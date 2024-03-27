Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на Украине - 27.03.2024 Украина.ру
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Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на Украине
Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на Украине - 27.03.2024 Украина.ру
Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на Украине
В разных странах продолжается череда смертей генералов вооруженных сил стран Североатлантического альянса. Очередной случай преждевременного ухода из жизни обладателя генеральских погон произошел в Польше
2024-03-27T16:34
2024-03-27T16:39
эксклюзив
генерал
нато
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сша
польша
франция
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Польский генерал Марчак: естественная смерть в неслужебное времяОперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети Х: во вторник, 26 марта, скончался бригадный генерал ВС страны Адам Марчак.Причины смерти и какие-либо детали не приводятся. Сообщение ограничивается лишь общими фразами.Про Марчака известно, что он окончил высшую офицерскую школу механизированных войск и педагогический колледж в Кракове. Дальнейшая служба проходила в 6-й воздушно-десантной бригаде.В качестве командира он поучаствовал в операциях НАТО в Боснии и Афганистане. В 2017 году Марчак получил назначение командиром 25-й воздушно-кавалерийской бригады. Спустя четыре года его сделали начальником управления разведки и радиоэлектронной борьбы главного командования ВС Польши.В последние годы работал в Европе: генерал занимал должности замначальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге и начальника штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе.Французский генерал Жоржелен: смертельное падение со скалыЖан-Луи Жоржелен – опытный 74-летний генерал в отставке. Бывший начальник Штаба обороны (Генштаба) Франции.Военную карьеру начал еще в конце 1960-х. Получил хорошее образование – окончил несколько училище, Особую военную школу, Высшие военные курсы Франции, колледж высшего командного состава в США.Вершина карьеры Жоржелена – должность начальника Штаба обороны в звании армейского генерала ("четырехзвездный" генерал по классификации НАТО).В 2010 году он достиг предельного возраста пребывания в армии, после чего генерала отправили в резерв. На пенсии он стал Великим канцлером Ордена Почетного легиона. В 2019 году указом Эммануэля Макрона Жоржелен был назначен спецпредставителем президента, ответственным за восстановление Собора парижской богоматери, пострадавшего от пожара.В августе 2023 года, как писали французские СМИ, отставной генерал отдыхал в Пиренеях, отправился там в поход и обратно уже не вернулся. Он сорвался со скалы и погиб.Американский генерал Поттс: авиакатастрофаЕще одна подозрительная смерть: в конце июля прошлого года 59-летний генерал Энтони Поттс погиб в результате падения легкомоторного самолета около военного испытательного полигона в Абердине, штат Мэриленд.Поттс служил в Вооруженных силах США с 1986 года. Участник войны в Персидском заливе.После начала российской военной спецоперации на Украине генерал был назначен исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи.Известно, что Поттс был инструктором ВВС США и не понятно, как он мог не справиться с управлением сравнительно простого самолета.Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee рухнул в открытом поле, пожара на месте падения не было.По сообщениям властей, прямого указания на причину катастрофы нет. Также не сообщалось, был ли на борту черный ящик, так как оснащение бортовыми самописцами на этой модели самолета не обязательно.Еще одна странность – в это же время на военной базе в Оклахоме погибли 17 человек. По сообщениям СМИ, все они являлись военнослужащими, включая офицеров. Технических работников среди них не было. Других подробностей инцидента в прессе так и не появилось.Что происходит на самом делеПеречисленные выше странные смерти касаются лишь высших офицеров. Аналогичных случаев с рядовыми и младшим командным составом также наберется не мало.В Австралии, например, летом прошлого года произошло крушение вертолета у берегов континента.В результате катастрофы погибли молодые офицеры Дэниэл Лайон, Максвелл Ньюджент, Джозеф Лэйкок и Александр Нэггс. Их тела так и не нашли, как и обломков вертолета. Сообщалось, что все четверо ранее могли принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве инструкторов.Для понимания ситуации достаточно сопоставить даты гибели западных генералов с теми или иными событиями, которые происходили на тот момент в зоне СВО.В случае француза Жоржелена – это удар по драмтеатру в Чернигове 31 августа 2023 года. Официально в тот день в культурном учреждении проходила выставка военных дронов, неофициально – совещание по беспилотникам с участием иностранцев.