организация схемы нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Белоруссию."В ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Белоруссию, ибо считал его более "безопасным". За переправку он запросил 8 тыс. долларов США с каждого",- рассказали в ГБР Украины.Силовику из неназванного ведомства должен был помогать местный житель, который был хорошо знаком с пограничной местностью. Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти желающих сбежать с Украины соотечественников из Ровно мимо всех блокпостов в одно из приграничных сёл.Далее мужчин до границы должен был перевезти его сообщник. Непосредственно переход в Белоруссию мужчины должны были осуществить самостоятельно по данным им указаниям.Задержание коррумпированного правоохранителя состоялось 12 декабря 2024 года, сообщили в ГБР. Материалы следствия направлены в суд.Ранее сообщалось, что Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу

белоруссия

украина

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, украина, западная украина, гбр, ес, уклонисты, снг, нелегалы, мобилизация, сво