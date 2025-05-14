Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами - 14.05.2025 Украина.ру
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Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами
Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами - 14.05.2025 Украина.ру
Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами
В ближайшее воскресенье Владимир Зеленский намерен посетить Рим и пообщаться с мировыми лидерами. Об этом 14 мая агентству Reuters сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак
2025-05-14T11:00
2025-05-14T11:00
новости
украина
рим
ватикан
андрей ермак
владимир зеленский
папа римский
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По его словам, в воскресенье, 18 мая, Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу нового Папы Римского в Ватикане и пообщаться в кулуарах с мировыми лидерами.Он отметил, что "во время войны трудно быть уверенным" в планах на следующие дни, однако Зеленский "будет счастлив находиться в Риме в этот день". Ермак также подчеркнул, что Лев XIV в первом телефонном разговоре с главой киевского режима выразил готовность "сделать все возможное", чтобы помочь добиться мира на Украине.Руководитель Офиса Зеленского уточнил, что на данный момент нет договоренности о визите Папы Римского на Украину.Между тем послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.
https://ukraina.ru/20250514/ukraina-ne-vyderzhit-zelenskiy-raskryl-chego-on-zhdet-ot-vstrechi-s-putinym--1063110980.html
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новости, украина, рим, ватикан, андрей ермак, владимир зеленский, папа римский
Новости, Украина, Рим, Ватикан, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Папа Римский

Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами

11:00 14.05.2025
 
© X / Donald Tusk
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© X / Donald Tusk
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В ближайшее воскресенье Владимир Зеленский намерен посетить Рим и пообщаться с мировыми лидерами. Об этом 14 мая агентству Reuters сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак
По его словам, в воскресенье, 18 мая, Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу нового Папы Римского в Ватикане и пообщаться в кулуарах с мировыми лидерами.
"Он планирует приехать, но вы знаете, что до [воскресенья] у нас есть еще несколько очень важных встреч", — заявил Ермак, имея в виду возможные переговоры с Россией в Турции.
Он отметил, что "во время войны трудно быть уверенным" в планах на следующие дни, однако Зеленский "будет счастлив находиться в Риме в этот день". Ермак также подчеркнул, что Лев XIV в первом телефонном разговоре с главой киевского режима выразил готовность "сделать все возможное", чтобы помочь добиться мира на Украине.
Руководитель Офиса Зеленского уточнил, что на данный момент нет договоренности о визите Папы Римского на Украину.
10:06
"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным От встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле глава киевского режима Владимир Зеленский ждет прекращения огня и обмена всех пленных. Об этом 14 мая украинский политик заявил в интервью газете Liberation
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