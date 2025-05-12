https://ukraina.ru/20250512/ukrainskie-siloviki-v-chernovtsakh-razoblachili-kollegu-pomogavshego-uklonistam-sbezhat-v-polshu-1063073111.html
Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу - 12.05.2025 Украина.ру
Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
На Западной Украине задержан силовик, пытавшийся подкупить пограничника для содействия переправке уклонистов через украинско-польскую границу. Об этом 12 мая сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ)
2025-05-12T18:46
2025-05-12T18:46
2025-05-12T18:46
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госпогранслужба
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"В Черновцах задержали правоохранителя-организатора схемы незаконного пересечения границы", - заявили украинские пограничники.Их коллегу, пытавшегося наладить канал переправки украинских мужчин в ЕС через украинско-польскую границу, разоблачали оперативники из нескольких силовых ведомств, включая СБУ и ГБР."Для этого он планировал подкупить военнослужащего ГПСУ взяткой в $6000 долларов. Однако пограничник проявил нулевую толерантность к коррупции и сообщил компетентным органам", - рассказали в пограничном ведомстве об обстоятельствах задержания организатора канала.ГПСУ сообщила также, что 11 мая межведомственная группа на железнодорожной станции "Ягодин" задержала трёх мужчин – жителей Черновцов, Винницы и Львовской области. Их должны были вывезти в Польшу поездом "Киев-Холм"."В ходе расследования также задокументирована причастность к схеме двух бывших правоохранителей", - отметили в ГПСУ.Организатор схемы бегства украинцев в Евросоюз задержан, у него проведён обыск.Тем временем Украинские силовики поймали коллегу, помогавшую соотечественникам сбежать в Молдавию
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новости, черновцы, польша, западная украина, ес, сбу, гбр, уклонисты, мобилизация, госпогранслужба, пограничная служба украины, государственная граница, пересечение границы, безвизовый режим, украина-ес, восточное партнерство
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Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
На Западной Украине задержан силовик, пытавшийся подкупить пограничника для содействия переправке уклонистов через украинско-польскую границу. Об этом 12 мая сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ)