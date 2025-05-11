https://ukraina.ru/20250511/dmitriy-kononchuk-vygodnyy-dlya-kitaya-stsenariy--iznuritelnaya-voyna-na-ukraine-s-konechnym-porazheniem-1063006170.html

Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США

Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США - 11.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США

Позиция Китая в отношении СВО в магистральной линии кое в чём напоминает позицию западных союзников в отношении СССР во время Второй Мировой войны. В интересах Китая, чтобы украинская война проходила как можно дольше, дабы а) истощить США и б) дать Китаю время лучше подготовиться к грядущей войне за Тайвань.

2025-05-11T07:00

2025-05-11T07:00

2025-05-11T07:00

интервью

китай

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

си цзиньпин

вооруженные силы украины

европарламент

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061542811_83:31:810:440_1920x0_80_0_0_c8ba0d5950ce330d70554d6c1dd68e31.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук.- Дмитрий Васильевич, как в Пекине восприняли участие войск КНДР в освобождении Курской области, ведь раньше утверждалось, что Пхеньян марионетка КНР?- Участие воинов из КНДР в боевых действиях не являлось секретом уже с ноября 2024 года, когда имело место наделавшее шума видео. Очень вероятно, что эта утечка была контролируемой. По крайней мере, в эту версию хорошо укладывается то, что поезда с корейскими самоходными гаубицами "Коксан" без всякой маскировки открыто месяцами курсировали по России (даже имела место версия, что нам демонстрируется один и тот же курсирующий поезд). Сама по себе идея использования на фронте СВО корейского контингента – исключительно правильна. Такая возможность явно предусматривалась с самого начала, с заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР 19 июня 2024 года. Было откровенно приятно смотреть на выражение лица нашего Верховного главнокомандующего. Он был чрезвычайно и нескрываемо доволен.Чуть ли не главная проблема для России на СВО – простая нехватка людей. В тылу кстати то же самое, отсюда массовыйзавоз и засилье мигрантов. Напомню, что с начала СВО и по сей день численное превосходство на фронтах сохраняется за ВСУ, хоть ситуация с этим уже не столь вопиюща и оценивается специалистами как приближающаяся к паритету.Стоит напомнить, что на стороне киевского режима массово воюют и гибнут не только многочисленные иностранные наёмники, но и регуляры. Для справки, число только погибших только в Курском приграничье иностранцев, по данным иностранных же источников, – 1963 поляка, 1230 грузин, 917 колумбийцев, 208 французов, 197 немцев, 136 британцев, 89 американцев плюс остальные. Это большие цифры. Многочисленные польские самоходные установки "Краб" обслуживаются кадровыми польскими военными, не говоря уже про американские "Пэтриоты", британские и французские тактические ракеты, которые также обслуживавются натовскими специалистами. Украинские штабы забиты натовскими офицерами и генералами. Украина.ру ещё год назад посвятила специальный материал гибели на Украине значительного количества натовских офицеров, включая как минимум трёх генералов. Известны их имена – это американский генерал Поттс, польский генерал Марчак и французский генерал Жоржелен.Поэтому любой дружественный контингент на СВО сегодня для нас большое подспорье. Цифра в 12000 северокорейских солдат, которая была озвучена южнокорейским агентством Yonhap, представляется несколько завышенной. Об подвигах корейцев в Курском приграничье рассказывают уже настоящие легенды, наподобие прорыва через минные поля в посёлок Плёхово, который был освобождён корейскими воинами совместно с нашими морпехами из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Нельзя не вспомнить, что сотни раненых бойцов СВО проходят лечение в корейских санаториях и лечебницах, дети бойцов СВО отдыхают в КНДР. Всё это исключительно за счёт принимающей стороны.