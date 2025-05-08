https://ukraina.ru/20250508/neprozrachnaya-sdelka-s-yasnoy-perspektivoy-1063010047.html

Непрозрачная сделка с ясной перспективой

Непрозрачная сделка с ясной перспективой - 08.05.2025 Украина.ру

Непрозрачная сделка с ясной перспективой

В Киеве сломано немало копий накануне сегодняшней ратификации так называемой ресурсной сделки между Украиной и США. Думаю, что украинские депутаты могут её совершенно спокойно ратифицировать, предварительно как следует попиарившись на критике режима Зеленского, продающего национальные интересы за теоретическую возможность продления агонии.

2025-05-08T12:09

2025-05-08T12:09

2025-05-08T12:10

украина

сша

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

снбо

сбу

эксклюзив

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Пока что мы имеем следующие факты. После долгих и упорных препирательств был подписан документ, который в принципе, хоть и довольно путанно, объясняет, что США хотят, но не даёт ответа на вопрос как это получить. Вроде бы к этому документу подписаны какие-то дополнения или приложения, которые никто не видел, но все предполагают, что вот в них-то и спрятана конкретика (в общем, "секретные протоколы"). Сразу после подписания и до ратификации администрация Трампа объявила о согласовании пакета военной помощи Украине на 300 млн. дол.Что получила Украина понятно. На фоне уже полученных миллиардов, триста миллионов – сумма небольшая, но для разового транша это немало. Главное же, таким образом снимается вопрос разблокирования Трампом военной помощи Украине. Всё, что поступало в Жешув до этого, с начала года шло по программам, утверждённым ещё администрацией Байдена. Более того, вскоре после своего назначения министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ остановить поставки. Правда, после короткого скандала, Трамп вынужден был это распоряжение своего министра дезавуировать. Но всё же вопрос о военной помощи со стороны новой администрации до сих пор был подвешен. Теперь прецедент одобрения крупного пакета военной помощи уже администрацией Трампа создан. И вряд ли он будет единичным случаем, скорее пойдёт в серию.Что касается собственно добычи полезных ископаемых и участия в этом деле США, то Украина не раз пыталась привлечь американцев и европейцев к участию в разработке своих недр, но каждый раз мешала непобедимая коррупция. Это страшнейшее оружие Киева. Украинскую коррумпированную бюрократию не могут победить даже совместные действия американцев и европейцев. Какое бы давление они ни оказывали, президенты, министры, чиновники кланяются и говорят "да", но дело не движется, препятствия не снимаются, пока не будет произведена соответствующая выплата или же пока инвестор не отчается и не уйдёт, освободив место более покладистому.Для украинской коррупционной бюрократии это вопрос принципиальный – если уступить одному, то за ним придётся уступать всем. Поскольку же "дани-подати" с бизнеса поступают на самый верх (а часть перепадает и западным политикам), то попытка победить украинскую коррупцию хотя бы локально, каждый раз заканчивается поражением.С этим явлением, кстати, Россия уже сталкивается на новых территориях и ещё долго будет сталкиваться, чем дальше вглубь (и вширь) Украины, тем больше. И этот враг значительно опаснее того, которого сейчас добивают на фронте. Милый, добрый коррупционер, всегда готовый поделиться с вами, это не какой-то совершенно недовогороспособный дикий галицийский нацист, ничего не умеющий, кроме как реветь "Ще не вмерла…", "Батько наш Бандера…" и убивать направо и налево всех несогласных, не способных дать ему отпор.США попытались в договоре прописать абсолютно не зависящий от украинской бюрократии процесс вывода своей доли за пределы юрисдикции Киева. Но есть нюанс. Чтобы эта доля появилась, украинская бюрократия всё равно должна будет произвести некие действия. Например, выдать лицензию на добычу, перечислить полученные средства в совместный фонд и т.д., вплоть до их налоговой очистки. Она вроде бы должна происходить "автоматически", но "автоматически" на Украине не происходит ничего – кто-то должен совершить некое действие, чтобы состоялся "автоматический процесс".Так что если американцы попытаются получить от подписанного соглашения конкретные деньги, а не просто пиар, то им следует готовиться к затяжной позиционной борьбе с украинской бюрократией, которую ничем не испугаешь. Потому, что боится отдельный человек, а система борется за существование. Для коррупционной системы, любая альтернатива губительна и она будет блокировать её всеми средствами.