Параллельно с этим в соседнем здании Главного управления разведки Минобороны Украины, куда также прилетели ракеты, проходило еще одно совещание, на этот раз по защите границ. Там также участвовали иностранцы.Буквально на следующий же день генерал Жоржелен вдруг решил отправиться в горный поход, который кончился для него гибелью.Эту же схему, судя по всему, отработали и с Поттсом. Организаторы данной мистификации решили не жалеть для сокрытия гибели генерала на Украине целый самолет.Реальным местом гибели американского генерала, скорее всего, является украинский Днепр (бывший Днепропетровск). Двадцать восьмого июля прошлого года в этом городе был зафиксирован прилет по местному управлению СБУ. По информации Министерства обороны РФ, в этом здании располагался один из пунктов управления украинской армии.Вероятно, что на этом пункте управления не обошлось без иностранных "военспецов", одним из которых мог быть генерал Поттс.Что касается поляка Мачака, то его "естественная" смерть может быть связана с ударом ВС России ракетным комплексом "Искандер" по бункеру в городе Часов Яр (контролируемая Киевом часть Донбасса).Утверждается, что попавший под удар бункер ВСУ был хорошо укрепленным железобетонным сооружением, который уходил вглубь на 6 этажей. Предварительно, там могло проходить совещание с участием неких американских и польских генералов.О смерти генерала Мачака общественности уже сообщили в нужной форме. Можно ожидать, что в прессе вскоре появится и очередная история о безвременной кончине какого-нибудь американского военачальника.
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Павел Котов
Павел Котов
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, генерал, нато, украина, сво, сша, польша, франция, россия
Эксклюзив, генерал, НАТО, Украина, СВО, США, Польша, Франция, Россия

Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на Украине

16:34 27.03.2024 (обновлено: 16:39 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО откроется в Варшаве 8 июля
Саммит НАТО откроется в Варшаве 8 июля - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В разных странах продолжается череда смертей генералов вооруженных сил стран Североатлантического альянса. Очередной случай преждевременного ухода из жизни обладателя генеральских погон произошел в Польше
Польский генерал Марчак: естественная смерть в неслужебное время
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети Х: во вторник, 26 марта, скончался бригадный генерал ВС страны Адам Марчак.
Причины смерти и какие-либо детали не приводятся. Сообщение ограничивается лишь общими фразами.
"Неожиданная смерть генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время. Семья и родственники погибшего были уведомлены и заверены в возможности получения поддержки со стороны Войска Польского"
Про Марчака известно, что он окончил высшую офицерскую школу механизированных войск и педагогический колледж в Кракове. Дальнейшая служба проходила в 6-й воздушно-десантной бригаде.
В качестве командира он поучаствовал в операциях НАТО в Боснии и Афганистане. В 2017 году Марчак получил назначение командиром 25-й воздушно-кавалерийской бригады. Спустя четыре года его сделали начальником управления разведки и радиоэлектронной борьбы главного командования ВС Польши.
Адам Марчак
Адам Марчак
Адам Марчак
В последние годы работал в Европе: генерал занимал должности замначальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге и начальника штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе.
Французский генерал Жоржелен: смертельное падение со скалы
Жан-Луи Жоржелен – опытный 74-летний генерал в отставке. Бывший начальник Штаба обороны (Генштаба) Франции.
Военную карьеру начал еще в конце 1960-х. Получил хорошее образование – окончил несколько училище, Особую военную школу, Высшие военные курсы Франции, колледж высшего командного состава в США.
Вершина карьеры Жоржелена – должность начальника Штаба обороны в звании армейского генерала ("четырехзвездный" генерал по классификации НАТО).
Жан-Луи Жоржелен
Жан-Луи Жоржелен
Жан-Луи Жоржелен
В 2010 году он достиг предельного возраста пребывания в армии, после чего генерала отправили в резерв. На пенсии он стал Великим канцлером Ордена Почетного легиона. В 2019 году указом Эммануэля Макрона Жоржелен был назначен спецпредставителем президента, ответственным за восстановление Собора парижской богоматери, пострадавшего от пожара.
В августе 2023 года, как писали французские СМИ, отставной генерал отдыхал в Пиренеях, отправился там в поход и обратно уже не вернулся. Он сорвался со скалы и погиб.
Американский генерал Поттс: авиакатастрофа
Еще одна подозрительная смерть: в конце июля прошлого года 59-летний генерал Энтони Поттс погиб в результате падения легкомоторного самолета около военного испытательного полигона в Абердине, штат Мэриленд.