Что касается будущего военного сотрудничества с КНДР в зоне СВО. С одной стороны, и Москва, и Пхеньян намекают на то, что речь идёт о прошедших событиях. С другой стороны, на Западе легализацию северокорейских воинов в СВО расценивают в том числе и как намёк Москвы на то, что "у нас есть кем воевать", а значит это ещё один аргумент, что договариваться Западу с Москвой придётся на условиях Москвы (если какие-либо мирные договорённости в ближайшее время вообще возможны, об этом думаю, сегодня ещё поговорим). Поэтому не исключено, что имеет место постепенный информационный прогрев, в том числе, иностранных правящих кругов, на предмет дальнейшего использования северокорейских контингентов на фронтах СВО. Каких-то причин к тому, чтобы так не было в дальнейшем, нет. Корейские воины на СВО нужны. Оговорка, что они задействовались только на территории России – не слишком сильный аргумент, поскольку война большей частью и идёт на территории России, коей являются четыре новых региона. КНДР официально признала новые регионы российскими. Короче, те, кто позволял себе посмеиваться над союзничеством России и КНДР, оказались посрамлены. КНДР оказалась верным, надёжным, нужным и очень эффективным союзником.Что же касается позиции Китая, то, во-первых, нужно помнить, что КНДР – это не вассал КНР, а государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику, соответствующую собственным интересам, чем КНДР, кстати, ныне отличается от большинства стран старой Европы. Во-вторых, договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не противоречит интересам Китая.- Каково место Китая в нынешнем раскладе сил вокруг СВО?- Позиция Китая в отношении СВО в магистральной линии кое в чём напоминает позицию западных союзников в отношении СССР во время Второй Мировой войны. Во-первых, в интересах Китая, чтобы украинская война проходила как можно дольше, дабы а) истощить США (в истощении России для Китая тоже не будет ничего плохого) и б) дать Китаю время лучше подготовиться к грядущей войне за Тайвань. Во-вторых, в интересах Китая, чтобы украинская война закончилась поражением США.Почему так? Потому что Китай давно тянул свои руки к Украине как к мосту между глобальным Западом и Россией (т.е. глобальным Востоком вообще). Кстати, до 2014 года стратегия моста была бы наилучшей стратегией для Украины. Она позволила бы украинцам придерживаться дружественного нейтралитета между двумя мирами и за счёт снятия цимеса с тех и с тех жить припеваючи. Что-то подобное под девизом "многовекторности" и хотел реализовать Янукович. Но к сожалению для украинцев, их несчастливая звезда – пытаться обмануть всех, в результате самим остаться обманутыми и у разбитого корыта. Вот и в 2014-м на Украину у Запада оказались свои планы (радостно поддержанные значительной частью населения Украины), которые и привели к нынешней войне. Не пустить на Украину Китай – было частью этих планов. Понятно, что в случае победы Запада в украинской войне Китаю на Украине ничего не светит. А вот в случае победы России – очень даже светит.Поэтому, повторюсь, наиболее выгодный для Китая сценарий – долгая изнурительная для обеих сторон война с конечным поражением США и победой России. Поставка китайскими компаниями дронов обеим воюющим сторонам вполне укладывается в эти планы. И участие корейского контингента тоже, если этот контингент присутствует в небольших количествах и не играет кардинально решающей роли в войне (чего, конечно, никогда не будет).Заметьте: СВО развивается как раз в ключе, наиболее выгодном с точки зрения китайской стратегии. Это не может не злить Соединённые Штаты Америки, которые сами загнали себя в эту ловушку. Конечно же им надо выходить из украинского кризиса, по возможности сохранив хоть какие-то остатки влияния на Украине. Именно это США всеми силами и пытаются сейчас сделать. Война на Украине – это война не России с Украиной, а война России с Западом за Украину. Ныне американская дипломатия предпринимает неумелую и весьма топорную попытку строить из себя посредников в этой войне, хотя на деле Вашингтон – поджигатель этой войны и активный её участник.