Американские компании, обеспечивающие доступ к самым широким рынкам сбыта и самым приятным ценам, обладающие современными технологиями добычи и способные инвестировать в новое производство сотни миллионов, а то и миллиарды, Украине, безусловно, нужны. Но, как и всё остальное, "только на украинских условиях". Условия же заключаются в том, что американская компания пусть занимается производством и продажей, но ей обязательно нужен украинский "партнёр", который скажет кому и сколько надо "занести" и свою долю обязательно возьмёт, не забудет.Кому условия не нравятся, тот на украинском рынке не выживет – никакой договор не поможет. Либо надо начинать СВО по декоррупционализации Украины.Последний болезненный элемент – нерасторжимость договора. Американцы потому и настояли на ратификации хоть чего-нибудь, чтобы потом им не могли сказать, что соглашение заключала нелегитимная исполнительная власть, поэтому оно ничтожно с момента подписания (то есть никогда не действовало). Однако ратификация парламентом здесь не поможет.Первый и самый простой момент – как всегда подгадил Зеленский, ещё до ратификации заявивший, что в отношении парламентариев, которые не проголосуют за ратификацию, следует применить некие репрессии. Он упомянул лишение их американских виз, но это вне компетенции киевского режима. Зато Зеленский может, на основании давно действующего решения СНБО, росчерком пера ввести против них санкции.Это, кстати, особь статья. В своё время, несколько лет назад, СНБО Зеленского принял решение о праве президента вводить санкции против отдельных лиц. "Врагами народа" их не поименовали, но по тексту имели в виду нечто столь же суровое и столь же неопределённое юридически. Первыми в санкционные списки попали украинские олигархи и оппозиционные политики (тогда ещё на Украине была легальная оппозиция, если не режиму, то хотя бы лично Зеленскому). А затем, даже не лично Зеленский, а чиновники его офиса (при помощи "дополнения к приложению") начали вносить туда кого душа пожелает. Сейчас в этих списках уже сотни человек и конвейер продолжает работать.Любой "неправильно" проголосовавший депутат может наутро обнаружить себя в этих санкционных списках, практически полностью лишённым гражданских прав. Более того, потом, на основании внесения в санкционные списки, СБУ возбуждает дело о госизмене. Так что угроза Зеленского вполне осязаема и выходит далеко за пределы возможного лишения визы в США.Но, таким образом, сама ратификация обесценивается, ибо производилась под силовым давлением нелегитимной власти, открыто запугивавшей депутатов. Как национальные, так и международная юридические практики предполагают изначальную ничтожность документа, принятого (ратифицированного) под силовым давлением.Но и это ещё не всё. Само соглашение составлялось и подписывалось под очевидным, открытым силовым давлением США, то есть принималось украинской стороной в обстоятельствах непреодолимой силы, исключающих добровольность её участия в этом процессе, что делает ничтожным весь процесс работы над соглашением с начала и до момента ратификации, включительно.Наконец, любое государство обладает правом денонсации любого договора, переставшего соответствовать национальным интересам, без объяснения дополнительных причин.Международная практика также предполагает выхолащивание соглашений, предоставляющих особые преимущества одному государству, подписанием аналогичных соглашений с другими государствами, в том числе с конкурентами первого, добившегося преимуществ – неравноправные договоры уничтожают друг друга, так как конкуренты не дают возможность друг другу реализовать свои интересы. Этим способом активно пользовались в колониальные времена, но американо-украинское соглашение носит типично колониальный характер.Это я привёл только возможности выхода из соглашения, при условии сохранения украинского государства и действующего режима. Новый режим может признать предшествующие (действовавшие с 2014 года) преступными, пришедшими к власти при иностранной поддержке в результате антиконституционного переворота и управлявшие вопреки конституции. В таком случае США становятся пособниками преступников и организаторами геноцида украинского народа. О каких соглашениях может идти речь?Ну а если украинская государственность вообще закончится, то: нет государства – нет и соглашений.Comedia finitа.О других подробностях "минеральной сделки" - в статье Павла Котова "Последнее препятствие для ресурсной сделки"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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