Французский стыд - 12.05.2025 Украина.ру
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Французский стыд
Французский стыд - 12.05.2025 Украина.ру
Французский стыд
Впечатляло меня, своей изысканностью, понятие "испанский стыд". Это когда, ты испытываешь смущение за чужие неловкие или недостойные действия.
2025-05-12T07:26
2025-05-12T07:27
франция
россия
англия
эммануэль макрон
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
нато
мид
мнения
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Оказалось,что возможны еще более утонченные, в этом плане, чувства. Это когда ты испытываешь смущение за персону, которая проигрывает своей неловкостью даже у субъектов, занятых нечто постыдным. Короче, тот же "испанский стыд", только в квадрате.Испытал нечто подобное, глядя как несколько известных персонажей играли "в стулья" прямо на похоронах Папы Франциска.Помню, была такая игра еще в детском садике. Группа воспитанников ходит вокруг нескольких стульев. По хлопку садятся. Но перед этим воспитатель один стул выдергивает. И самый неловкий, оказавшийся без места посадки, из игры выбывает. Как правило в конце игры оставались двое. Самый мелкий - за счет шустрости. И самый крупный - за счет силы.Так и здесь. В финале присели самый мелкий и самый крупный. Точнее, верткий Зеленский - мальчик с пальчик (со средним пальчиком по жизненному кредо). И тяжеловес Трамп ( Слон по партийным убеждениям.)Один же из фаворитов - гламурный Макрон, оказался без стула. А в политике быть без крепкого стула еще хуже, чем иметь жидкий стул по жизни. Но сейчас не об этом…Я испытал, глядя на эти демонические игрища у тела Папы, сначала испанский стыд. А потом, когда Макрон и там проиграл, еще и французский. Не удивительно, что теперь уже не его, а Зеленского официально называют в Европе, с подачи чешского начальника, "лидером свободного мира".Не удивительно, что это не Зеленский копирует былые безупречные костюмы Макрона, а последний облачается в камуфляжные полуверы. Хотя еще и не догнал своего соседа Стармера, который появился на последней официальной встрече в Киеве в зеленой пижаме А-ля Борщеговка. Правда, в Англии уже совсем нет стыда. Ни стыда, ни совести…Всегда болел за Францию. Удивительная страна. В плане эмоций, ассоциаций, фантазий. Не обходися, конечно, без преувеличений. Вот был в Париже много раз, но ни разу не умер. Хотя многому научился.Впервые побывал там еще по наводке первого украинского президента Кравчука. Он поручил описать базовые французские законы: "Мы их тут же адаптируем, имплантируем и, глядишь, месячишко через два-три заживем так же. Ведь у нас и площадь, и население (тогда) примерно одинаковые".Я и привез полный пакет законов. Начали адаптировать. Не получилось. Тогда и рассказал Леониду Макаровичу старый анекдот. Еще в советское время гуляет по Пляс Пигалю группа наших работяг. Их как ударников комтруда премировали редкостной турпоездкой. Видят на кафе объявление о стриптизе. Парторг говорит, что, мол, сам схожу и потом расскажу. Выходит, вытирает пот со лба и говорит: "Раздевалась прямо на столе. Отвратительное зрелище."Группа возвращается домой. Сварщик Василий садится за накрытый стол. Командует жене взобраться на столешницу и раздеться. Грузная молодуха с трудом вскарабкалась. Разделась. А Вася задумчиво говорит: "А ведь парторг не соврал…"Пояснил Макарычу, что то, что у них соблазнительно, у нас отвратительно. Такие вот "уроки французского".Или вот актеры. Отдавал должное Делону. Хотя и не был его фанатом. Наверное потому, что не говорил "по французски" и "пил одеколон". ( На БАМе "Шипр" и даже "Алеко" заходили за милую душу).А Бельмондо обожал. Посчастливилось с ним пересечься в одной азиатской стране. Поблагодарил его за уроки. Мол, у его героев научился есть яйца с пашотницы, играть в петанк, стрелять из Магнума 44. Он пожал плечами: "Да я сам всё это не умею." Великолепный! Это когда к себе относишься с большей иронией, чем другие…Многому научился у директора Центра Обсерво Арно Дюбьена, когда готовили совместную аналитику. Он тогда и навеял мне мысль о том, что в будущем отношения между странами будут определять не новая экономика, не новые виды оружия, не новые интриги, а новая культура. Высокая культура!Мой очень и очень дальний родственник и однофамилец возглавлял МИД Франции. Когда у него спрашивали почему страна не выходит из отжившего НАТО, он учил, что лучше, не входить, чем потом выходить…А еще во Франции просыпался дар менторства у людей из третьих стран. Доводилось пересекаться там с одним из руководителей американской разведки, самим Колтом. Не подумайте плохого. Это еще, когда РФ подумывала о вступлении в Альянс.