С этой точки зрения линия российской дипломатии – не позволить США прикинуться посредником, а всеми силами способствовать выталкиванию США из украинского конфликта, чтобы, закрыв за Вашингтоном двери, разобраться с режимом Зеленского, изрядно засидевшимся в Киеве. С этой точки зрения российская дипломатия в последние месяцы проявила себя в лучших византийских традициях, демонстрируя мастерские приёмы типа мнимого согласия, оговариваемого неприемлемыми для контрагента условиями, в стиле "да, но".Так потому, что никакие перемирия и уж тем более заморозки боевых действий, которые весьма наивно пытались и всё ещё пытаются протащить трамписты, не в российских интересах. Месседж Путина "мы их добьём" от 27 марта ясно показал, что Москва отнюдь не рассталась с идеей поставить Украину под контроль в течение одной войны, такой сценарий, наоборот, рассматривается в Москве как магистральный.Поэтому сами условия мира, выдвинутые Москвой, таковы, что будь в Киеве ответственные и по-настоящему сильные духом руководители, они бы приняли эти условия, взяли на себя ответственность за поражение, потеряли территории, и да, скорее всего ушли бы сами, но сохранили бы государство (финский вариант 1940 г.). Но понятно, что такой поступок требует определённых нравственных качеств, которые с теми людьми, кто ныне рулит Украиной, даже и рядом не валялись. Зеленский, этот выдающийся образец человеческого ничтожества, никогда не пойдёт на мир, пусть и сохраняющий украинскую государственность, но исключающий его собственную диктатуру. Именно поэтому Зеленский выгоден России, его поведение позволяет Москве выставлять его самого и Украину в целом реальными виновниками продолжения войны, и так вплоть до полного стачивания Украины. И, добавим, не выгоден США, так как ломает планы Трампа. В былые годы американского доминирования подручный банановый диктатор, который повёл бы себя так, как Зеленский, по мановению вашингтонской палочки тут же бы исчез. Но это было в эпоху расцвета США, а ныне вот такая беззубость как раз и демонстрирует, что расцвет США уже позади. Правда, оговоримся, Зеленский – не американская, а британская креатура.- Кто одержит победу в тарифной войне Китая и США? Объединится ли Китай с Европой против США в этой войне?- Нужно заметить, что стратегическая линия Китая строится на одном из ключевых принципов китайской ментальности – строгую паритетности, "ты мне – я тебе". Китайцы считают нормой и с друзьями, и с врагами придерживаться принципа воздаяния равным за равное. Этим китайцы совершенно не похожи на нас, рассматривающих православную жертвенность как ценность. У китайцев иначе, как говорил Конфуций, "на добро следует отвечать добром, на зло следует отвечать по справедливости". Этот принцип мы и наблюдаем в тарифной войне – Китай в ответ на рост пошлин США отвечает уравниванием ставок. Вы нам 145% – мы вам 125%. Китай был к тарифной войне готов, а США не готовы. Легковесные планы Трампа предполагали по-быстрому, к началу апреля, разобраться с украинским вопросом, чтобы переключиться на Китай. Это был верх непрофессионализма в стратегическом планировании, и я бы даже сказал, политическая наивность. Результат налицо – начинать игру с Китаем Трампу пришлось в условиях незакрытой игры на Украине. Таковы карты на руках у США.Карты на руках у Китая куда выгоднее. Трамп ещё в марте похвалялся анонсом звонка Си Цзиньпину, но звонок так и не состоялся до сих пор. В результате, в апреле, уже после повышения пошлин, Трампу пришлось не более не менее, как на ходу выдумывать для журналистов разговор с Си Цзиньпином, разговор, которого на самом деле не было! Трампу порой свойственно, подобно Ноздрёву, прямо на ходу выдумывать ересь, достраивающую собой наиболее правильную с его точки зрения картину мира. К игре против Трампа Си Цзиньпин активно привлек Европу, лидеры которой являются ставленниками либерально-глобалистского финансового кагала, т.