Поттс служил в Вооруженных силах США с 1986 года. Участник войны в Персидском заливе.
© U.S. Army photo by David McNallyЭнтони Поттс
Энтони Поттс
© U.S. Army photo by David McNally
Энтони Поттс
После начала российской военной спецоперации на Украине генерал был назначен исполнительным директором Программы по командованию, контролю и тактической связи.
Известно, что Поттс был инструктором ВВС США и не понятно, как он мог не справиться с управлением сравнительно простого самолета.
Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee рухнул в открытом поле, пожара на месте падения не было.
По сообщениям властей, прямого указания на причину катастрофы нет. Также не сообщалось, был ли на борту черный ящик, так как оснащение бортовыми самописцами на этой модели самолета не обязательно.
Еще одна странность – в это же время на военной базе в Оклахоме погибли 17 человек. По сообщениям СМИ, все они являлись военнослужащими, включая офицеров. Технических работников среди них не было. Других подробностей инцидента в прессе так и не появилось.
Что происходит на самом деле
Перечисленные выше странные смерти касаются лишь высших офицеров. Аналогичных случаев с рядовыми и младшим командным составом также наберется не мало.
В Австралии, например, летом прошлого года произошло крушение вертолета у берегов континента.
В результате катастрофы погибли молодые офицеры Дэниэл Лайон, Максвелл Ньюджент, Джозеф Лэйкок и Александр Нэггс. Их тела так и не нашли, как и обломков вертолета. Сообщалось, что все четверо ранее могли принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве инструкторов.
Для понимания ситуации достаточно сопоставить даты гибели западных генералов с теми или иными событиями, которые происходили на тот момент в зоне СВО.
В случае француза Жоржелена – это удар по драмтеатру в Чернигове 31 августа 2023 года. Официально в тот день в культурном учреждении проходила выставка военных дронов, неофициально – совещание по беспилотникам с участием иностранцев.
Параллельно с этим в соседнем здании Главного управления разведки Минобороны Украины, куда также прилетели ракеты, проходило еще одно совещание, на этот раз по защите границ. Там также участвовали иностранцы.
Буквально на следующий же день генерал Жоржелен вдруг решил отправиться в горный поход, который кончился для него гибелью.
Эту же схему, судя по всему, отработали и с Поттсом. Организаторы данной мистификации решили не жалеть для сокрытия гибели генерала на Украине целый самолет.
Реальным местом гибели американского генерала, скорее всего, является украинский Днепр (бывший Днепропетровск). Двадцать восьмого июля прошлого года в этом городе был зафиксирован прилет по местному управлению СБУ. По информации Министерства обороны РФ, в этом здании располагался один из пунктов управления украинской армии.
Церемония передачи полномочий между американскими подразделениями из состава международной тренировочной миссии JMTG-U (Объединенная многонациональная тренировочная группа – Украина) в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Деятельность группы заключается в подготовке подразделений ВС Украины согласно стандартов и принципов НАТО. - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа 2023, 04:26
Операция "Ликвидация". Что стоит за несчастными случаями и нелепыми смертями офицеров и генералов НАТОЗападный мир обуяла странная эпидемия смертей офицеров, генералов, имеющих опыт организации военных действий. В разных частях мира они тонут, падают с самолетами и вертолетами в океан, тела их исчезают... Мы решили проанализировать, как их смерти "коррелируют" с происходящим на Украине. И вот, что выяснилось
Вероятно, что на этом пункте управления не обошлось без иностранных "военспецов", одним из которых мог быть генерал Поттс.
Что касается поляка Мачака, то его "естественная" смерть может быть связана с ударом ВС России ракетным комплексом "Искандер" по бункеру в городе Часов Яр (контролируемая Киевом часть Донбасса).
Утверждается, что попавший под удар бункер ВСУ был хорошо укрепленным железобетонным сооружением, который уходил вглубь на 6 этажей. Предварительно, там могло проходить совещание с участием неких американских и польских генералов.
О смерти генерала Мачака общественности уже сообщили в нужной форме. Можно ожидать, что в прессе вскоре появится и очередная история о безвременной кончине какого-нибудь американского военачальника.
 
ЭксклюзивгенералНАТОУкраинаСВОСШАПольшаФранцияРоссия
 
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