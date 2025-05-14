https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html

Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами

Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами - 14.05.2025 Украина.ру

Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерами

В ближайшее воскресенье Владимир Зеленский намерен посетить Рим и пообщаться с мировыми лидерами. Об этом 14 мая агентству Reuters сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

2025-05-14T11:00

2025-05-14T11:00

2025-05-14T11:00

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ватикан

андрей ермак

владимир зеленский

папа римский

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По его словам, в воскресенье, 18 мая, Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу нового Папы Римского в Ватикане и пообщаться в кулуарах с мировыми лидерами.Он отметил, что "во время войны трудно быть уверенным" в планах на следующие дни, однако Зеленский "будет счастлив находиться в Риме в этот день". Ермак также подчеркнул, что Лев XIV в первом телефонном разговоре с главой киевского режима выразил готовность "сделать все возможное", чтобы помочь добиться мира на Украине.Руководитель Офиса Зеленского уточнил, что на данный момент нет договоренности о визите Папы Римского на Украину.Между тем послы стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.

https://ukraina.ru/20250514/ukraina-ne-vyderzhit-zelenskiy-raskryl-chego-on-zhdet-ot-vstrechi-s-putinym--1063110980.html

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новости, украина, рим, ватикан, андрей ермак, владимир зеленский, папа римский