е. противников Трампа. В результате вчера МИД Китая заявил, что договорился с Европарламентом о о полной и одновременной отмене ограничений на торговые обмены. Хотя, думается, в конечном счёте Европе проще будет пойти на уступки Трампу, чем входить в сложные многоходовые игры вместе с Китаем.Тем не менее, финал тарифной войны немного предсказуем, и он окажется не в пользу Трампа. Китайские импортёры просто перейдут на серые схемы через посредников (механизм, с 2022 года прижившийся в России), да и Трамп будет шаг за шагом снижать свои пошлины, отступая в торговой войне (резко "наезжать", а в случае провала "наезда" "съезжать" – типичный приём Трампа).Результат тарифной войны с Китаем будет отрицательным для Трампа, так же, как и результат его попыток завершить украинский кризис в выгодном для США ключе. Трампу не хочется признавать своё фиаско и покидать украинскую игру, но это придётся сделать. Украина и Тайвань – карты в одной игре. Глава Индо-Тихоокеанского командования США, лютый ненавистник Китая адмирал Папаро заявил, что если война с Китаем начнётся прямо сейчас, у США есть шанс победить.То есть, проще говоря, время работает на Китай. Трамп сколь громогласно, столь и легкомысленно объявлял, что в результате его гениального посреднического плана (демонстрирующего полную некомпетентность в украинском вопросе) "обе стороны окажутся немного несчастными". Нет. "Немного несчастным" окажется сам Трамп. Российская дипломатия торжественно проводит его до дверей украинского конфликта, чтобы затем разрешить его так, как посчитает нужным Москва. В Библии, в книге пророка Исайи 21.11-12 есть прекрасные слова: "Сторож, сколько ночи? – Скоро рассвет, но ещё ночь". Эти слова как нельзя лучше характеризуют нынешний политический момент. Украинский конфликт постепенно движется к своей кульминации. Развязка уже не за горами.- Вы говорите, что долгая война на Украине в интересах Китая. А как изменится политика Пекина, если победа на Украине будет достигнута в скором будущем?- Сегодня никто не сможет предсказать, когда закончится СВО. Ключевой вопрос здесь – сколько киевский режим сможет продержаться без прежней прямой поддержки США, при поддержке одной Европы. Историческая интуиция подсказывает, что такие войны обычно идут четыре года. Условно можно предположить, что после того, как Москва торжественно выпроводит Вашингтон за ворота украинского кризиса, киевский режим продержится еще год, и развязка состоится в горизонте от конца 2025-го до конца 2026 гг. Повторюсь, точно сегодня это никто не сможет предсказать. Но всё же учитывая ряд интересных единичных месседжей первых лиц России, мы можем предположить, что в Москве окончание СВО мыслится в достаточно близкой перспективе. К тому же просматривается консенсус в пользу победоносного завершения СВО и среди политических групп влияния, так называемых "башен". Украинский вопрос предполагается решить в ходе одной, текущей войны. Вариант завершения СВО при международном и прежде всего, украинском признании пяти регионов за Россией хоть и активно декларируется, но не думаю, что он рассматривается в Москве как реальный, в лучшем случае, как "запасной", так как он предполагает целый ряд "если". Если Киев и согласится на такой вариант, это может вызвать внутренний коллапс на самой Украине. Но даже если и не вызовет, либо подобный коллапс украинская власть сумеет подавить и удержать ситуацию в своих руках, все равно Россия получает удобнейший плацдарм на западном берегу Днепра в виде Херсона, а там уже 150 километров до Одессы… И как только начнется война на Тихом океане, появится случай решить украинский вопрос окончательно. Вопрос с Чечней разрешили за две войны, одна оказалась долгой, другая быстрой. Подобным образом