Он и сказал, что Россия никогда не вступит в НАТО, потому, что НАТО никогда не вступит в Россию! Как в воду глядел. Но не такую мутную как в Сене.А еще он научил меня как вычислять французских разведчиков. Я-то знал как определять еще советских - те застегивали ширинку не в туалете, а уже на выходе, но про других не знал.Оказалось, что американские бонды окучивают своих подопечных за столиками ресторанов. А французские - за стойкой бара - чтобы не заказывать еду и не платить официантам чаевые. Скуповатый народец…Такие вот уроки французского. Хотя были не только познавательные, но и обескураживающие. Как-то в отеле для участников помпезной конференции, опустошили с будущим вице-премьером Канады Христей Фриланд за ночь два минибара.Я тогда абсолютно верил в венгерскую древнюю присказку " нет некрасивых женщин, а только мало вина". Мда. Оказалось не работает эта пословица. По крайней мере, во Франции.Правда, благодаря Христи с огорченьем узнал, что лютая ненависть украинской диаспоры к России передается и в третье поколение.Еще убедился в очередной раз, что политика - это правда о других…Ну и как не вспомнить еще чисто французские максимы. Типа - чем сильнее любовь, тем ниже поцелуи. Хотя это уже к Трампу. Вроде он уже использует этот урок в работе с тем же Макроном. Только делает всё задом наперед. Ну, как обычно.И есть у него есть славные ученики! Целый вице-президент, а в будущем просто президент, Джей Ди Вэнс, подобное проверил на том же Макроне во время выборов в Румынии. Американец топил за консерваторов, французский же лидер попытался гордо рулить либералами. А поцеловать?..Все же жаль забавных галлов. Но мы такие разные - они запивают, а мы закусываем. У них главное - обильная еда. У нас бесконечные разговоры за едой.Им не стыдно ни за себя, ни за других. А мы переживаем и чужой блудняк.Эх, еще немного и не останется в Провансе ни стыда, ни совести. Как в Англии. А нас порой мучает и французский стыд. Но Бельмондо - наш!О главных событиях, произошедших на Украине или по поводу Украины в мире - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Возвращение в Стамбул"
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Дмитрий Выдрин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, россия, англия, эммануэль макрон, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), нато, мид, мнения
Франция, Россия, Англия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), НАТО, МИД, Мнения

Французский стыд

07:26 12.05.2025 (обновлено: 07:27 12.05.2025)
 
© Фото : Андрій Єрмак / TelegramТрамп и Зеленский в Риме
Трамп и Зеленский в Риме - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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Впечатляло меня, своей изысканностью, понятие "испанский стыд". Это когда, ты испытываешь смущение за чужие неловкие или недостойные действия.
Оказалось,что возможны еще более утонченные, в этом плане, чувства. Это когда ты испытываешь смущение за персону, которая проигрывает своей неловкостью даже у субъектов, занятых нечто постыдным. Короче, тот же "испанский стыд", только в квадрате.
Испытал нечто подобное, глядя как несколько известных персонажей играли "в стулья" прямо на похоронах Папы Франциска.
Помню, была такая игра еще в детском садике. Группа воспитанников ходит вокруг нескольких стульев. По хлопку садятся. Но перед этим воспитатель один стул выдергивает. И самый неловкий, оказавшийся без места посадки, из игры выбывает. Как правило в конце игры оставались двое. Самый мелкий - за счет шустрости. И самый крупный - за счет силы.
Так и здесь. В финале присели самый мелкий и самый крупный. Точнее, верткий Зеленский - мальчик с пальчик (со средним пальчиком по жизненному кредо). И тяжеловес Трамп ( Слон по партийным убеждениям.)
Один же из фаворитов - гламурный Макрон, оказался без стула. А в политике быть без крепкого стула еще хуже, чем иметь жидкий стул по жизни. Но сейчас не об этом…
Я испытал, глядя на эти демонические игрища у тела Папы, сначала испанский стыд. А потом, когда Макрон и там проиграл, еще и французский. Не удивительно, что теперь уже не его, а Зеленского официально называют в Европе, с подачи чешского начальника, "лидером свободного мира".
Не удивительно, что это не Зеленский копирует былые безупречные костюмы Макрона, а последний облачается в камуфляжные полуверы. Хотя еще и не догнал своего соседа Стармера, который появился на последней официальной встрече в Киеве в зеленой пижаме А-ля Борщеговка. Правда, в Англии уже совсем нет стыда. Ни стыда, ни совести…
Всегда болел за Францию. Удивительная страна. В плане эмоций, ассоциаций, фантазий. Не обходися, конечно, без преувеличений. Вот был в Париже много раз, но ни разу не умер. Хотя многому научился.