может решиться ситуация и на Украине, в результате будущей быстрой войны в то время, когда США будут заняты Китаем на Тихом океане. Но повторюсь, это маловероятный и "запасной" вариант, сегодня на повестке дня читается план решить вопрос за одну войну. От планов 2022 г., предусматривавших контроль и над Харьковом, и над Одессой, Москва не отказалась. Слова "мы их добьём", произнесённые Верховным главнокомандующим на подводном крейсере "Архангельск", были, с большой долей вероятности, месседжем Трампу: тебе же, Дональд Фредович, нужны успехи к твоим ста дням. Или мы решаем сейчас и вместе, или потом, но решаю уже я один и без тебя. Скорее всего, этот месседж не был услышан из-за чрезвычайно низкой компетентности в украинском вопросе советников Трампа, не говоря уже о нём самом.- Получается, что Россия воюет за "китайский мир", за китайское видение будущего?- Нет конечно. Россия воюет за свое будущее. Но так получилось, что российское видение будущего совпадает с китайским. А развитие событий вокруг СВО, как оказалось, соответствует китайским интересам. Получается так, что исторически Россия в мировой политике постоянно играет роль застрельщика, выступая тараном на фоне теневых сил, решая свои задачи, но играя при этом им на руку. В Первую и Вторую Мировые войны наша страна выступила тараном против Германии, играя на руку либеральному Западу, выбивающимся в мировые лидеры Соединённым Штатам. Ныне – тараном уже против Соединённых Штатов, играя на руку выбивающемуся в лидеры Китаю. Такова наша пионерская судьба – идти первыми. И в интересах России, и в интересах Китая существенно ограничить влияние Соединенных Штатов и вывести себя в качестве геополитических игроков, как минимум, равного с США статуса. И начавшаяся череда войн, первой из которых стала наша Специальная военная операция, – это войны за демонтаж однополярного мира и реконструкцию его в многополярный. И они закончатся эти войны становлением нового, многополярного мира.- Где будет находиться та точка, в которой интересы России и Китая разойдутся?- Будучи китаистом и пытаясь заглянуть за горизонт, имею опасения, что как только наш общий с Китаем враг в лице США будет отфутболен обратно в свой исторический загон, и его геополитическое пространство существенно сократится, между Китаем и Россией может наступить охлаждение. Однако надеюсь, что Россия и Китай после того, как этот акт драмы завершится, найдут достаточное количество общих интересов для того, чтобы сохранить нынешний уровень дружеских отношений. Тем более, что Китай уже в нынешнем столетии ожидают грозные проблемы (демография, конфликт с Индией и др.), и Россия будет более выгодна Китаю как друг, как возможный посредник. Однако, повторюсь – это всё случится уже в следующем акте драмы. Пока что нужно довести до логического завершения текущий акт. Многополярный мир ещё не завоёван. И делить перья неубитого белоголового орла пока очень рано. Американский орёл уже не тот, он потрёпан, но далеко ещё не побеждён. Он активно готовится к грядущей схватке, и китайскому дракону будет с ним справиться очень нелегко.О том, как Китай будет решать проблему Тайваня, читайте в интервью Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая

https://ukraina.ru/20250507/nedra-voyny-mineralnaya-sdelka-uzhe-ubivaet-rossiyskikh-i-ukrainskikh-soldat-1063004456.html

https://ukraina.ru/20250507/kto-gotov-k-novoy-kontinentalnoy-voyne-i-chto-obschego-u-mertsa-s-gitlerom--semibratov-1063001985.html

https://ukraina.ru/20250507/ekonomika-ukrainy-i-voyna-natsisty-protiv-detskikh-knizhek-i-mineralnaya-kapitulyatsiya-1062977014.html

https://ukraina.ru/20250507/chetvert-veka-putina-1062995328.html

https://ukraina.ru/20250507/ekonomika-ukrainy-i-voyna-natsisty-protiv-detskikh-knizhek-i-mineralnaya-kapitulyatsiya-1062977014.html

китай

россия

украина

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, си цзиньпин, вооруженные силы украины, европарламент, индия