Впервые побывал там еще по наводке первого украинского президента Кравчука. Он поручил описать базовые французские законы: "Мы их тут же адаптируем, имплантируем и, глядишь, месячишко через два-три заживем так же. Ведь у нас и площадь, и население (тогда) примерно одинаковые".
Я и привез полный пакет законов. Начали адаптировать. Не получилось. Тогда и рассказал Леониду Макаровичу старый анекдот. Еще в советское время гуляет по Пляс Пигалю группа наших работяг. Их как ударников комтруда премировали редкостной турпоездкой. Видят на кафе объявление о стриптизе. Парторг говорит, что, мол, сам схожу и потом расскажу. Выходит, вытирает пот со лба и говорит: "Раздевалась прямо на столе. Отвратительное зрелище."
Группа возвращается домой. Сварщик Василий садится за накрытый стол. Командует жене взобраться на столешницу и раздеться. Грузная молодуха с трудом вскарабкалась. Разделась. А Вася задумчиво говорит: "А ведь парторг не соврал…"
Пояснил Макарычу, что то, что у них соблазнительно, у нас отвратительно. Такие вот "уроки французского".
Или вот актеры. Отдавал должное Делону. Хотя и не был его фанатом. Наверное потому, что не говорил "по французски" и "пил одеколон". ( На БАМе "Шипр" и даже "Алеко" заходили за милую душу).
А Бельмондо обожал. Посчастливилось с ним пересечься в одной азиатской стране. Поблагодарил его за уроки. Мол, у его героев научился есть яйца с пашотницы, играть в петанк, стрелять из Магнума 44. Он пожал плечами: "Да я сам всё это не умею." Великолепный! Это когда к себе относишься с большей иронией, чем другие…
Многому научился у директора Центра Обсерво Арно Дюбьена, когда готовили совместную аналитику. Он тогда и навеял мне мысль о том, что в будущем отношения между странами будут определять не новая экономика, не новые виды оружия, не новые интриги, а новая культура. Высокая культура!
Мой очень и очень дальний родственник и однофамилец возглавлял МИД Франции. Когда у него спрашивали почему страна не выходит из отжившего НАТО, он учил, что лучше, не входить, чем потом выходить…
А еще во Франции просыпался дар менторства у людей из третьих стран. Доводилось пересекаться там с одним из руководителей американской разведки, самим Колтом. Не подумайте плохого. Это еще, когда РФ подумывала о вступлении в Альянс.
Он и сказал, что Россия никогда не вступит в НАТО, потому, что НАТО никогда не вступит в Россию! Как в воду глядел. Но не такую мутную как в Сене.
А еще он научил меня как вычислять французских разведчиков. Я-то знал как определять еще советских - те застегивали ширинку не в туалете, а уже на выходе, но про других не знал.
Оказалось, что американские бонды окучивают своих подопечных за столиками ресторанов. А французские - за стойкой бара - чтобы не заказывать еду и не платить официантам чаевые. Скуповатый народец…
Такие вот уроки французского. Хотя были не только познавательные, но и обескураживающие. Как-то в отеле для участников помпезной конференции, опустошили с будущим вице-премьером Канады Христей Фриланд за ночь два минибара.
Я тогда абсолютно верил в венгерскую древнюю присказку " нет некрасивых женщин, а только мало вина". Мда. Оказалось не работает эта пословица. По крайней мере, во Франции.
Правда, благодаря Христи с огорченьем узнал, что лютая ненависть украинской диаспоры к России передается и в третье поколение.
Еще убедился в очередной раз, что политика - это правда о других…
Ну и как не вспомнить еще чисто французские максимы. Типа - чем сильнее любовь, тем ниже поцелуи. Хотя это уже к Трампу. Вроде он уже использует этот урок в работе с тем же Макроном. Только делает всё задом наперед. Ну, как обычно.
И есть у него есть славные ученики! Целый вице-президент, а в будущем просто президент, Джей Ди Вэнс, подобное проверил на том же Макроне во время выборов в Румынии. Американец топил за консерваторов, французский же лидер попытался гордо рулить либералами. А поцеловать?..
Все же жаль забавных галлов. Но мы такие разные - они запивают, а мы закусываем. У них главное - обильная еда. У нас бесконечные разговоры за едой.
Им не стыдно ни за себя, ни за других. А мы переживаем и чужой блудняк.
Эх, еще немного и не останется в Провансе ни стыда, ни совести. Как в Англии. А нас порой мучает и французский стыд. Но Бельмондо - наш!
О главных событиях, произошедших на Украине или по поводу Украины в мире - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Возвращение в Стамбул"
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